I. B třída, skupina B – Také ve skupině B se převážná část zápasů hraje již v sobotu. Například druhý tým tabulky Stěžery se od 15.30 představí na hřišti Lípy nad Orlicí. To lídr soutěže Třebeš B nastoupí až v neděli, kdy na domácím trávníku vyzve soupeře z Českého Meziříčí.

Fortuna Divize C – Netradičně v sobotu od 10.15 hrají domácí zápas fotbalisté Dvora Králové nad Labem. Na jejich hřišti se představí druhý tým tabulky Kolín a svěřenci trenéra Jiřího Kuneše by rádi navázali na cenný zisk ze hřiště Benátek nad Jizerou (1:1). Odpoledne pak vyběhnou na zelený pažit i největší rivalové Dvora. Náchod hraje od 15.30 doma s Libiší, Trutnov se představí v Horkách nad Jizerou.

Česká fotbalová liga – Do Chlumce nad Cidlinou v sobotu přijedou Přepeře, tedy tým, který ve středu statečně vzdoroval prvoligovému Jablonci nad Nisou a v MOL Cupu favoritovi podlehl nejtěsnějším možným výsledkem 0:1. Také rezerva votroků hraje doma, ve stejném čase přivítá nevyzpytatelný celek Zbuzan.

V Královéhradeckém kraji odstartoval již v sobotu dopoledne zápasy ČFL a divize C. Domácího prostředí využila hradecká rezerva, ale i fotbalisté Chlumce nad Cidlinou a Dvora Králové nad Labem.

Podkrkonošské kluby (Dvůr a Trutnov) čeká ve Fortuna Divizi C další náročný víkend. | Foto: Jiří Petr

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.