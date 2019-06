Nakonec je to Dobruška, která prohrála v Třebši 2:5, naopak Hořice se výhrou ve Vysoké nad Labem na poslední chvíli zachránily.

Obrat zachránil hořickou Jiskru v soutěži

Do Vysoké nad Labem rozhodně fotbalisté Hořic neodjížděli v pozici favorita. A začátek utkání ukázal, že to se záchranou budou mít složité, když se po necelé půlhodině hry prosadil z penalty Podlipný. Jenže Hořice dokázaly do poločasu vyrovnat, když se prosadil Neumann. Výhru vystřelil v 59. minutě Dominik Palm. „Utkání, ve kterém šlo o hodně, jsme zvládli. Za poslední zápas všem pochvala za nesmírnou bojovnost a nasazení – skvělá tečka za sezonou,“ hodnotil spokojený vedoucí mužstva Hořic Josef Vydra.

Dobruška v Třebši nepřekvapila a sestupuje

Před posledním kolem držela Dobruška všechno ve svých rukou, když na Hořice měla k dobru bod, jenže zatímco Jiskra svůj zápas zvládla za tři body, Dobruška tvrdě narazila a na hřišti hradecké Třebše prohrála 2:5. V důležitém zápase přitom ještě o poločase vedla 2:1, když se dvakrát prosadil Čopík. Druhá půle však patřila domácím, kteří rozložili hostující obranu a rozhodli o soupeřově sestupu. „Domácí měli převahu po celé utkání, byli pohyblivější, ve hře nás držela jen jejich nepřesná muška. Poté jsme dostali góly do otevřené obrany a se špatnou sezonou se loučíme vysokou prohrou,“ řekl zklamaný trenér Dobrušky Miloš Killar.

Rychnov ovládl derby, na jaře nikdo lepší nebyl

Po polovině sezony to vypadalo na jasný sestup, ale Rychnov se nevzdal a skvělým jarem se zachránil. V posledním kole vyhrál 3:2 v Kostelci nad Orlicí, tím potvrdil, že na jaře lepší tým v soutěži nebyl. „Jarní rychnovská raketa doletěla k záchraně,“ uvedl šťastný předseda oddílu Rychnova Václav Brůžek. Navíc kanonýr Jiří Počtýnský se stal nejlepším střelcem soutěže.

Mistr se rozloučil vítězně

Výhrou 3:1 nad Lázněmi Bělohradem se s letošní vydařenou sezonou rozloučil mistr z Libčan. Ten v letošní sezoně dosáhl na ceněný double a ukázal, že v kraji neměl konkurenci. V posledním kole se loučil s kariérou Petr Jiřík, který dokázal v zápase dát dvě branky. Stylové rozloučení. „K oslavě přispěl svým dílem i soupeř, ale nejvíce sám Péťa – dvěma góly do sítě hostů,“ pověděl sekretář Libčan František Bárta.

Jaroměř zakončila sezonu prohrou ve Vrchlabí

Na tuhle sezonu se v Jaroměři vzpomínat v dobrém nebude. Tým sestupuje po letech do I. A třídy, navíc skončil poslední. Rozhodla o tom porážka v posledním kole na hřišti Vrchlabí 1:3. Dvěma góly se blýskl domácí záložník Jan Fink.

Vítěz kola

Vítězem posledního kola jsou rozhodně Hořice, které v něm vyhrály ve Vysoké nad Labem 2:1, díky tomu se zachránily a mladý tým si krajský přebor zahraje i za rok.



Výrok kola

„Tímto jsme završili katastrofální jarní výsledky z venkovních zápasů.“

(Petr Liška, trenér Červeného Kostelce po prohře 2:3 v Sobotce.)