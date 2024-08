Předkolo Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje proti sobě svedlo celky, jejichž vzájemný souboj by ještě před lety nikdo neočekával. Na snímku střelci Martin Kruliš a Tomáš Formánek.

Ano, potkaly se dva celky, na jejichž soutěžní měření sil by před lety vsadil asi málokdo. Vždyť hajnický Spartak působil na Trutnovsku roky v okresní soutěži III. třídy, královédvorský fotbal se zase dlouhých 19 let vyhříval v celostátní divizi. Jenže v poslední době se řada věcí změnila. V Hajnici fanoušci na jaře slavili druhý okresní double v řadě a na druhý pokus vyslyšeli vábení krajské soutěže I. B třídy. Dvoráci si zase po dlouhé době vyzkoušeli, jak chutná fotbal v krajském přeboru.

Hned při první příležitosti pak los krajského poháru poslal dva zeměpisně blízké soupeře proti sobě a k vidění tak byla hodně zajímavá a prestižní bitva.

Předkolo Poháru hejtmana

Hajnice – Dvůr Králové n. L. 1:2 (1:1)

Dvoráci do novotou stále ještě zářícího areálu dorazili bez gólmanské jedničky Matuly, jeho místo zaujal z Mostku na jeden zápas zapůjčený Ulrych, jenž velkou část své kariéry prožil právě v modrobílém dresu. Úvodní minuty vyšly lépe favoritovi a už v 10. minutě se po akci Formánka s Trnkou dostal do úniku Machač, jenž překonal Kobose a poslal svůj tým do vedení.

close info Zdroj: Václav Mlejnek zoom_in Za Dvůr si po letech zachytal Viliam Ulrych.Vedle zkušeného gólmana se v domácím dresu představili i další borci, kteří v minulosti oblékali dvorský dres, Kruliš s Holubem na hřišti vytvořili obrannou hráz, střídající Škoda naopak v závěru zápasu usiloval o vstřelení branky. A byl to právě prvně jmenovaný Kruliš, který ve 36. minutě po standardní situaci dokázal hlavou vyrovnat a potěšil část diváků ze skvělé návštěvy čítající bezmála tři sta fotbalových příznivců.

Nerozhodný stav vydržel do 58. minuty. V té našel hostující Knespl skvělým pasem Formánka a mladíček ve dvorském dresu hlavou překonal Kobose podruhé. Stav 1:2 vydržel i přes šance na obou stranách až do závěrečného hvizdu rozhodčího Žáka a při pohledu na střelecký zápis se tak dalo usoudit, že mládí porazilo zkušenosti. Vždyť střelce jediné hajnické branky Kruliše dělí od hostujících Machače a Formánka více než třicet let.

Mimochodem v dalším kole se vítěz atraktivního derby může těšit na cestu do Velichovek, které si v neděli s přehledem poradili se soupeřem z Dohalic (7:1).

Fakta – branky: 36. Kruliš – 10. Machač, 58. Formánek. Rozhodčí: P. Žák. ŽK: 2:2. Diváci: 265. SK Spartak Hajnice: Kobos – Hrytsenko, Martin Kruliš, J. Holub (75. M. Škoda), Turner – Šereš (46. Seifert), P. Beneš, Böhm (46. Budai), Krotil (46. Sobanski) – P. Matějka, M. Kejzlar. TJ Dvůr Králové nad Labem: Ulrych – M. Janata, D. Vitebský, Rejl (46. Sojka), P. Šťastný – F. Machač (46. M. Hruška), Š. Machačka, T. Formánek (78. F. Horák), Jirousek – Trnka, Knespl (89. Z. Hampl).

Ohlasy trenérů

Aleš Havlík, SK Spartak Hajnice: „Pohledné akce a nadějné šance jsme v prvním poločase nevyužili ve víc než branku na 1:1. Hráli jsme kombinační fotbal a za dnešní zápas patří všem pochvala za nesmírnou bojovnost a nasazení. I přes prohru nebyl náš výkon špatný. Důstojné vstoupení do krajské soutěže. Díky našim fans za skvělou podporu.“

Zbyněk Dujsík, TJ Dvůr Králové nad Labem: „Diváci sledovali celkem vyrovnané utkání. V příjemném prostředí se spoustou známých lidí se nám líbilo, do mistrovských zápasů ale musíme na výkonu přidat. Domácí fotbalisté ukázali, že fotbal hrát umějí, o to víc nás těší, že jsme postoupili do dalšího kola.“