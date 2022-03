V zimní pauze jste zamířil do Hořic, proč právě Jiskra?

Kromě možnosti pokračovat i na jaře v Jaroměři, to byla jediná nabídka, kterou jsem měl. Jelikož bydlím v nedalekých Dohalicích, tak jsem ji přijal.

Naposledy jste působil právě v Jaroměři, tedy týmu z opačného pólu tabulky. Co je hlavním důvodem odchodu?

Hlavním důvodem odchodu z Jaroměře je určitě herní vytíženost, která nebyla taková, jakou jsem si představoval.

Co si od nového angažmá slibujete?

Slibuji si pravidelnou herní vytíženost a pevně věřím, že Hořicím pomohu stejně jako oni mně.

Asi všichni dopředu vědí, co je cílem Hořic pro jaro?

Jednoznačně záchrana!

Hrál ve vašem příchodu roli trenér Káranský? Jak probíhalo jednání?

Trenér mě oslovil jako první, poté už probíhalo rychlé jednání s vedením klubu.

Znal jste někoho v týmu už před příchodem?

Konkurenta v brance Dominika Krejčího (směje se).

Máte za sebou celou zimní přípravu, jaké máte dojmy z týmu, zázemí a fungování oddílu?

Pocity jsou smíšené, co se týče zázemí a podmínek, které tu máme, tak jsem nadšený, vše je tu nové a krasné. Bohužel nás však celou zimní přípravu ovlivňoval covid a zranění. Jinak jsem v Hořicích velice spokojený.

Proběhlo nějaké zápisné a jaká je nálada v kabině před důležitou záchranářskou misí?

Zápisné zatím neproběhlo, ale určitě brzy něco přijde (usmívá se). Co se týče nálady v kabině, tak je odhodlaná se o to poprat.

Jiskra v zimě posilovala. Kromě vás přišli i bratři Drozdové, kvalita na záchranu by měla být?

Když budeme všichni zdraví, tak máme kvalitu kádru na úplně jiné příčky, než na kterých se v současné chvíli nacházíme.

Utvoříte gólmanskou dvojku s Dominikem Krejčím, máte nějak rozdělené role?

Role rozdělené nemáme, je na trenérovi, koho postaví, ale ať už to budu já, nebo Dominik, oba budeme připraveni.

Vy jste dlouho působil v hradecké Olympii, co vám to do fotbalové kariéry dalo?

Byl jsem tam od šesti let. Určitě to zatím byla moje nejhezčí fotbalová léta. Měli jsme velmi silný ročník 1999, se kterým jsme hráli druhou nejvyšší dorosteneckou ligu a dokázali držet krok s týmy jakými jsou Liberec, Teplice nebo Dukla Praha. Také jsem tam poprvé nakoukl do dospělého fotbalu, kde jsem měl možnost trénovat a jezdit na zápasy v té době ještě s A-týmem, který hrál ČFL.

Máte stále ambice zahrát si vyšší soutěže?

Určitě bych se chtěl posouvat nahoru.

Hned v prvním jarním kole přijede do Hořic Jaroměř. Co si od pikantního duelu slibujete?

Hlavně bych chtěl tři body pro Hořice. V Jaroměři mám spoustu kamarádů a na zápas se moc těším.