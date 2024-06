/VIDEO, FOTO/ Sezona Votrok Krajského přeboru mužů je na Královéhradecku minulostí. Vyřešeny byly poslední otázky, které nabízel atraktivní program 16. kola. A také regionální Deník již může bilancovat, jaký že ročník 2023/2024 byl.

Podívejte se na sestřih branek z utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Dobruškou (6:1). | Video: Ivo Janeček

Závěrečným dějstvím vyvrcholil letošní soutěžní ročník Votrok Krajského přeboru mužů a ono šestnácté kolo bylo nezvykle roztaženo do pěti hracích dnů.

Již dříve byly předehrány duely Lázně Bělohrad – Solnice (1:6) a Hořice – Náchod (5:6), v pátek se pak se sezonou rozloučili fotbalisté Police nad Metují a Chlumce nad Cidlinou B. I v tomto utkání vítězný tým nastřílel soupeři šest branek, když domácí vyhráli 6:2.

Před dvěma stovkami diváků se dvěma góly prosadili odchovanec Spartaku Josef Klapkovský a také Damani Camara, s jednačtyřiceti trefami suverénně nejlepší střelec soutěže.

TOP kanonýři přeboru 41 branek: Damani Camara (Spartak Police nad Metují). 23 branek: Marek Vítek (SK Solnice)

16 branek: Oskar Fotr (Spartak Police nad Metují) a Jan Havlena. 15 branek: Michal Rojšl (oba FK Náchod). 14 branek: Luboš Pavlíček (SK Solnice). 13 branek: David Drozd (TJ Jiskra Hořice) a Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou). 12 branek: Václav Dvořák (FK Chlumec nad Cidlinou B), David Knespl (TJ Dvůr Králové nad Labem) a Radek Kollár (SK Týniště nad Orlicí)…

Police nad Metují se těší na divizní fotbal.Zdroj: archiv Deníku„Utkání hrané v uvolněné atmosféře ukázalo, že domácí vyhráli krajský přebor zaslouženě a pokud udrží stávající kádr, lehce posílí a zachovají týmový duch včetně trenérského štábu, budou spolu s diváky zpestřením Divize C. Nás těší, že jsme odehráli otevřenou partii, nasadili další nováčky, poprvé vyzkoušeli GPS vesty a získali ostruhy v těžkém zápase. Jsme jediným týmem, který dokázal Polici za celou sezonu porazit, v odvetě ale na zopakování výkonu z podzimu nebylo,“ zhodnotil duel sympaticky trenér hostujícího mužstva Richard Vlášek.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Fotbalisté Police převzali pohár, Jičín oživil šance na záchranu

A ještě jeden „tenisový“ výsledek. Zrodil se o den později na hřišti Dvora Králové nad Labem, kam přijel absencemi sužovaný tým Dobrušky. Domácí před pěknou návštěvou a hlasitou kulisou potvrdili roli favorita a i díky dvěma brankám svého kapitána Davida Vitebského vyhráli 6:1.

„Závěrečné utkání sezony se nám povedlo stejně jako následná rozlučka. Se soupeřem jsme sehráli zápas v uvolněné atmosféře a hráči chtěli svým výkonem poděkovat za podporu jak všem fanouškům, tak prezidentovi klubu panu Karadzosovi. Povedlo se,“ liboval si po sezonní derniéře domácí kouč Zbyněk Dujsík.

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem zakončili úspěšnou sezonu na pátém místě tabulky. A výhrou nad Dobruškou.Zdroj: Stanislav Ježek

Dvorští fotbalisté se sobotním vítězstvím posunuli na čtvrtou příčku, zde ale vydrželi pouze do neděle. V úplně posledním duelu sezony totiž nezaváhali hráči Třebše, Po dvou trefách Tomáše Henricha a jedné Jakuba Zemana porazili hladce 3:0 Jaroměř a získali tak maximální možné umístění hned za odskočeným triem Police – Solnice – Náchod.

Utkání ovlivnilo vyloučení hostujícího Podolníka už ve 28. minutě. „Více jak hodinu jsme hráli o deseti, čehož soupeř využil k jasnému vítězství,“ prohodil po utkání lodivod Jaroměře Miloš Exnar.

V Jičíně se i v příštím mistrovském ročníku bude hrát krajský přebor. Místní fotbalisté o tom rozhodli ziskem čtyř bodů v závěrečných dvou kolech této sezony.Zdroj: Jiří KlabanVůbec nejvíc se v 16. kole čekalo na výsledek zápasu mezi Českou Skalicí a Jičínem. Hosté nutně potřebovali bodovat. V případě porážky by totiž v tabulce skončili poslední a čekal by je sestup do I. A třídy.

Nestalo se. Jičínští svůj „Zápas roku“ zvládli, na hřišti desátého celku tabulky uhráli nerozhodnou partii (3:3) a Černého Petra přenechali rivalovi z Lázní Bělohrad. Svěřenci trenéra Tomáše Marka se tak po roce znovu vracejí do I. A třídy.

„Hráči šli do zápasu, který ještě nezažili. Věděli, že bod znamená záchranu v přeboru, porážka pád do I. A třídy. Úvod se nám nepovedl, remízu jsme ale nakonec uhráli. Pochvala patří hráčům i rozhodčím za korektní rozhodování,“ spadl kámen ze srdce nejen vedoucímu jičínského mužstva Jiřímu Klabanovi.

V přímém souboji o konečné osmé místo se potkaly celky Týniště nad Orlicí a Libčan. Hosté sice brzy vedli po brance Hofmana, soupeř ale skóre otočil a sezonu zakončil cenným vítězstvím 3:1.

Konec dobrý, všechno dobré. Týniště končí na osmé příčce.Zdroj: SK Týniště nad Orlicí„Na to v jakých problémech jsme během jara byli (spousta zranění, úzký kádr, špatný začátek jara), je pro nás konečné osmé místo úspěchem. Závěr soutěže byl úžasný, za posledních šest kol jsme uhráli patnáct bodů. Výhra v posledním kole je třešničkou na dortu pro hráče a diváky,“ usmíval se po závěrečném duelu trenér Týniště nad Orlicí David Holman.

Nespokojený byl naopak po utkání Červeného Kostelce s Rychnovem nad Kněžnou domácí kouč Petr Garček, jenž ve svém hodnocení myslel především na domácí příznivce. „V hodnocení posledního soutěžního utkání nechci být příliš negativní. Naši fanoušci si ale jednoznačně zasloužili lepší rozloučení se sezonou. Nenašli jsme v sobě sílu porvat se o lepší výsledek a vyprodukovali spoustu hrubých chyb, proto je výhra našeho soupeře zasloužená.“

Sezona Votrok Krajského přeboru je tak u konce. Byla bezesporu povedená, dramatická do posledního kola. Pro příští ročník elitní soutěž v Královéhradeckém kraji dozná minima změn. Jelikož se v divizi zachránilo kompletní krajské trio Slavia Hradec Králové, Trutnov i Nový Bydžov, loučí se s přeborem pouze sestupující Lázně Bělohrad. Do divize pak zaslouženě postupují hráči Police nad Metují.

Nováčky od podzimu budou vítěz I. A třídy FK Vysoká nad Labem a v pořadí druhý vítěz Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje Sokol Železnice. Příznivci Votrok Krajského přeboru mužů se již nyní mají na co těšit.