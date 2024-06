/FOTO/ Až v posledním kole aktuálního soutěžního ročníku se rozhodne o tom, kolik mužstev sestoupí z Votrok Krajského přeboru a navíc i která to budou. Zachránit se stále ještě mohou jak fotbalisté Hořic v Podkrkonoší, tak i Jičína a Lázní Bělohrad. Jisté je, že minimálně jeden z nich však soutěž opustí.

Kapitán Spartaku Police nad Metují Miroslav Routek právě z rukou Václava Andrejse přebírá pohár pro vítěze Votrok Krajského přeboru. | Foto: Spartak Police nad Metují

Hned pro čtyři týmy Votrok Krajského přeboru o víkendu skončila sezona. Fotbalisté Solnice ji doma proti Hořicím vyšperkovali jubilejní dvacátou výhrou a po výsledku 5:1 pečetili své postavení na druhé příčce.

„Vítězným domácím zápasem jsme zakončili další velmi povedenou a nad očekávání úspěšnou sezonu! Děkuji hráčům, realizačnímu týmu, fanouškům a všem, kteří fotbalu v Solnici pomáhají,“ radoval se po utkání i celém soutěžním ročníku předseda solnického oddílu Milan Seidl.

Také pro poražené šlo o derniéru, po které navíc hráče i fanoušky čeká týden v nejistotě. Pokud totiž aktuálně předposlední Jičín v sobotu dokáže vyhrát na půdě České Skalice, odsune Jiskru na patnáctou příčku a ta se v případě sestupu Nového Bydžova z divize může stát taktéž sestupovou.

Mimochodem ještě hůř na tom jsou fotbalisté Lázní Bělohrad. Ti ve svém posledním zápase sezony prohráli padli v Jičíně 0:1 brankou z 86. minuty a přišli o možnost zajistit si sami záchranu přeboru.

Se soupeřem mají nyní stejný počet bodů a lepší bilanci ze vzájemných utkání (3:1, 0:1), pokud ale budou Jičínští za týden jakkoliv bodovat, odsunou tým z lázeňského města na poslední sestupovou příčku.

„Důležité utkání jsme výsledkově nezvládli. Herně to špatné nebylo, nicméně naše příležitosti jsme nevyužili a tak rozhodla jedna branka. Šlo o hodně, ale z obou stran to byl fér zápas. Dnes jsme si sezónu neprohráli, příčin je několik a je důležité se z některých poučit. Celé jaro jsme řešili zdravotní stav hráčů, někdy bylo těžké poskládat sestavu, ale vždycky jsme si to chtěli uhrát na hřišti a ne po telefonu nebo jinými způsoby, které dle mého názoru do sportu nepatří,“ pronesl po utkání trenér Lázní Bělohrad Tomáš Marek.

Dohráno již mají také fotbalisté Náchoda. Ti zvládli vítězně souboj exdivizních rivalů se Dvorem Králové nad Labem a v tabulce končí na bronzové pozici.

„Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme do utkání vstoupili nekoncentrovaně a hned první naši chybu soupeř dokázal potrestat. První poločas jsme nezvládli hlavně v křídelních prostorech a v zakončení. Po přestávce jsme byli více na balónu, což bylo způsobené i vyloučením náchodského hráče. Laxnost v zakončení nás ale připravila o lepší výsledek. Body jsme si tentokrát nezasloužili,“ zhodnotil duel hostující trenér Zbyněk Dujsík.

V závěrečném kole bude zajímavé sledovat boj o konečnou čtvrtou příčku. Tu aktuálně se ziskem 46 bodů drží hráči Třebše, jimž výhru 2:1 proti Rychnovu nad Kněžnou zajistily dvě trefy Jakuba Kudrny.

„Máme za sebou těžký zápas. Hosté s hodně omlazenou sestavou se rozhodně neuchylovali pouze k bránění. Přijali i metr sudího mimo horizont šachů, ani na jedné straně ale nebyly zákeřnosti a ani se nesimulovalo. No a pak už to bylo o zkušenostech a i trošce štěstíčka. Myslím si, že výsledek zcela odráží realitu na hřišti,“ řekl k utkání vedoucí domácího mužstva Vlastimil Krykorka.

Na pětačtyřicet bodů se dostala rezerva třetiligového Chlumce nad Cidlinou poté, co doma přehrála soka z Červeného Kostelce 1:0. Zasloužené vítězství favoritovi zajistila branka Jiřího Kučery ze 78. minuty.

„Dnes celý tým skvěle pracoval do ofenzivy i defenzivy, hosty jsme prakticky do ničeho nepustili, bylo nás plné hřiště, ale v cestě nám stál skvělý brankář Macek, který šance likvidoval. V závěru musela rozhodnout levačka Jirky Kučery a tak jsme se s našimi příznivci rozloučili třemi body,“ těšilo domácího kouče Richarda Vláška.

Otevřená zůstala také bitva o konečné 7. až 12. místo. Šestice mužstev je tu srovnána na pouhých třech bodech a do poslední minuty tak bude o následujícím víkendu oč hrát. Pomohlo tomu jak vítězství Týniště nad Orlicí 4:2 v Jaroměři, tak devátá sezonní remíza České Skalice, tentokrát na půdě Libčan.

Fotbalisté Police nad Metují nastříleli za poslední dvě domácí utkání úctyhodných 15 branek.Zdroj: Spartak Police nad Metují

Nejsledovanějším zápasem kola byl souboj Police nad Metují s Dobruškou. Domácí soupeře smázli výsledkem 8:1 a po utkání z rukou předsedy Královéhradeckého KFS Václava Andrejse převzali medaile a pohár pro vítěze soutěže.

„Domácí předvedli, kdo je právem přeborníkem kraje. Nás může jen malinko omluvit, že jsme se na jaře v hodně zápasech potýkali s tím, koho vlastně postavit. Takže dnes sedm hráčů z A týmu a šest z B týmu. Přesto jsem od některých čekal daleko více,“ pronesl k utkání trenér poražené Dobrušky Milan Petřík.