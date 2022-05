Černilov hostil duel týmů z chvostu tabulky. Beznadějně poslední domácí po dvaceti minutách vedli rovněž 2:0, ovšem čtrnáctá Vysoká, jež byla přece jen favoritem, ještě do přestávky skóre dorovnala a hned po nástupu do druhé půle šla do vedení, které pak navýšila na přesvědčivých 5:2.

Vysokou uklidnil gól v 1. minutě druhé půle

„Konečně vítězství za tři body. Nebylo to vůbec jednoduché. Důležité bylo, že jsme do poločasu vyrovnali a hned v první minutě druhého se ujali vedení. To nás uklidnilo,“ řekl Radek Hrubý, kouč vysockého týmu.

Libčany si dělaly zálusk na úspěch na horké půdě Police. A nebyly k tomu daleko. Již v 7. minutě skórovaly a hubené vedení pak dlouho držely. Domácím pomohl příchod střídajícího internacionála Ansumy. Ghanský plejer naskočil do hry v 66. minutě, za dvě minuty vyrovnal a deset minut před koncem rozhodl.

Krajský přebor – sestava 24. kola podle Deníku: Kanaval 3 (Jičín) – M. Krykorka 3 (Třebeš), D. Palm 3 (Hořice), Ansuma 3 (Police nad Metují) – Nálevka (Jičín), Blažek 9 (Nový Bydžov), J. Pražák 4 (Vysoká nad Labem), Lihařík 2 (Rychnov nad Kněžnou) – Holec 2 (Chlumec nad Cidlinou B), Zajíček 5 (Rychnov nad Kněžnou), Bělka (Vysoká nad Labem).

„S příchodem Ansumy naše hra oživla. Po dvou gólech jsme dali ještě tyč, mohlo být rozhodnuto. Ovšem nestalo se a jak to tak bývá, při třech šancích hostů jsme měli zadečky hodně stáhnuté,“ glosoval utkání Karel Klimeš, předseda Spartaku.

Hořice překvapivě exportovaly všechny body ze Rtyně. Nejtěsnější možnou výhru 1:0 v duelu s Červeným Kostelcem jim zařídil trefou v 90. minutě střídající zkušený borec Rozsévač.

Nečekaná byla i penaltová porážka hradecké Slavie ve městě pohádek (1:1, pen. 5:4). Jičín znovu ukázal, že letos kraluje pozápasové dovednostní disciplíně, ve které se radoval už posedmé!

Vedoucí Bydžov zavítal do Vrchlabí a přestože nepodal ideální výkon, odvezl si pohodlnou výhru 3:0, kterou se přiblížil postupu do divize. „Ještě nám chybí kousíček,“ ví Petr Průcha, trenér RMSK, jehož mančaft v tomto střetnutí pokořil magickou stogólovou hranici. V sezoně vsítil už 101 branek.

Zajíček z Rychnova se blýskl hattrickem

Třebeš i přes jedno hluché místo přehrála Kostelec nad Orlicí (4:1), tři branky vsítila po standardních situacích. Nejvyšší výhru zaznamenal Rychnov (4:0), který proti nedaleké Dobrušce doma jasně dominoval. Hattrickem se zaskvěl kanonýr Zajíček. „Nám bohužel zápas po hradeckém Majálese nesedl,“ pronesl hostující lodivod Petr Jánský.

Co ještě víkend přinesl?

Čisté konto vychytali rychnovský T. Finke, hořický Krejčí a bydžovští Strýhal s Lehkým (v poločase se vystřídali). Osmé jarní kolo nepřineslo žádnou červenou kartu. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 30 branek. Druhý jarní hattrick si připsal Roman Zajíček z Rychnova nad Kněžnou. Dva góly vstřelili bydžovský Blažek, polický Ansuma, chlumecký Holec a Bělka s J. Pražákem z Vysoké nad Labem.

Statistiky po čtyřiadvaceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 22 – N. Bekera, Blažek (oba Nový Bydžov); 16 – Klapkovský (Police nad Metují); 15 – Krotil (Slavia Hradec Králové), Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 13 – J. Matějka (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany), J. Pražák (Vysoká nad Labem); 12 – Ryšavý (Třebeš); 11 – Kocourek (Jaroměř); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Pečenka (Slavia Hradec Králové).

Gólmani s vychytanými nulami: 8 – Mašek (Slavia Hradec Králové), Vacho (Police nad Metují); 7 – Strýhal (Nový Bydžov); 6 – Červenka (Jaroměř); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí), Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 4 – Krejčí (Hořice); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Mäsiar (Jičín), Středa (Červený Kostelec), F. Effenberk (Dobruška), T. Finke (Rychnov nad Kněžnou); 2 – Čábelka (Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Pěnička (Dobruška), Němec, Kukal (oba Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Lehký (Nový Bydžov), Šebesta; 1 – Syrový, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Janalík (Vrchlabí), Tošovský, Rolejček (oba Libčany), Zaal (Třebeš).