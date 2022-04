Největší pozornost poutal šlágr v Novém Bydžově, kde se střetl suverén soutěže se čtvrtou Policí. Ta šla sice brzy do vedení, ale lídr ještě do poločasu třemi zásahy skóre otočil a po změně stran přidal další góly. Na konečném výsledku (6:2) měl největší zásluhu Štěpán Blažek. Ke třem vstřeleným brankám přidal ještě dvě asistence a jen potvrdil, že mu letošní sezona vychází parádně.

Polický Klimeš: Lídr nemá konkurenci

„Bydžov momentálně nemá konkurenci,“ má jasno Karel Klimeš, předseda polického Spartaku. „Kdyby hostující Matějka vstřelil po stoprocentní šanci branku na 0:2, bůh ví, jak by s námi bylo. Tento okamžik považuji za jeden z klíčových, poněvadž my ihned z brejku vyrovnali. Poté jsme již měli zápas v moci,“ připomněl důležitý moment Petr Průcha, kouč RMSK Cidlina.

Ještě o gól více nastřílela druhá hradecká Slavia v domácím mači s Vrchlabím (7:0). První poločas byl ze strany Sešívaných nemastný neslaný, ovšem po změně stran zařadili vyšší rychlost a vedení 1:0 navýšili šesti zásahy.

Velké sousedské derby se hrálo ve Vysoké, kam si pro výhru 2:1 zajela Třebeš. „Věděli jsme, co nás čeká, mimo jiné i verbální tlak na rozhodčí ze strany domácích. Nespletli jsme se. Naštěstí sudí tomu odolal,“ uvedl Vlastimil Krykorka, vedoucí hradeckého mužstva.

Krajský přebor – sestava 23. kola podle Deníku: Matoušek 3 (Kostelec nad Orlicí) – Šejvl 2 (Slavia Hradec Králové), Kuncíř (Jičín), Žahourek (Chlumec nad Cidlinou B) – Špinka 2 (Nový Bydžov), Dvořák 2 (Dobruška), Blažek 8 (Nový Bydžov), Klapkovský 7 (Police nad Metují) – Řezáč 2 (Slavia Hradec Králové), Zajíček 4 (Rychnov nad Kněžnou), J. Fridrich (Třebeš).

Stejným výsledkem dopadlo také okresní derby Hořice vs. Jičín. „To se jen tak nevidí! Zápas, ve kterém kdybychom proměnili polovinu šancí, by skončil asi 15:1, a my ho prohrajeme. Víme, jakou brankou jsme prohráli na podzim a teď tohle. V Jičíně mají asi fotbalisté obsazeny všechny kostely, zato nás nejspíš tam nahoře někdo nemá rád,“ povzdychl si Josef Vydra, předseda hořického klubu.

A do třetice skóre 1:2. V novém roce mátožné Libčany (na jaře jen 6 bodů) nestačily na Rychnov. „Soupeř přijel dobře připraven a hlavně chtěl běhat, bojovat a poprat se o vše. Díky tomu byl na hřišti lepší. Řekl bych, že jsme měli minimálně stejně šancí jako hosté, ale díky nasazení, které Rychnov předvedl, je naše prohra zasloužená,“ uznal libčanský trenér Jiří Suchomel.

Dobruška, prošpikovaná zkušenými hráči, se doma trápila s beznadějně posledním Černilovem (1:0). „Kdo čekal brankové hody, odešel zklamaný. Hráče jsem upozorňoval, že pokud si nepomůžou rychlým gólem, nebude to jednoduchá šichta. Jediné branky jsme se dočkali v 60. min. a bereme při pohledu na tabulku další důležité body,“ pronesl Petr Jánský, lodivod dobrušského celku.

„Po třech zápasech jsme opět ukázali trochu fotbalu a bojovali až do konce,“ našel částečné pozitivum černilovský kouč Jaroslav Šlégr.

Zbývající dva zápasy skončily shodně 2:0 pro domácí mančafty. Chlumecká rezerva v lovčickém azylu zdolala Červený Kostelec, čímž popáté za sebou naplno bodovala. Kostelec nad Orlicí přehrál třetí Jaroměř, výhru 2:0 si připsal na svém stadionu již potřetí v řadě.

Co dalšího ještě víkend přinesl?

Čisté konto vychytali čtyři gólmani – chlumecký Němec, dobrušský Effenberk, slávista Mašek (na poslední dvacetiminutovku ho vystřídal Holeček) a Matoušek z Kostelce nad Orlicí. Sedmé jarní kolo přineslo jedinou červenou kartu, kterou obdržel Filip Kalaš z Police nad Metují. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 29 branek, což je sice méně než v předešlém dějství, ale došlo už konečně na premiérový jarní hattrick. První tříbrankovou porci v novém roce má na svědomí Štěpán Blažek z Nového Bydžova. Dva góly vstřelili třebešský Jan Fridrich, polický Klapkovský a Řezáč ze Slavie Hradec Králové.

Další kolo: Pokoří suverén stogólovou hranici?

Ve čtyřiadvacátém dějství se hraje několik atraktivních duelů. Rychnov v okresním derby přivítá Dobrušku, pátý Jičín hostí druhou Slavii Hradec a třetí Jaroměř vyzve šestý Chlumec B. Zajímavé bude také sledovat, jestli vedoucí Nový Bydžov pokoří ve Vrchlabí stogólovou hranici, zatím vstřelil 98 branek.

Statistiky po třiadvaceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 21 – N. Bekera; 20 – Blažek (oba Nový Bydžov); 16 – Klapkovský (Police nad Metují); 15 – Krotil (Slavia Hradec Králové); 13 – J. Matějka (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany); 12 – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 11 – Ryšavý (Třebeš), J. Pražák (Vysoká nad Labem); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Kocourek (Jaroměř), Pečenka (Slavia Hradec Králové).

Gólmani s vychytanými nulami: 8 – Mašek (Slavia Hradec Králové); 7 – Vacho (Police nad Metují), Strýhal (Nový Bydžov); 6 – Červenka (Jaroměř); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí), Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Mäsiar (Jičín), Středa (Červený Kostelec), Krejčí (Hořice), F. Effenberk (Dobruška); 2 – Čábelka (Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Pěnička (Dobruška), Němec, Kukal (oba Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Lehký (Nový Bydžov), Šebesta; 1 – Syrový, T. Finke, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Janalík (Vrchlabí), Tošovský, Rolejček (oba Libčany), Zaal (Třebeš).