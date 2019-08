Fantastické publikum a parádní jízda za titulem a postupem, tak vypadal konec loňské sezony v podání Police nad Metují. Teď přišel krok do neznáma a až teprve čas ukáže, jak se bude svěřencům Lubomíra Jansy dařit. „Chceme především bavit fotbalem sebe i naše úžasné fanoušky a stoprocentně se udržet v krajském přeboru,“ uvedl Jansa.

Po dlouhých letech se krajský přebor vrací do Police, co od nové sezony očekáváte?

Především si myslím, že přebor do Police patří, fotbal tu má velkou tradici a za poslední roky se tu pro podporu fotbalu udělalo hodně a i proto se nám tak daří.

A co čekáte od vyšší soutěže?

Silnější a kvalitnější soupeře, ale hlavně krásné zápasy, aby se naši fanoušci bavili minimálně tak jako v minulé sezoně.

V letní přestávce přišlo celkem dost posil, bylo nutné doplnit po minulé postupové sezoně kádr?

V letní přestávce jsme přivedli posily na rozšíření kádru. Jelikož jsme některé zápasy museli odehrát i s podporou starších hráčů, na závěr sezony přišla i nějaká ta zranění a lavička nebyla tak kvalitní, jak bychom si představovali.

Jak jste spokojen s přípravnými zápasy?

V přípravě jsme odehráli tři zápasy, do kterých započítávám i dva pohárové s Meziměstím a Kratonohy. Myslíme si, že zejména ten druhý zápas byl výbornou prověrkou, ale naše hra ještě není to, co bychom chtěli předvádět.

Před novou sezonou jste byli na tradičním soustředění v Teplicích, splnilo očekávání?

Bohužel tady musím přiznat, že letos se soustředěním spokojeni být nemůžeme. Účast byla slabá a kompletně jsme se nesešli snad ani na jednom tréninku. Nicméně ti, kdo byli, si své odmakali poctivě a za to jim patří velká pochvala.

Vloni jste se mohli spolehnout na vynikající fanoušky, jejich povzbuzování bylo v I. A třídě nevídané, jsou vaším dvanáctým hráčem?

Naši fanoušci a hlavně fanklub si zaslouží absolutorium. Nejsou jen naším dvanáctým hráčem, ale jsou i naším motorem a hrát s jejich podporou je i pro nás zážitek. Nevím o žádném klubu na této úrovni nebo i ve vyšších soutěžích, který by měl takové fans. A za to jim děkujeme.

V čem podle vás bude největší rozdíl mezi I. A třídou a krajským přeborem?

Pro nás asi dojezdové vzdálenosti a spousta partií prší odehraných při těchto cestách (smích). A teď vážně, je to nejvyšší krajská soutěž a předpokládám, že to bude hlavně kvalita soupeřů, kteří budou chtít nováčka řádně otestovat.

Jaké umístění budete považovat za úspěch?

O spokojenosti s umístěním se takhle na začátku sezony mluví těžko. Jak jsem řekl, napoví nám až podzimní část, s čím budeme spokojeni. Jestli pro nás bude místo v tabulce, které nám zaručí pokračování v přeboru dobré a nebo jestli budeme nespokojeni s druhým místem.