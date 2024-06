Tak to je paráda! Výběr amatérských fotbalistů z Královéhradeckého kraje se stal ve středu krátce před sedmou hodinou večerní vítězem Národního poháru výběrů KFS a po letech si znovu zahraje kvalifikaci UEFA Region's Cupu.

Po nevídaném obratu slaví reprezentanti Královéhradeckého kraje postup na kvalifikační turnaj UEFA Region's Cupu. | Foto: fotbal.cz

Rozhodlo o tom finálové utkání, ve kterém Východočeši na hřišti FC Nasavrky ještě po sedmdesáté minut prohrávali s KFS Vysočina 0:2, aby nakonec slavili vítězství 3:2. Třemi trefami v rozmezí pouhých devíti minut se o velkolepý obrat postaral útočník hradecké Slavie Adam Novotný.

Národní pohár výběrů KFS - finále

Královéhradecký KFS - KFS Vysočina 3:2 (0:1)

Lépe do utkání vstoupili svěřenci trenérské tria Dvořák - Čáp - T. Kabeláč, kteří mohli jít do vedení už po dvou minutách hry, kdy rána Jana Kabeláče skvěle vyrazil gólman Šmída. Záhy měl další příležitost Vincour, místo aby však jeho tým skóroval, po čtvrthodině sám inkasoval, když se po rohovém kopu na zadní tyči prosadil Vopršal. Při další šanci podržel své spoluhráče také Vaníček, jenž v závěru první půle sledoval dvě obrovské příležitosti Adama Novotného, jenž brankáře Šmídu nedokázal překonat ani z pokutového kopu.

A tak přišel trest. V 65. minutě se po přihrávce od Jíchy trefil Tomáš Duba a Královéhradecký KFS rázem ztrácel už dvě branky. Jenže nic nevzdal. Hned v 72. minutě vrátil mužstvo povedenou ranou do zápasu Novotný a stejný hráč za dalších šest minut doklepl míč do sítě po akci průbojného Drobného.

Aby toho nebylo málo, v 81. minutě útočník hradecké Slavie dokonal hattrick a ze šoku se již soupeř neprobral.

„Po poločase jsem byl po neproměněné penaltě skleslý, ale spoluhráči mi říkali, že se nic neděje a že je dost času na to, abychom zápas otočili. A opravdu se to stalo, nic podobného jsem ještě nikdy nezažil,“ zářil po utkání se sedmi (!) góly nejlepší střelec mužstva ve vyřazovacích bojích Národního poháru.

Radost neskrýval ani hlavní trenér Královéhradeckého KFS Miloš Dvořák: „Byl to skvělý zápas s výborným soupeřem. My jsme unikli klinické smrti, když jsme na konci poločasu za stavu 0:1 nedali penaltu a navíc jsme pak dostali gól na 0:2. Pak jsme ale předvedli nevídaný obrat, dali jsme tři góly v krátkém čase a stali se vítězi národního poháru. Klukům moc blahopřeji, i když ztráceli dva góly, tak to nezabalili a předvedli obrat, na který budeme všichni dlouho vzpomínat.“

Fakta – branky: 72., 78. a 81. Novotný – 15. Vopršal, 65. Kollár. Rozhodčí: Starý – Matoušek, Zoufalý. ŽK: 1:1 (Horčička - Moučka. Diváci: 212. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – Vincour (46. Čechovič), J. Škoda, M. Knap, F. Drobný – J. Kabeláč (67. Zezula), Horčička, Kollár, Štěpánek (68. Franc) – Slavík (60. Š. Blažek), A. Novotný (89. Bekera). KFS Vysočina: Šmída – Mrňa (60. Jícha), Vitásek, Vlček, Málek – Nečas (81. R. Novotný), Sodomka – Cakl, Šteffl (81. Moučka), Savi (81. Poul) – Vopršal (56. Duba).

Vítěz Národního poháru výběrů KFS je z Královéhradeckého kraje. Rozhodl třígólový Adam Novotný.Zdroj: fotbal.cz

Cesta krajského výběru do finále

1. kolo: Pardubický KFS – Královéhradecký KFS 1:4 (0:2). Branky: 90. Kabourek – 5. a 64. Novotný, 39. Knap, 61. Čechovič. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – Strasser, J. Škoda, Mates, F. Drobný – M. Knap (70. J. Kabeláč) – Vošlajer (57. M. Štěpánek), Čechovič, Hořčička (57. Brejcha), Zezula (72. Turner) – A. Novotný (70. N. Bekera).

2. kolo: Královéhradecký KFS – Liberecký KFS 2:0 (1:0). Branky: 37. a 59. Novotný. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – M. Moravec, M. Strasser, J. Škoda, F. Drobný – J. Kabeláč – M. Štěpánek (65. N. Bekera), V. Horčička, J. Zezula (65. Š. Čechovič) – P. Franc (73. M. Knap) – A. Novotný (73. Š. Blažek).

Semifinále: Královéhradecký KFS – Karlovarský KFS 1:1 (0:0), na penalty 4:3. Branky: 66. Kabeláč – 85. Janda. Rozhodčí: Švorc – Dohnal, Rázek. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – Moravec, M. Knap, Kundrt, Drobný – Kollar (67. Bekera), J. Kabeláč, Horčička (67. Blažek), Zezula (46. Štěpánek) – Slavík (75. Franc), Havlena (82. Vincour).