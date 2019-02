Náchodsko - Krajské fotbalové soutěže dospělých pokračovaly o slunečném víkendu dalším mistrovským kolem.

ZASLOUŽENÝ bod navíc si z Nového Města nad Metují odvezli fotbalisté Černilova (v tmavém). | Foto: Zdeněk Mudroch

KRAJSKÝ PŘEBOR

Jičín – Jaroměř 2:0

Čtvrtý vítězný korálek fotbalisté Jaroměře v Jičíně už nenavlékli.

Vše podstatné se v utkání dvou celků ze středu tabulky událo zkraje druhého poločasu. Hned ve 49. minutě otevřel skóre utkání domácí Kocourek a veškeré naděje hostů z Jaroměř na bodový zisk uhasil pět minut před koncem řádné hrací doby Urban – 2:0.



Červený Kostelec – Slavia HK 5:1

„V první čtvrt hodině jsme přežili dvě šance hostů, a naopak svou první příležitost jsme využili. Následně jsme už byli lepším týmem a potvrdili to konečně i proměněnými šancemi. Utkání bylo z naší strany dobře odbojované,“ prohlásil po zápase domácí kormidelník Petr Liška.

I. A TŘÍDA

N. Město n. Met. – Černilov 1:1, penalty: 3:5

„Hosté byli jasně lepší a ten bod navíc si rozhodně zasloužili,“ říkal po utkání domácí trenér Petr Dudek.

Černilov si během první půle vypracoval několik gólových příležitostí, domácí celek podržel ve dvou případech brankář Maur, díky němuž se šlo do kabin v poločasové přestávce za bezbrankového stavu. Nové Město si v první půli vytvořilo jedinou příležitost, tu ale Nožka neproměnil.

Do druhé půle vstoupili hosté znovu aktivněji a po nedorozumění v domácí obraně se v 63. minutě ujali vedení 1:0. Na to domácí trenér zareagoval přeskupením řad, Nové Město zvýšilo obrátky a pět minut před koncem po rohovém kopu srovnalo Jelenem na 1:1. V následných penaltách byli přesnější hosté.



Police nad Metují – Česká Skalice 5:2

„V prvním poločase dalšího okresního derby se hrál pro diváky atraktivní fotbal, pro trenéry to ale asi bylo infarktové, protože se hrálo prakticky bez obran. Ve druhé půli jsme měli mírnou převahu, své šance jsme využili a dle mého názoru vyhráli zasloužené. Utkání se hrálo před výbornou kulisou, na níž se podíleli jak domácí, tak i hostující příznivci,“ shrnul průběh zápasu Karel Klimeš, předseda polického fotbalového oddílu.



Broumov – Velké Poříčí 1:1, penalty: 2:4

Derby v Broumově přineslo oboustranné fotbalové trápení. Lépe sice začali hostující fotbalisté, jenže své dvě vyložené šance neproměnili, a tak se zákonitě dostavil trest. Ve 24. minutě přišel po rohovém kopu nedůsledný odkop hostujícího Hurdálka a Wilke poslal Broumov do vedení 1:0. Také ve druhé půli se dlouho nebylo na co dívat, až v 76. minutě předvedli hosté povedenou akci po křídle, odkud odcentroval Hanzl a Hubka poslal zápas do penaltového rozstřelu. Ten mohli ještě domácí odmítnout, jenže svou tutovku nedali. A v následné penaltové loterii dvakrát nevyzráli na Vacha v brance hostí, Velké Poříčí naopak bylo stoprocentní a proto si z Broumova odváží bod navíc.



Týniště – Náchod B/ Provodov 0:2

Náchodské rezervě vstup do sezony vychází na výbornou. Po šesti odehraných kolech se svěřenci trenéra Vejpravy vyhřívají v čele I. A třídy a svou pozici o víkendu uhájili i na hřišti Týniště. To poprvé v utkání inkasovalo ve 36. minutě, když se prosadil sváteční střelec Schärfer. Na konečných 0:2 upravoval v 67. minutě naopak spolehlivý a pravidelný kanonýr Pavlíček. Defenziva náchodského celku si navíc připsala další nulu, soupeři tak zatím náchodskou obrannou vozbu pokořili ze šesti zápasů pouze třikrát.