Bylo jasné, že o tohoto bombarďáka bude v zimní přestávce zájem z vyšších soutěží. „Dva divizní celky se na něj ptaly, ale nikam nejde. Zůstane u nás v Polici, na jaro určitě,“ ubezpečil Klimeš fanoušky druhého mančaftu přeborové tabulky.

Prozradil zároveň, že téměř k žádným změnám v hráčském kádru by před startem jara nemělo dojít. „Sportovní manažer uvažoval o jedné posile, ale nevím, jak to dopadne. Jinak bude kádr stávající, co byl na podzim,“ přiblížil nedávno šéf klubu.

KANONÝR PŘEBORU - Damani Camara z Police nad Metují (v bílém)Zdroj: fotbalfoto.cz

Vedle Camary působí v Polici i další zahraniční fotbalisté, například trio mladých borců z Ukrajiny – Pavlo Topolnytskyi, Ivan Lehkobyt a Serhii Makarenko. Všem je kolem dvaceti let. „U těchto kluků je to trochu jiné. Oni jsou v Polici, kde pracujou. Ale kvůli politice nikdo neví, jak to s nimi bude dál. Může to být otázka deseti let nebo třeba sedmi měsíců,“ pronesl předseda na adresu hráčů z Východu.

Police nad Metují je známá, že dokáže přivést do klubu hráče z ciziny, kteří mají třeba i zajímavou minulost. „V nedávné době jsme tu měli hráče tmavé pleti, Francouze, jmenoval se Jean-David Nessoumou Désiré a ten prošel akademií Paris Saint-Germain,“ vzpomněl si hned Klimeš.

Trio Solnice, Police, Náchod v boji o divizi. Kde jsou postupové ambice?

„Pro nás se to zdá jako něco extra, ale ve finále zjistíte, že se sem občas někdo dostane, kdo měl nějakou zajímavou mládežnickou minulost ve své zemi. U nás třeba Kuba Matějka byl v mládeži reprezentantem,“ doplnil.

Police letos i díky zahraničním hráčům hraje na špici krajského přeboru. V nedávné minulosti před jednou sezonou vyhlásila útok na postup do divize, ale pak to nevyšlo. Letos o tom v klubu nikdo moc nemluví, i když se daří.

„Nezlobte se, ale o tom se teď vůbec nechci bavit. Tohle už není sranda, kdyby se to třeba povedlo. Na druhou stranu si myslím, že Náchod a Solnice udělají také maximum, aby uspěly,“ prohodil na toto téma první muž polického fotbalu Karel Klimeš, jenž by si přál atraktivní souboj o krajského přeborníka až do úplného závěru sezony.