Jak těžký duel to byl pro vás? Měl jste hodně práce, jaký zákrok byl nejtěžší? Osobně jsem až tolik práce neměl, o to těžší to však pro brankáře bývá. Měl jsem jenom jeden těžký zákrok, kdy se domácí dostali v 58. minutě do slibné šance, naštěstí mě Zugar víceméně trefil a přežili jsme to. Pak si domácí ještě pár příležitostí ve vápně vytvořili, ale naštěstí netrefovali branku.

Díky zaváhání Solnice jste poskočili na druhé místo, jak těžké bude dohnat rozjetou Polici?

Zaváhání Solnice nás samozřejmě potěšilo. Nicméně my máme Třebeš hned po vzájemném duelu právě se Solnicí. Na domácí půdě je to hodně houževnatý soupeř, nebude nás čekat nic jednoduchého. Police vypadá trochu odstřeleně od zbytku přeboru hlavně díky výrazným individualitám, které za sebou mají zkušenosti z vyšších soutěží. My se musíme soustředit pouze na sebe, pravidelně sbírat body a na konci uvidíme, na co to bude stačit. Se Solnicí jim budeme dýchat na záda, ale osobně si myslím, že ta moc bodů nepoztrácí, takže to bude těžké.

Jiří Hladík.Zdroj: FK NáchodJe cílem Náchoda návrat do divize?

Vzhledem k zázemí a práci s mládeží by jiný cíl v Náchodě být ani neměl. Snad se nám to podaří co nejdříve.

V příštím kole doma ve šlágru přivítáte právě Solnici, které máte z podzimu co vracet, jak se na duel těšíte a co od něj očekáváte?

Máte pravdu, na podzim jsme tam prohráli po bídném výkonu 0:3. Prostor ke zlepšení určitě je. Na duel se všichni moc těšíme, měl by to být jeden z top zápasů sezony, takže i diváci, které tímto zvu, by si měli přijít na své.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem? Měl jste od začátku jasno, že budete gólman?

S fotbalem jsem začínal asi v pěti letech v rodném Meziměstí, což je kousek od Broumova. Pamatuju si, že tehdy chtěl do branky snad každý a museli jsme přemlouvat trenéra, aby nás tam postavil. Já měl většinou smůlu, trenér Smrček mě viděl spíše na levé záloze. (směje se) Chytat jsem začal až po přestupu do Broumova, kde se brankářům věnoval pan Vítek. Ten mi dal opravdu hodně a chtěl bych mu za to poděkovat.

Kde všude už jste hrál?

Meziměstí, Broumov, Náchod, Pardubice a zase Náchod.

Jičín - Náchod 0:3

Fakta - branky: 38. z pen. a 90. Havlena, 86. Rojšl. Rozhodčí: Valihora - Filip, Klement. ŽK: Ulvr - Zabrzeski, Čejchan, Hladík. Diváci: 70. Poločas: 0:1.