Šestkrát s čistým štítem, čtyřikrát přesvědčivá výhra a několik zahozených penalt v základní hrací době. To jsou hlavní fragmenty předposledního kola krajského přeboru s číslem 29, které se hrálo od pátku do neděle.

Šlágr hostila Jaroměř, kde nastoupil čtvrtý tým tabulky proti třetí Polici nad Metují. Vzhledem k tomu, že se jednalo o přímý duel o bronzový post, k vidění byla spíše taktická bitva.

V ní byl fotbalovější domácí tým, ale jeho šance mařil vynikajícími zákroky zkušený hostující brankář Vacho. A tak v normální hrací době branka nepadla. V penaltách už byli po zásluze úspěšnější Jaroměřští. Ti sice soka v tabulce nepředskočili, ale přiblížili se mu na rozdíl jediného bodu.

Libčany: oslavy a také nahuštěný program

V Libčanech čerstvý vítěz Poháru hejtmana vyzval již jistého vítěze krajského přeboru z Nového Bydžova. Domácí krátce po oslavách pohárového triumfu na suveréna sezony podle předpokladů nestačili a prohráli 0:3.

Krajský přebor – sestava 29. kola podle Deníku: Vacho 4 (Police nad Metují) – Moník 2 (Dobruška), Ma. Exnar 2 (Jaroměř), Beneš (Jičín) – V. Matějka (Jičín), P. Drozd 3 (Hořice), Bekera 5 (Nový Bydžov), Hartman 3 (Chlumec nad Cidlinou B) – Zajíček 7 (Rychnov nad Kněžnou), Štětina (Dobruška), J. Škoda 3 (Červený Kostelec).

„Vzhledem k tomu, jak jsme vypadali po oslavách ve čtvrtek ráno, jsme měli z utkání respekt. Navíc hrát neděle – středa – pátek, to taky nepomohlo. Zápas nebyl tak jednoznačný jako na podzim, naopak, kdybychom proměnili jednu z pěti velkých šanci, vypadalo by to veseleji,“ poznamenal libčanský trenér Jiří Suchomel.

Druhá hradecká Slavia nečekaně padla v Dobrušce 0:2 a po středeční finálové porážce v poháru si tak vypila kalich hořkosti až do dna. „Poctivý, téměř dokonalý blok a touha uspět nám přinesla zasloužené body. Zásadním momentem byla neproměněná penalta hostů. Mít 42 bodů kolo před koncem a jistotu, že v tabulce týmů z Rychnovska skončíte nejvýše, je krásný příběh,“ uvedl kouč domácích Petr Jánský.

Nejvyšší výhru kola zaznamenal trochu nečekaně Jičín. Celek z města pohádek vybrakoval (6:0) Kostelec nad Orlicí na jeho půdě. A nerozhodil ho ani fakt, že trenér Houška musel těsně před utkáním měnit sestavu, neboť jeden z jeho svěřenců si spletl města a přicestoval do Červeného Kostelce.

PŘÍMÁ BITVA O TŘETÍ PŘÍČKU Jaroměř (v modrém) versus Police nad Metují branky v devadesátiminutové hrací době nepřinesla. V penaltovém rozstřelu uspěli domácí.Zdroj: fotbalfoto.cz/Václav MlejnekNa jaře skvěle se prezentující chlumecká rezerva v lovčickém azylu smetla Vrchlabí 5:1. „Náročný styl hry s vysokým napadáním se nám vyplácí, jsme ofenzivní a střílíme hodně branek,“ těší kouče Richarda Vláška. Hattrickem se blýskl záložník Hartman, dvakrát se prosadil hroťák Mrázek.

Stejný výsledek přineslo i střetnutí Černilova s Červeným Kostelcem, z povinné výhry se však radovali hosté, jejichž sestavu vyztužili zkušení Havlíček s Vítem. Na tříbrankovou porci dosáhl útočník Škoda.

Oboustranně útočný fotbal se hrál v Třebši, odkud si odvezl všechny body Rychnov nad Kněžnou. Konečné skóre 2:3 svítilo na ukazateli již ve 34. minutě.

Neuhlídali Zajíčka a nedali dvě penalty

„Kluci šli na hřiště s dvěma úkoly: uhlídat Zajíčka a využít své šance. Výsledek: Zajíček nám dal dva góly a my zahodili dvě penalty (obě Šebesta lapil – pozn. red.),“ pronesl Vlastimil Krykorka, vedoucí hradeckého mužstva.

„V první půli se hrál hezký fotbal pro diváky se spoustou gólů. Ve druhé nás domácí zatlačili ve snaze vyrovnat. Naštěstí jsme všechny šance přežili a bereme cenné vítězství,“ radoval se Václav Brůžek, předseda rychnovského Spartaku.

A na závěr přímá řež o záchranu a případný sestup. Hořice potvrdily formu z posledních týdnů a vyplenily půdu Vysoké nad Labem (2:0). Rozhodujícím okamžikem duelu byl nejspíš neproměněný pokutový kop domácích za stavu 0:1 krátce po změně stran.

Co ještě víkend přinesl?

Čisté konto tentokrát vychytalo hned šest gólmanů – novobydžovský Lehký, jičínský veterán Mäsiar (49 let), hořický Krejčí, jaroměřský Červenka, polický Vacho a Pěnička z Dobrušky. Třinácté jarní kolo nepřineslo žádnou červenou kartu. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 30 branek. Hattrick zapsali chlumecký Hartman a Škoda z Červeného Kostelce. Dva góly vstřelili rychnovský Zajíček, chlumecký Mrázek a jičínské duo Matějka – Beneš.

Statistiky po devětadvaceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 28 – Blažek; 25 – N. Bekera (oba Nový Bydžov); 21 – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 20 – Klapkovský (Police nad Metují); 16 – Krotil (Slavia Hradec Králové); 15 – Ryšavý (Třebeš); 14 – Kocourek (Jaroměř), J. Pražák (Vysoká nad Labem), Pečenka (Slavia Hradec Králové); 13 – J. Matějka (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany); 12 – Řezáč (Slavia Hradec Králové); 11 – Miloš Exnar ml., Votrubec (oba Jaroměř), Hartman, Mrázek (oba Chlumec nad Cidlinou B), Škoda (Červený Kostelec); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Hašek (Kostelec nad Orlicí), Dvořák (Dobruška).

Gólmani s vychytanými nulami: 9 – Mašek (Slavia Hradec Králové), Strýhal (Nový Bydžov), Vacho (Police nad Metují); 8 – Červenka (Jaroměř); 6 – Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí), Krejčí (Hořice); 4 – Mäsiar (Jičín); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Středa (Červený Kostelec), F. Effenberk, Pěnička (oba Dobruška), T. Finke (Rychnov nad Kněžnou), Němec (Chlumec nad Cidlinou B), Lehký (Nový Bydžov); 2 – Čábelka, Rolejček, Tošovský (všichni Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Janalík (Vrchlabí), Šebesta; 1 – Syrový, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Zaal (Třebeš), Prokhyra (Jaroměř), Vlk (Chlumec nad Cidlinou B).