Vrcholící boj o přebornický titul, zároveň bitva o záchranu. Letošní ročník Votrok Krajského přeboru mužů jde na Královéhradecku do finiše a takřka v každém utkání je o co hrát.

„Hrál se fotbal nahoru - dolu, šance byly k vidění na obou stranách. Hosté vedli, my skóre otočili, aby nakonec hosté vyrovnali a zrodila se spravedlivá remíza. Tohle fotbalové představení muselo diváky bavit,“ chválil úroveň zápasu solnický lodivod Pavel Potužník. Ostatně souhlasit musela i druhá strana, v tomto případě vedoucí mužstva Spartaku Milan Hejnyš: „V magnetu kola jako by pro oba celky bylo vše stejné. Jednou vedeš, pak prohráváš, nakonec dělba bodů. Dokonce i střelci na obou stranách dvougóloví. Remízu bereme.“

Mezi oba rivaly se ještě na konci sezony může vklínit exdivizní Náchod, který si po několika bodových ztrátách doma hravě poradil s derby zápasem proti Červenému Kostelci. Na výhře 5:1 se dvěma góly podílel kapitán Marek Brich.

„Výsledek je možná krutý, ale ukázaná platí. V utkání jsme nebyli dostatečně pečliví a důslední, aktivní náchodští hráči řešili brankové příležitosti s kvalitou a přehledem. Tři body tak berou zaslouženě domácí,“ uznal kvality rivala hostující trenér Petr Garček.

Jičín doma podlehl soupeři ze Dvora Králové nad Labem 1:5.Zdroj: Jiří KlabanJeho tým ještě zdaleka nemá nic jisté v boji o záchranu, mnohem hůř na tom jsou ale hráči Jičína, kteří před hrstkou svých fanoušků prohráli duel se Dvorem Králové nad Labem vysoko 1:5. Střelecký účet přitom otevíral i uzavíral dvougólový Knespl.

„V prvním poločase jsme ze sedmi standardek včetně penalty nevytěžili nic, zatímco soupeř ze tří dvě branky. Po pauze přišel malý nádech, který byl vzápětí uhašen. Co těch pár diváků v sobotu vidělo, je sakra málo na boj o udržení krajského přeboru,“ zlobil se po utkání asistent domácího trenéra Jan Drusan.

Program „namočených“ 13. SK Červený Kostelec (27 bodů): doma Dobruška, venku Chlumec nad Cidlinou B, doma Rychnov nad KNěžnou. 14. SK Lázně Bělohrad (24 bodů): doma Libčany, venku Jičín. Duel se Solnicí byl předehrán. 15. TJ Jiskra Hořice (22 bodů): doma Jičín, venku Solnice, doma Náchod. 16. SK Jičín (21 bodů): venku Hořice, doma Lázně Bělohrad, venku Česká Skalice.

Jičín po další porážce spadl zpět na poslední příčku, což zapříčinila výhra Hořic v Podkrkonoší na hřišti Libčan. Dvěma góly ji zařídil Martin Havelka, jenž se prosadil v 53. a 69. minutě.

„V Libčanech se hrálo vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách okořeněné famózním výkonem nestárnoucího gólmana Maška,“ těšil se z výsledku trenér vítězného mužstva Pavel Procházka.

Nerozhodně skončil souboj Jaroměře s Lázněmi Bělohrad.Zdroj: Václav MlejnekČtvrtým do party mužstev, která hrají o záchranu, jsou hráči Lázní Bělohrad. Ti se v neděli představili na půdě Jaroměře a ačkoliv po skvělém startu soupeře (23. minuta 2:0) prohrávali o dvě branky, dokázali po pauze trefami Nezbedy s Horáčkem vydolovat cenný bod.

„Opět se nám nepovedl úvod zápasu. I když v útočné fázi jsme byli aktivní, v defenzivě jsme nebyli kompaktní a soupeř se do nás poměrně lehce dostával, čehož i dvakrát využil. Do druhé půle jsme hru celkově zlepšili a výsledkem bylo vyrovnání. Z Jaroměře tak vezeme cenný bod,“ vážil si po utkání remízového výsledku hostující kouč Tomáš Marek.

Ze hry o přežití jsou již venku fotbalisté Týniště nad Orlicí i České Skalice. Jejich nedělní vzájemný part směřoval k bezbrankové remíze, než si ale v nastaveném čase vzal slovo domácí kapitán Radek Kollár a dvěma góly zařídil svému týmu zisk tří bodů i přeskočení rivala v tabulce.

„První poločas byl vyrovnaný, bez závažných šancí na obou stranách. Ve druhém jsme drželi více míč, byli opticky lepším mužstvem. Rozhodla velká chuť, nasazení a touha utkání vyhrát, což se nám v nastavení povedlo,“ radoval se po utkání trenér Týniště David Holman, jenž se svými svěřenci mohl slavit třetí výhru v řadě.

TOP kanonýři přeboru 36 branek: Damani Camara (Spartak Police nad Metují). 22 branek: Marek Vítek (SK Solnice). 15 branek: Jan Havlena a Michal Rojšl (oba FK Náchod). 14 branek: Luboš Pavlíček (SK Solnice). 13 branek: Oskar Fotr (Spartak Police nad Metují) a Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou). 12 branek: Václav Dvořák (FK Chlumec nad Cidlinou B). 11 branek: Daniel Votrubec (FK Jaroměř)…

Soubojem dvou mužstev z horních pater tabulky byl duel Třebše s chlumeckou rezervou. Díky vynikajícímu úvodu si tři body po zásluze odvezli hosté, v jejichž dresu se dvěma góly blýskl kanonýr Václav Dvořák.

„Tuto výhru řadíme vysoko, pamětníci odhadují, že v Třebši jsme nevyhráli deset let, já osobně tedy určitě vůbec poprvé. K zisku tří bodů vedla cesta přes disciplínu, dodržení taktiky, týmový výkon podložený osou třicátníků a zejména naše útočná činnost,“ pochválil dění na trávníku chlumecký lodivod Richard Vlášek.

V utkání Třebše s rezervou třetiligového Chlumce nad Cidlinou padlo šest branek. Výhru slavili hosté.Zdroj: Martin Firbacher

Nádech prestižního derby měl střet Dobrušky s Rychnovem nad Kněžnou. Na podzim jejich vzájemný duel branku nepřinesl, v odvetě se ale dvakrát prosadil domácí útočník Aleš Hašek a vystřelil týmu jedenáctou výhru v sezoně.

„Moc bodů jsme v této sezoně doma nezískali, a tak jsme rádi, že poslední zápas jsme tu vyhráli. Někteří hráči se nám vrátili do sestavy a na hře mužstva to hned bylo znát,“ okomentoval utkání trenér Dobrušky Milan Petřík.

Také příští dějství nabídne velice pestré fotbalové menu. V neděli od 13.45 se před kamerami ČT sport střetnou fotbalisté Police nad Metují s Náchodem a domácí se v případě vítězství výrazně přiblíží vítězství v soutěži. To by mohli ostatně slavit už o pár hodin později, to v případě, že by navíc druhá Solnice jakkoliv zaváhala na půdě čtvrtého Dvora Králové nad Labem.

Proti sobě se postaví také sedmý Rychnov nad Kněžnou a šestý B tým Chlumce nad Cidlinou, v prestižním derby Česká Skalice přivítá Jaroměř a v obrovsky důležité partii hostí Hořice v Podkrkonoší sousedy z Jičína. V tomto derby se očekává vysoká návštěva, ostatně ta nemine ani již zmiňovaný šlágr v Polici.

Spartak Police nad Metují označil nedělní šlágr 29. kola za derby století. Máme se na co těšit!Zdroj: TJ Spartak Police nad Metují