„Góly mám připsané já, ale jinak je to zásluha celého týmu,“ říká dvaadvacetiletý ofenzivní hráč Spartaku. V probíhající sezoně se do černého trefil už patnáctkrát, což z něj dělá čtvrtého nejlepšího muže v pořadí kanonýrů celé soutěže.

O víkendu jste roznesli Lípu nad Orlicí 7:0. Byl to snadný zápas?

Jo, určitě to byl jeden z těch lehčích zápasů.

Stejným výsledkem jste hráli i v předešlém kole, ovšem to jste vysoko prohráli na půdě vedoucího béčka Třebše. To byl asi jiný duel a hlavně asi i úplně jiný soupeř, že?

Přesně tak, Třebeš B má úplně jiné kvality. Fotbalově byli úplně jinde. Přesto si myslím, že kdybychom se víc snažili, tak jsme mohli uhrát i jiný výsledek, o něco lepší. Ale bohužel se nám to nepodařilo.

Dá se říct, že po celé jaro máte kolísavé výsledky. Jednou vyhrajete, jednou prohrajete. Čím to?

Řekl bych, že máme trochu problémy, že se někdy hůř scházíme, někdy nejsme v plné sestavě. Věřím tomu, že kdybychom byli v plné sestavě, tak pořád vyhráváme (usměje se).

V tabulce jste pátí. Odpovídá to vašim představám i výkonům?

Podle toho, co jsme předvedli, tak určitě. Myslím si, že jsou lepší týmy než my. Třebeš B a Slavie Hradec B jsou oproti nám kvalitou někde jinde. Na hřišti je to poznat. Domnívám se, že za páté místo můžeme být rádi.

Na čtvrtou příčku ztrácíte čtyři body, což asi bude těžké dohnat za dvě kola. Naopak za vámi je tlačenice. Bude tedy hlavním úkolem uhájit pátou pozici?

No, myslíme i na to čtvrté místo. Už jsme počítali, že kdyby Javornice dvakrát prohrála a my vyhráli, tak ji můžeme předskočit. Takže rozhodně budeme chtít ty poslední dva zápasy vyhrát, abychom postoupili ještě o příčku výš.

Teď k vašemu gólovému počinu. Proti Lípě jste skóroval čtyřikrát. Jak se stala takováto gólparáda?

Hlavně díky týmu, my to bereme jako celek. Dva góly jsem vlastně jenom dorážel. Určitě to je zásluha celého mužstva. Je to jen o tom, že mám góly připsané já na svém kontě, ale jinak je to zásluha celého týmu.

Ladislav Schovanec z Kosiček (ve žlutém)Zdroj: archiv L. S.

Přesto, byl to pro vás osobně jeden z nejlepších zápasů mezi dospělými?

Domnívám se, že jsem měl už i lepší zápasy. Ale asi díky výsledku a těm čtyřem gólům je to jeden z těch lepších, to je pravda.

Když hovoříme o brankách, víte, kolikátý jste v tabulce střelců?

Jo jo, to vím, čtvrtý nebo pátý s patnácti góly. V kabině jsme se bavili i o tom, že bychom se teď mohli pokusit, abych byl nejlepším střelcem celé soutěže. Ale uvidíme, jak to dopadne v posledních dvou zápasech.

Na druhé místo vám chybí jediná trefa, na první ovšem pět gólů. Dá se to dohnat ve dvou utkáních?

Já doufám, že jo (usměje se). Pokusíme se o to, s celým týmem jsme se na tom shodli. A uvidíme, jak to dopadne. Nicméně není to o tom, abych byl nejlepší střelec, to nic moc neznamená. Hlavní je, jak si vede celý mančaft.

Byl jste i v mládežnických kategoriích nějakým kanonýrem?

Nejlepším kanonýrem jsem ještě nebyl, ale v mládeži jsem určitě také nějaké góly dával. Nikdy jsem nebyl vyhlášen jako nejlepší střelec.

Pamatujete si utkání, ve kterém jste vsítil nejvíce gólů? Kolik jich bylo?

To si nepamatuju přesně, bylo to kolem čtyř pěti, nikdy jsem nedával víc. Že bych dal deset gólů najednou, to se mi nepodařilo.

Nastupujete v útoku, nebo jste ofenzivní záložník?

Jsem buď v útoku nebo na kraji zálohy, střídám to. Záleží, jak se chce trenérovi a jak se chce taky mně (zasměje se). On mě podle toho hodnotí. Když mě chce naštvat, tak mě dá do zálohy. A když se mi daří a na nic se nevyprdnu, tak mám místo v útoku.

Máte nějakého oblíbeného hráče a tým?

Co se týká týmu, tak mám určitě rád Kosičky, to je jasný. A hráče? Nějak to úplně neřeším. Třeba Messi, Ronaldinho, tihle hráči mě určitě baví, ale i ostatní. V české lize se mi hrozně líbil Lafata.