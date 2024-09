Teplice si užívám. Už od dob, kdy jsem se do tohoto velmi příjemného prostředí jezdil dívat na okresní přebor, jsem tušil, že to bude moje poslední štace.

Výraznou posilu získali do svých řad v letní přestávce fotbalisté Teplic nad Metují. Z nedaleké Police sem doslova přes kopec zamířil zkušený útočník Josef Klapkovský (32) , jenž ještě na jaře pomáhal svému týmu k postupu do čtvrté ligy.

Máte ponětí, kam vlastně sahají ambice teplického oddílu?

Kam sahají ambice teplického fotbalu, je spíš otázka čistě na management klubu, za mě by to ale měla být špička I. B třídy. No a kdo ví, třeba někdy nakouknout i do I. A třídy.

Naposledy jste se výrazně přičinil o vítězství svého týmu na hřišti v Meziměstí. Jak náročný duel to před skvělou návštěvou byl?

Derby s Meziměstím bylo pro mě osobně dost silovým zápase. Soupeř byl lepší na balónu a my neměli moc ze hry. Na šance a góly jsme však vyhráli a to se počítá.

Domácí dosud neprohráli, ve vzájemném utkání jste je ale srazil na kolena dvěma góly. Jak byste obě trefy popsal a kdo vám při nich asistoval?

Na první gól mi přihrával Jáchym Kalaš, byla to krásná ulička, po které jsem byl u míče první a trefil se podél gólmana. Druhý gól jsem zaznamenal z přímého kopu. Bylo to trochu z úhlu za vápnem, brankář ve slunci nic neviděl a já to trefil vcelku dobře nahoru do strany.

Hromadu let jste působil v Polici nad Metují, kde jste zažil řadu úspěchů. Na co budete nejradši vzpomínat?

Srdeční záležitost, nedělní tradice „polická kultura“ je vždy takovým vyvrcholením celého týdne. Lidé se sejdou a společně se žije fotbalem.

Fotbal v Polici se už roky těší obrovskému zájmu diváků. Čím to podle vás je a jaký moment nebo osobní zážitek se vám s ohledem na diváky vybaví jako první?

Jak už jsem říkal, nejde zmínit konkrétní věci, pro mě je to nezapomenutelný celek - fanoušci, zážitky, emoce, vzpomínky. Polický fanklub by mohly mnohdy závidět i ligové celky.

close info Zdroj: TJ Slavoj Teplice n. M. zoom_in V krajské soutěži I. B třídy se hrálo 5. kolo a v jednom z duelů podlehli fotbalisté Meziměstí Teplicím nad Metují 1:2. „Byl to dost silový zápas,“ říkal po utkání střelec dvou branek.

Co přesně vás vlastně vedlo k přestupu a proč právě Teplice nad Metují?

K přestupu mě vedlo hlavně to, že už nemám kvalitu na výkonnostní fotbal. Čtvrtá liga, dříve divize, už není v mých možnostech a zároveň se mi úplně nechtělo hrát okresní přebor v rezervním mužstvu. Zvažoval jsem konec kariéry, ale pak jsem se rozhodl jít si zpříjemnit fotbalový důchod do Teplic, kde působí celá kupa mých kamarádů či předchozích spoluhráčů. Dokonce jsem kdysi nastupoval i po boku trenéra Dušana Kalaše, jeho ročník prosím doplňte sám (trenérovi bude v listopadu 48 let - pozn. red.).

Je vám dvaatřicet, jako dlouho byste se ještě chtěl prohánět po zelených trávnících? Umíte si třeba představit, že byste ještě v nějakých pětačtyřiceti hrál okresní přebor?

Znám spoustu hráčů, kteří nastupují a pravidelně hrají i po pětatřicítce, například naše střelecká mašina Tomáš Mucha „gól“. U mě to tak ale na 99% procent nebude. Projevují se u mě roky bez trénování, kvalita jde dolů a nohy už nedělají, co by hlava chtěla. Navíc rychlost žádná, dávám tomu rok, maximálně dva.