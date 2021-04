Už před sezonou vyhlásil trenér fotbalistů Police nad Metují Lubomír Jansa boj o nejvyšší příčky.A jeho slova rozhodně nebyla výkřikem do tmy. Spartak v devíti odehraných kolech získal čtyřiadvacet bodů a je lídrem tabulky krajského přeboru Královéhradecka. Postup do divize je velkým přáním všech. „Chtěli bychom to hlavně pro naše úžasné fanoušky,“ říká kouč Police Lubomír Jansa.

V posledních dnech se začalo mluvit o tom, že by se potřebná polovina sezony mohla odehrát. Věříte tomu?

Rád bych věřil tomu, že se podaří dohrát alespoň „nutnou“ polovinu soutěže, ale když vidím, jak se neustále mění rozhodnutí našich zákonodárců ohledně rozvolňování a povolení sportovat, jsem spíše pesimista. Ovšem pokud se tak opravdu stane, což by bylo pro fotbal určitě dobře, bojím se, že ten zrychlený konec nebude úplně regulérní. Tohle ať si každý přebere po svém.

Vy máte sezonu parádně rozehranou, vedete tabulku. Když se ohlédneme za podzimem, předpokládám, že jste nadmíru spokojeni.

Ano, soutěž máme rozehranou dobře, zvládli jsme i hodně těžká utkání s některými favority a hodně silnými soupeři. Co se spokojenosti týká, vše vypadá ideálně, postavení v tabulce, složení týmu, zázemí klubu. Můžeme ale být spokojeni, když nevíme, co nás vlastně čeká, jak se vyvine konec soutěže, jestli vůbec nějaká bude a jestli tohle všechno nepřijde vniveč? Spokojeni budeme doufám, až po dohrání soutěže, i když ve zkrácené verzi.

Aby soutěž byla postupová, je potřeba odehrát u většiny týmů šest kol. To není mnoho, asi si přejete, aby to vyšlo.

Aby se soutěž dohrála, bylo by potřeba, aby všichni makali naplno. Každý si přeje konečné umístění a řádné ukončení soutěže. Vzhledem k našemu postavení bychom si soutěž přáli dohrát.

Je vaším cílem postup do divize? Nebo se na to příliš nekoukáte?

Jak už jsme jednou uvedli, hrát v Polici divizi by byl sen a odměna za vše, co se ve Spartaku a v Polici pro fotbal dělá. Ale zatím stále platí: jdeme a půjdeme zápas od zápasu a vše ostatní se uvidí.

Připravují se kluci individuálně? Dostali od vás plány?

Samozřejmě. Všichni dostali individuální tréninkový plán, vím i to, že někteří jedou dokonce nadplán, někteří zase naopak, ale společné tréninky a partu nikdy nic nenahradí. Takže vše se ukáže, až budou kluci zase spolu.

Jak dlouhou dobu by se podle vás mělo minimálně společně trénovat, než se začnou hrát mistrovské zápasy, aby nedocházelo k případným zraněním?

Tohle je těžké určit, hodně se to odvíjí právě od individuální přípravy. A jakou zátěž si kluci dávají teď. Můj názor je, že by to měl být minimálně měsíc intenzivních společných tréninků a stejně to nebude ono. Ale myslím, že pokud se určí start soutěže, tolik času mít nebudeme.

Máte s týmem nějaký společný kontakt, například online formou?

Ano. Máme společný chat, kde se živě debatuje o budoucnosti, co kdo dělá, někdo pošle splněné plány individuálu, někteří se jim jenom smějí. Prostě pořád se tam něco děje a kluci jsou v kontaktu.

Uvažujete nad posílením týmu?

Vzhledem k odchodu dvou našich útočníků, Tomáše Muchy (Slovan Broumov) a Felixe Awuka (Německo), pracuje náš úžasný manažer na příchodu dvou náhrad do útoku.

Může dlouhá pauza nějak ovlivnit chody klubů?

Jsem přesvědčen, že ovlivní dost výrazně. Hlavně kluby, které nemají silné sponzorské partnery a především obětavé funkcionáře, kteří i přes to, že nikdo nemůže momentálně ocenit jejich práci, se dále věnují zvelebování zámezí. Navíc se starají o hřiště, tak jako by se nic nedělo. Někteří to však prosně nevydrželi a už se jim možná ani nebude chtít vracet. Stejně tak třeba i starším hráčům, vypadli z tréninkového a zápasového drilu a někteří zjistili, že už jim to ani nechybí. Věřím však, že takových je minimum a zase se brzy všichni potkáme u našeho milovaného fotbalu naživo. Spartak Police nad Metují má to štěstí, že nadšence z řad vedení klubu máme a myslím, že i sponzoři zůstali. A proto mi dovolte, jim všem za to touto cestou z celého srdce poděkovat.

VLADIMÍR MACHEK