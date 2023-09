Pohledem fotoreportérů se ještě jednou vracíme ke dvěma víkendovým utkáním VOTROK Krajského přeboru mužů. Zaznamenány byly zápasy na jaře ještě divizních celků, které doma hostily soupeře ze spodní části tabulky.

Sestřih branek v utkání Dvora Králové nad Labem proti soupeři z Hořic v Podkrkonoší. | Video: Ivo Janeček

Před týdnem kousali porážky, o to víc potřebovali fotbalisté Náchoda a Dvora Králové nad Labem uspět ve víkendových duelech před domácím publikem. Příležitost k tomu měli naprosto ideální. Na jejich hřiště se totiž chystali dorazit soupeři z úplného spodku tabulky.

Jak tým Jičína, tak jeho rival z Hořic v Podkrkonoší si na půdách favoritů reputaci nevylepšily. Ba naopak, společně inkasovaly dohromady sedm branek, když samy skórovat nedokázaly.

Jak dřívějším divizním baštám víkendové výhry pomohou, o tom se fanoušci obou rivalů budou moci přesvědčit hned v následujícím osmém dějství. Náchodští se už v pátek představí ve velkém šlágru na hřišti úřadujícího krajského přeborníka Solnice, Dvoráci vyrazí v neděli na trávník nedalekých Lázní Bělohrad, kde půjde o pikantní derby.

Náchod – Jičín 3:0 (2:0)

Fakta – branky: 16. a 80. Rojšl, 40. Simon. Rozhodčí: Šob. Hráno bez karet. Diváci: 105. FK Náchod: Kumprecht – Vančák, Locker (74. M. Hanuš), L. Knap, D. Král – Vančák, M. Brich (74. Kočnar), A. Čejchan (87. Nejman), Havlena (80. D. Hrubý) – Rojšl, Simon. SK Jičín: M. Sýkora – Smolík (65. Holer), J. Ulvr, Mokošín, P. Beneš (80. A. Nálevka) – Kuncíř, Vladeka, Zugar (57. J. Matějka), J. Kuneš – Fidrich, Machačný.

Ohlasy na utkání

Michal Malý, vedoucí mužstva FK Náchod: „Do utkání jsme vstoupili dost nervózně, byli jsme nepřesní v kombinaci. Náš výkon se zlepšil až ve druhém poločase. Na konečných 3:0 jsme upravili až v 80. minutě a bylo to po několika zahozených vyložených šancích. Ano, pokud bychom byli přesnější v koncovce, mohlo být naše vítězství vyšší.“

Petr Beneš, trenér SK Jičín: „Utkání jsme nezačali špatně, domácí jsme do šancí nepouštěli a sami měli nadějné brejky. První gól padl po individuálním selhání při bránění. Soupeře to nakoplo, poločas se dohrával v jeho režii a ve 40. minutě přišel druhý gól z brejku. Po přestávce jsme se snažili dát branku, ale Náchod byl lepší a vítězství si pohlídal, navíc mohl přidat i další branky. My měli též situace ke skórování, ale nebylo nám souzeno. Musíme se připravit na domácí utkání s Dobruškou, věřím, že budeme kompletní a zvládneme ho za tři body.“

Dvůr Králové n. L. – Hořice v P. 4:0 (2:0)

Fakta – branky: 21. Machač, 28. Byron, 58. Trnka, 83. Allen. Rozhodčí: Čožík. ŽK: 2:1. Diváci: 252. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Vitebský, Rejl (46. Mertlík), P. Šťastný (73. M. Hák) – Sojka – F. Machač, Hruška (46. Janata), Allen – Byron (82. Žaba), Trnka (73. Ngatsie). TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší: Krejčí – Bango (77. Vávra), D. Palm, J. Černý, T. Rathovský (46. Jonáš) – Havelka (65. Nečesaný), Rozsévač, P. Palm, Pácalt, Podsadlo (21. Kedroň) – Sehnoutek.

1/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 2/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 3/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 4/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 5/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 6/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 7/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 8/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 9/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 10/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 11/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 12/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 13/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 14/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 15/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 16/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 17/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 18/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 19/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 20/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 21/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 22/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 23/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 24/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 25/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 26/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 27/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 28/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 29/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 30/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 31/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo: Fotbalisté Dvora Králové nad Labem doma přehráli poslední Hořice v Podkrkonoší 4:0. 32/32 Zdroj: Renata Jírová Votrok Krajský přebor - 7. kolo

Ohlasy na utkání

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Je to pro nás důležitá výhra a to zejména z psychologického hlediska. Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě a trpělivě, po úvodní vstřelené brance nebylo pochyb o našem vítězství. Po utkání jsme ocenili zvláště podporu našich příznivců, ta byla pro nás důležitá. Tímto za sebe i všechny hráče děkujeme divákům, že nám přišli fandit.“

Josef Vydra, předseda TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší: „Na úrovni utkání bylo znát, v jakém rozpoložení se před ním oba celky nacházely. Lépe si s tím poradili domácí, protože stříleli branky. Nám se podařila pátá čtyřka za sebou a tradičně přibyl další zraněný. Dvůr vyhrál zaslouženě, bohužel náš zmar má pokračování. Je třeba nadále pracovat a věřit ve změnu.“

Zdroj: Renata Jírová