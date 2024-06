/VIDEO, FOTO/ Na jednom pólu tabulky jasno, na tom druhém boje pokračují. V překladu: titul přeborníka Královéhradeckého kraje získává pro tuto sezonu Spartak Police nad Metují, v otázce sestupu do I. A třídy nemají své jisté rivalové z Jičínska Hořice v Podkrkonoší, Lázně Bělohrad a aktuálně poslední Jičín.

Sestřih branek z utkání Dvora Králové nad Labem proti Solnici. | Video: Ivo Janeček

Devětadvacáté dějství Votrok Krajského přeboru mužů bylo hned z několika směrů svým způsobem jedinečné. Předně duel první Police nad Metují s třetím Náchodem odvysílala přímým přenosem Česká televize v rámci svého úspěšného projektu „Můj fotbal živě“.

Ke všemu se ve stejném dni potkaly také druhý celek tabulky se čtvrtým. A aby toho nebylo málo, také na opačném pólu tabulky byl k vidění velký šlágr, jím byl přímý souboj o Černého Petra (kterého nikdo do držení nechtěl) mezi týmy Hořic v Podkrkonoší a Jičína.

Obě bitvy z čela tabulky regionální Deník sledoval obšírněji, proto se v aktuálním souhrnu kola můžeme věnovat zbylých šesti soubojům. A kde jinde začít než v Hořicích.

Jejich krásný areál v neděli navštívil velký rival z Jičína a pro domácí hovořil fakt, že po skončení futsalové ligy mohla Jiskra konečně naplno využít služeb reprezentačního dua dvojčat Davida a Pavla Drozdových.

Důležité derby zvládli lépe fotbalisté Hořic v Podkrkonoší, kteří doma přehráli Jičín hladce 3:0.Zdroj: TJ Jiskra Hořice

No a byl to právě prvně jmenovaný, kdo ohromně důležitou partii dvěma trefami rozhodl, jednou se pak prosadil Martin Havelka, to když už ve 12. minutě zvyšoval na 2:0.

„Důležité okresní derby ovlivnil výborný nástup a dvě rychlé branky. Hosté se pak snažili o korekci výsledku, ale třetí gól utkání definitivně rozhodl. Zbytek zápasu už si náš tým pohlídal,“ zhodnotil utkání předseda hořického klubu Josef Vydra, jenž nezapomněl pochválit místní trávníkáře, kteří výborně připravili pažit po vytrvalých lijácích a za bezproblémový průběh zápasu neušetřil pochvalných slov ani trojici rozhodčích v čele s Leonardem Horským.

Jičínským po třetí porážce v řadě udělal radost alespoň výsledek dalšího konkurenta v boji o záchranu. Fotbalisté Lázní Bělohrad totiž doma padli v souboji s týmem Libčan a jak se zdá, o sestupujícím rozhodně sobotní derby právě mezi Jičínem a Lázněmi Bělohrad.

Proti Libčanům přitom domácí věřili v zisk bodů, zápas jim ale podle představ nevyšel. „Pro nás důležité utkání jsme bohužel nezvládli. Po prvním poločase jsme prohrávali 1:2. Po přestávce jsme si sice vytvořili tlak, ale žádnou branku již nepřidali. Naopak hosté dvakrát udeřili víceméně z brejkových situací a odváží tři body,“ smutnil po konečném hvizdu bělohradský kouč Tomáš Marek.

Ze sestupových vod se naopak definitivně vysvobodil tým Červeného Kostelce, který využil podpory svých fanoušků a doma přehrál nebezpečný tým Dobrušky 3:1. Rozhodnuto bylo již o přestávce, kdy domácí po trefách Škody, Srkala a Petrů vedli 3:0.

„I když jsme v poli nevypadali špatně, utkání se rozhodlo ve vápnech. Tam nás soupeř v úvodu potrestal po dvou standardních situacích. Zároveň jsme svoje dobré akce po celý zápas špatně zakončovali, proto zůstaly body zaslouženě domácím,“ smířil se s porážkou hostující lodivod Milan Petřík.

Prestižní duel se hrál v České Skalici, kam přijeli hráči sousední Jaroměře. Domácí poslal do vedení už v 11. minutě Resl a gólovou pojistku přidal v 74. minutě Tipelt.

„Domácí nám stejně jako na podzim vstřelili rychlý gól. I přes trvalou převahu se nám nepodařilo s výsledkem něco udělat, a tak odjíždíme bez bodů,“ zhodnotil derby stručně ale jasně trenér Jaroměře Miloš Exnar.

Rozdílem dvou branek vyhrála také rezerva Chlumce nad Cidlinou v Rychnově nad Kněžnou. Tento duel evidentně rozhodla aktuální forma. Zatímco domácí zapsali třetí porážku z posledních čtyř zápasů, třetiligová juniorka brala podruhé v sezoně třetí výhru v řadě.

Rychnovský pozdrav soupeři před vzájemným utkáním na instagramu.Zdroj: FC Spartak„Před utkáním jsme s motivací neměli problém, instagramový profil Spartaku nás nabudil a do utkání jsme vstoupili aktivně. Vytvořili jsme si tlak i šance, přesto šli do vedení domácí. Do poločasu jsme ale srovnali a v druhé části šli za výhrou, která je za mě zasloužená,“ narážel hostující kouč Richard Vlášek na předzápasové prognózy domácího soupeře na sociálních sítích.

Pouze jeden duel 29. kola se hrál již v sobotu a fotbalisté Třebše v něm splnili roli favorita, když na půdě Týniště nad Orlicí vyhráli trefou Filipa Vlkanovy z šesté minuty 1:0.

„V Týništi jsme chtěli bodovat naplno, což se povedlo. Dvakrát nás opravdu podržel brankář Hofman, jinak si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme vice šanci a to i vyložených,“ zhodnotil utkání trenér Třebše Petr Kincl.

Krajským fotbalem bude nabitý i další týden. Už ve středu dojde k předehrávce závěrečného 16. kola, když do Hořic v Podkrkonoší dorazí o mistrovské body bojovat tým Náchoda. Mimochodem ve stejný den Solnice ve finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje vyzve ve Velichovkách tým Železnice (18.00).

Třicáté kolo KP pak v pátek rozehrají celky Chlumce nad Cidlinou B a Červeného Kostelce. Mezi šlágry sobotního programu budou patřit dopolední souboj exdivizních Náchoda a Dvora Králové nad Labem, odpoledne pak ozdobí záchranářská bitva Jičína s Lázněmi Bělohrad.

V neděli slibuje největší zápletku duel Třebše s Rychnovem nad Kněžnou, kde půjde domácím ještě o konečné čtvrté místo.

Přijďte se podívat na finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Hraje se ve středu ve Velichovkách.Zdroj: TJ Velichovky