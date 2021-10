Zvýšení náskoku vedoucího Nového Bydžova a střídání stráží na posledním fleku tabulky. Nejen to přineslo úterní vložené 15. kolo krajského přeboru fotbalistů. Branek (27) sice zdaleka nepadlo tolik jako o víkendu (36), ale pouze jediný tým ze šestnácti neinkasoval.

Tím byl vedoucí Nový Bydžov, který se na trávníku Dobrušky radoval z plného bodového zisku (0:3) až díky třem brankám v závěrečné desetiminutovce. „Bydžov si spravedlivě odvezl tři body. V 81. minutě si pomohl, už po několikáté v tomto ročníku, standardní situací a pro nás zápas skončil,“ uvedl domácí kouč Petr Jánský.

Nejúpornější obranný blok

„Dobruška proti nám vystavěla asi nejúpornější blok, co jsme zatím v letošním ročníku poznali. My s ním měli velké problémy a trvalo 80 minut, než jsme se s tím vypořádali,“ sdělil Petr Průcha, trenér zatím stoprocentního týmu RMSK Cidlina.

Druhá hradecká Slavia ztratila ve Vysoké nad Labem, kdy po remíze 1:1 vyzněl penaltový rozstřel pro domácí celek (4:3), a už ztrácí na 1. místo pět bodů. „Podali jsme zodpovědný výkon ve všech řadách. Dařilo se nám eliminovat hru soupeře. Stálo nás to hodně sil, bolelo to, ale vyplatilo se. Dvou bodů si vážíme,“ pronesl vysocký lodivod Radek Hrubý.

Krajský přebor – sestava 15. kola podle Deníku: Vacho 2 (Police nad Metují) – Vejman (Červený Kostelec), Lánský 3 (Jičín), Petráček (Jaroměř) – Lihařík (Rychnov nad Kněžnou), Blažek 4 (Nový Bydžov), O. Ujec 2 (Vysoká nad Labem), Dítě 2 (Jičín) – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou), Švandrlík (Kostelec nad Orlicí), Markovič (Černilov).

„Po vyrovnané první půli se odehrál celý druhý poločas na pár výjimek na polovině Vysoké, ale my jsme nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance, což bylo rozhodující. Musíme si uvědomit, že se fotbal nehraje na krásu, ale na branky. Nebudeme věšet hlavy a jedeme dál,“ řekl Josef Bouček, šéf lavičky ambiciózních Sešívaných.

Třetí Jaroměř doma zdolala Vrchlabí 3:1. Čtvrté Libčany doma udolaly Červený Kostelec až po penaltovém rozstřelu (1:1, pen. 4:3). Atraktivní duel se hrál také v Třebši, kam zavítala Police nad Metují. A byli to hosté, kteří si z krajské metropole odvezli vítězství 2:1. „Konečně. Jsem velmi rád za plný bodový zisk. Kluci dřeli, bojovali a výsledek se dostavil. Poklona našemu brankáři Vachovi, takový výkon gólmana jsem dlouho neviděl,“ poznamenal Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

Venku se výsledkově zaskvěl také Jičín, který uspěl v poměru 2:1 na půdě posílené chlumecké rezervy. „Štěstěna byla nejprve proti nám. Nedorazil nám autobus a my jeli auty. Pak rozcvička ukázala, že Zezulka nemůže hrát a my lepili stoperskou dvojici. První poločas se nám nepovedl. Kdybychom po patnácti minutách prohrávali o tři branky, nikdo by se nedivil. Přestávkové rady si však kluci vzali k srdci, druhou půli zvládli slušně a domácí nepouštěli do šancí,“ podotkl jičínský kouč Petr Beneš.

Bleskurychlý obrat vs. pětiminutovka hrůzy

Bleskurychlý obrat byl k vidění v Kostelci nad Orlicí, kde domácí prohrávali s Hořicemi po gólu v 57. minutě 0:1. Ovšem v rozmezí 61. a 65. minuty třemi brankami po pohledných akcích otočili skóre ve svůj prospěch. „Vedení soupeře náš tým probudilo,“ má jasno domácí trenér Kamil Kaplan. „Výsledková i herní krize pokračuje. Slibně rozehraný zápas jsme ztratili pětiminutovkou hrůzy. Ale výhra domácích byla zasloužená,“ uznal Josef Vydra, předseda hořického klubu.

V Černilově se hrál souboj dvou doposud nejhorších týmů soutěže. Výhru 4:2 nakonec uzmul hostující Rychnov nad Kněžnou, pro který to byl premiérový plnohodnotný zisk v tomto ročníku a také odlepení ze dna tabulky. „Deset zápasů jsme čekali na tříbodovou radost,“ uvedl Václav Brůžek, předseda rychnovského oddílu.

Co dalšího ještě vložené 15. kolo přineslo?

Čisté konto tentokrát vychytal pouze jediný gólman, kterým byl novobydžovský Lehký. Ve svátek se hrálo čistě a bez emocí, neboť ani jeden fotbalista nebyl vyloučen. Žádný z hráčů nevstřelil v utkání více než dvě branky. Dvougóloví střelci byli hned čtyři – jaroměřský Petráček, černilovský Markovič a rychnovští Lihařík se Zajíčkem. Poslední tři jmenovaní se prosadili ve vzájemném zápase.

Statistiky po deseti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 9 – Tipelt (Červený Kostelec); 8 – Klapkovský, J. Matějka (oba Police nad Metují), M. Hofman (Libčany); 7 – Blažek, N. Bekera (oba Nový Bydžov); 6 – Kosař, Pečenka, Krotil (všichni Slavia Hradec Králové).

Gólmani s vychytanými nulami: 5 – Červenka (Jaroměř); 3 – Strýhal (Nový Bydžov), Mašek, Moník (Slavia Hradec Králové), Heřman (Třebeš); 2 – Klekner (Vrchlabí), Vacho (Police nad Metují), Čábelka (Libčany), Mäsiar (Jičín), Matoušek (Kostelec nad Orlicí), Pavliš (Vysoká nad Labem); 1 – Středa (Červený Kostelec), Pěnička (Dobruška), Syrový (Rychnov nad Kněžnou), Šebesta (Černilov), Kašpar (Vysoká nad Labem), Krejčí (Hořice), Janalík (Vrchlabí), F. Effenberk (Dobruška), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Lehký (Nový Bydžov).