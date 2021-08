SK LIBČANY

František Bárta, sekretář: „Po covidové pauze se potýkáme se dvěma protichůdnými pocity hráčů i lidí kolem fotbalu: na jedné straně nám všem určitě fotbal chyběl, na straně druhé jsme si už tak trochu zvykli, že fotbal není. Také se snažíme dohnat všechny mimofotbalové aktivity, které jsme v průběhu pandemie dělat nemohli nebo nestihli. Cílem zůstává bavit fotbalem sebe i diváky.“

Soupiska – brankáři: Marek Čábelka (2002), Jan Rolejček (1991), Matěj Tošovský (1986). Obránci: Martin Friedl (1991), David Hůlka (1991), Petr Jiřík (1985), Michael Mařas (1986), Miroslav Peš (1999), Patrik Rompotl (1986), Josef Voda (1996). Záložníci: Michal Hák (1997), Adam Chromek (1991), Filip Havrda (2000), Martin Havrda (2002), Stanislav Libřický (1991). Útočníci: Michael Hofman (1992), Lukáš Hubička (1988), Martin Klátil (1992), Karel Krejčík (1993), Richard Kuneš (2000), Josef Mokrý (1988).

Realizační tým – trenéři: Jiří Hofman, Jiří Suchomel. Vedoucí týmu: Vladimír Hofrichter. Masér: Jan Fraňo. Předseda: Jan Schejbal. Sekretář: František Bárta. Hlavní pořadatel: Ladislav Tlučhoř.

Změny v kádru – odchody: Kabeláč, Šejvl, Blažej (vš. Slavia HK). Příchody: Čábelka (FC HK).

FC SPARTAK RYCHNOV N. K.

Václav Brůžek, předseda: „Po covidové pauze se nacházíme v uspokojivém stavu. Hned jak to šlo, jsme začali trénovat a zúčastnili se AGRO CS poháru, takže máme i solidní zápasovou zátěž. Cíle jsou hlavně vše ve zdraví přežít a zachránit se v KP.“

Soupiska – brankáři: Matouš Syrový (1996), Tomáš Finke (1999). Obránci: Michal Bárnet (1984), David Diblík (2001), Michal Drašnar (1999), Jan Kábrt (1990), Štěpán Vacek (2002), Adam Zimmer (2000). Záložníci: Martin Bittner (1985), Vojtěch Lihařík (2001), Michael Mňuk (1992), Stanislav Pohl (1987), Jaroslav Švarc (1997), Dominik Veselý (2001), Flavio Bastos Oliveira (1996). Útočníci: Jakub Jedlinský (1996), Jiří Počtýnský (1993), Roman Zajíček (1989), Patrik Laštovic (2002).

Realizační tým – trenéři: Jan Chasák a Miroslav Rücker. Vedoucí mužstva: Václav Hájek.

Změny v kádru: neuvedeno.

FC VRCHLABÍ

Roman Fictum, sekretář: Ač bez fotbalu, kluci se o covidové pauze činili a co mám zprávy, stihli toho natrénovat dost. Snad se to projeví i na hřišti. Kádr jsme obměnili jen z části, co se cílů týče, rádi bychom se pohybovali v horních patrech tabulky.

Soupiska – brankáři: František Janalík (1997), Jan Klekner (2002). Obránci: Radek Dejmek (1988), Štefan David (2002), Lukáš Hawel (1993), Lákáš Hájek (1990), Marek Hanuš (1998), Martin Kučera (2000). Záložníci: Jan Fink (1991), Dominik Zdržálek (1996), Zdeněk Tauchman (1995), Jan Blažej (1999), Patrik Hladík (1999), Marek Hawel (2002), Erik Chleborád (2001), Zdeněk Kout (1988). Útočníci: Petr Žďárský (1994), Milan Tomčík (1998), Vít Novotný (2000).

Realizační tým – trenér: Jiří Hloušek. Asistent: Petr Čurda. Vedoucí mužstva: Roman Fictum.

Změny v kádru – odchody: Pavel Kraus (do B mužstva). Příchody: Radek Dejmek (GKS Katowice).

TJ JISKRA HOŘICE

Josef Vydra, předseda: „Po dlouhé pauze a po několika trénincích jsme odehráli derby v Memoriálu Karla Medlíka, ovšem s nedobrými výsledky. Nyní se hráči intenzivně pod novým trenérem připravují na sezonu. Po dvou nedohraných ročnících tak trochu nevíme, co nového v KP čekat. Naším cílem je pokusit se vyhnout bojům o záchranu, i když to bude asi velmi těžké.“

Soupiska – brankáři: Dominik Krejčí (1997), Dominik Dufek (1990). Obránci: Marek Bango (2003), Patrik Hátle (2000), Pavel Kuneš (1995), Dominik Palm (1991), Dominik Pour (1995), Jan Rozsévač (1986), Martin Tomáš (1993). Záložníci: Michal Ernst (1988), Martin Havelka (2003), Adam Kedroň (2002), Zbyněk Nečesaný (1986), Patrik Palm (1996), Jiří Šedivý (1990), Aleš Vávra (1990). Útočníci: Jakub Kněžourek (1999), Michal Skalský (1986), Marián Dobrovolný (1992).

Realizační tým – trenér: Zdeněk Karanský. Vedoucí týmu: Vladimír Tlustý. Předseda: Josef Vydra.

Změny v kádru – odchody: J. Kuneš (Jičín), Pečenka (Slavia HK), Melaga (konec kariéry). Příchody: Dobrovolný (Rosice n. L.), Kedroň (návrat z dorostu FC HK), trenér Karanský (naposledy Rychnov).

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Milan Krempa, sekretář: „Covidová pauza se podepsala na všech, včetně fotbalistů. Počínaje fyzickou připraveností a konče herní praxí i návyky. To vše se snažíme dohnat v přípravě na sezonu, kdy se na jednotlivé činnosti zaměřujeme v tréninku. Cíl je stále stejný – pohybovat se v horním patře tabulky a předvádět hru, jíž se budou bavit hráči i diváci.“

Soupiska – brankáři: Jan Moník (1992), Jiří Mašek (1975). Obránci: Tomáš Kabeláč (1993), Ondřej Mates (2000), Michal Strasser (1997), Roman Dědeček (1997), Marek Poláček (2001), Filip Hlušička (1998). Záložníci: Daniel Krotil (2001), Michal Brázda (1992), Martin Šejvl (1996), Martin Kosař (1995), Jan Havrda (1995), Matyáš Málek (2001). Útočníci: Jiří Pečenka (1996), Jiří Řezáč (2001), Matyáš Zbořil (2001).

Realizační tým – trenér: Josef Bouček. Asistenti: Radoslav Horák, Jakub Lán. Vedoucí: Milan Krempa.

Změny v kádru – odchody: Matyáš Václavíček a Jan Franc (Černilov). Příchody: T. Kabeláč (Náchod), Šejvl (Libčany), Strasser (Letohrad), Mates, Krotil, Hlušička, Málek (Olympia), Zbořil (FC HK), Pečenka (Hořice).

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV

Petr Průcha, trenér: „Tým se po pauze dobře zapojil do tréninku, od dubna jsme odehráli min. 12 utkání. Cíl? Hrát nahoře, pokud možno úplně nejvýše.“

Soupiska – brankáři: Stanislav Strýhal (1995), Jan Lehký (1999), David Průcha (1996). Obránci: Matěj Vincour (1994), Pavel Pokorný (2001), Jakub Novák (2001), Filip Drobný (2001), Vojtěch Mokošín (1999), Alexandr Zich (1993), Mojmír Marek (2002). Záložníci: Ondřej Špinka (2001), Patrik Mokošín (1995), Michal Voldán (1991), Pavel Mejstřík (1996), Aleš Roubal (1997), Jakub Trejbal (1997), Štěpán Blažek (2001), David Hruška (2002). Útočníci: Nikolas Bekera (2001), František Rejl (2002).

Realizační tým – trenér: Petr Průcha. Asistenti: Jan Věchet, Josef Košátko. Vedoucí mužstva: Aleš Pánek. Kustod: Jiří Vojtěch.

Změny v kádru – odchody: Jilemnický (Solnice), Holec (Chlumec n. C.). Příchody: Marek, Hruška, Rejl (všichni z dorostu).

SPARTAK POLICE NAD METUJÍ

Karel Klimeš, předseda: „Jediné přání této sezony je, aby se řádně dohrála. V této divné době můžete mít cíle, ovšem přijde covid či něco jiného a jak jsme se dvakrát přesvědčili, rázem je po všem.“

Soupiska – brankáři: Libor Vacho (1982), Karel Podhajský (1973). Obránci: Marek Jandík (1985), Ladislav Kudláček (1991), Pavel Růžička (1999), Tomáš Gregar (1999), David Prouza (2003), Miroslav Routek (1996), Bohuslav Rieger (1996). Záložníci: Musa Ansuma (1986), Pavel Franc (2002), Ondřej Havrda (1986), Jakub Hauschke (1989), Jan Ansorge (2000), Josef Klapkovský (1992), Vilém Gavelek (2003). Útočníci: Jakub Matějka (1995), Jean David Nessoumou (1985), Matěj Káva (1994), Mbah Mcdon (1993).

Realizační tým – trenér: Ladislav Kudláček. Asistent: Lukáš Lorenc. Vedoucí mužstva: Josef Martinec. Masér: Aleš Hlávka.

Změny v kádru – odchody: Melichar (Vel. Poříčí). Příchody: Jean David Nessoumou (Admira Praha), Mbah Mcdon (Rakousko), Matěj Káva (Velké Poříčí).

SK JIČÍN

Pavel Obermajer, trenér: „Chtěli bychom hrát v popředí tabulky, tedy v klidných vodách. Rádi bychom předváděli pohledný fotbal, ze kterého budou mít hráči a diváci radost. Co se týká pocovidové situace, s fotbalem prakticky nikdo neskončil, kolonka příchodů do mužstva převažuje nad odchody. Tréninková morálka je různá, někomu brání pracovní vytížení, ale na start sezony budeme dobře připraveni.“

Soupiska – brankáři: Libor Kanaval (1991), Antonín Masiar (1973), Pavel Nechanický (1975). Obránci: Jakub Ulvr (1991), Martin Florián (2001), Jaroslav Řeháček (1985), Aleš Fejfar (2002), Jan Krykorka (1994), Matěj Zítka (1995), Jan Vrabec (1996). Záložníci: Dominik Zezulka (1998), Jan Sajdl (2000), Jakub Nálevka (2000), Vojtěch Matějka (2002), Jakub Lánský (1992), Pavel Buchvald (1993), Jakub Kuneš (1997), David Fidrich (1994). Útočníci: Lukáš Holer (2002), Jiří Dítě (1993), David Machačný (1991).

Realizační tým – trenér: Pavel Obermajer. Asistent: Petr Beneš. Vedoucí: Jiří Klaban. Lékař: Daniel Malý.

Změny v kádru – odchody: Vojtěch Vladeka (Roudnice), Tomáš Haken (Nemyčeves), Mohamed a Michal Halász (hledají angažmá). Příchody: Kuneš (Hořice), Dítě (Skřivany), Vrabec (Nepolisy), Fidrich (Rejšice) – oba v jednání.

SK DOBRUŠKA

Petr Jánský, trenér: „Řekl bych, že stav je standardní, ve většině případů je na hráčích vidět hlad po fotbale. Někteří přišli i vcelku v dobrém nastavení a je radost sledovat, jak pracují v trénincích. Po nucené pauze se snažíme optimalizovat tréninkový proces. Cílem je klidný střed tabulky, abychom po minulých ročnících a uplynulé nelehké době rozesmáli a pobavili fanoušky.“

Soupiska – brankáři: Filip Effenberk (1996). Obránci: Pavel Krahulec (1991), Jaroslav Moník (1978), Martin Eimann (1990), Vlastimil Karal (1983). Záložníci: Erik Týfa (1994), Marcel Majer (1997), Petr Jánský (2000), Roman Dědeček (1997). Útočníci: Zdeněk Pago (1994), Benjamin Bohuňovský (2001), Josef Dvořák (1985).

Realizační tým – trenér: Petr Jánský. Vedoucí mužstva: Petr Majer.

Změny v kádru – odchody: Bano (Jaroměř). Příchody: Karal a Dvořák (oba Dvůr Králové).

FK VYSOKÁ NAD LABEM

František Dejnožka, organizační pracovník: „Tým se po dlouhé pauze opět seznamuje, vzhledem k věku mají někteří hráči dojem, že se vidí poprvé a vykají si. Bude velká dřina pro realizační tým znovu naladit psychologickou rovnováhu. Cíl je odvážný, a to dohrát ročník. Druhým bude 6. místo v konečné tabulce. Sedmé je málo, páté a výš je snem.“

Soupiska – brankáři: Milan Pavliš (1991), Josef Tejkal (1999), Viktor Gilar (1997). Obránci: Pavel Duben (1995), Jaroslav Jelínek (1974), Tomáš Prorok (1980), Martin Ptáček (1984), Petr Kafka (1990), Marek Hovorka (1988), Petr Nováček (2001). Záložníci: Michal Haken (1982), Jan Podlipný (1977), Jakub Mikušík (1989), Adam Bláha (1998), Josef Homolka (1994), Richard Růžička (1997), Ondřej Netolický (2001), Vojtěch Pražák (1995), Tomáš Březina (2002), Vojtěch Polívka (2001). Útočníci: Vojtěch Bělka (1985), Aleš Hašek (1984), Ondřej Ujec (1987), Jan Pražák (1993). Marodka: Jan Škvrňák (1983), Filip Hušek (1996).

Realizační tým – trenér: Radek Hrubý. Asistenti: Michal Haken, Jaroslav Jelínek. Kondiční trenér: Tomáš Prorok. Vedoucí: Josef Jedlička. Psycholog: Jan Podlipný. Pokladník: Martin Ptáček. Zdravotník: Josef Tejkal. PR manažer: Vojtěch Bělka. Organizační pracovník: František Dejnožka.

Změny v kádru – odchody: Filip Klouček (Chvojenec), Lukáš Hůlka (Solnice). Příchody: Březina, Polívka (oba Pardubice), O. Ujec (Dvůr Králové n. L.), J. Pražák (Náchod), Gilar (jednička B týmu).

FK KOSTELEC NAD ORLICÍ

Kamil Kaplan, trenér: „Během covidové pauzy prošel tým generační výměnou. Dlouholeté opory se na vlastní žádost s ohledem na zdravotní stav přesunuly do béčka. Stávající kádr byl doplněn o několik nových tváří, kterým přejeme, ať se jim u nás daří. Chceme být v soutěži konkurenceschopným týmem a postupně zabudovávat mladé hráče do sestavy.“

Soupiska – brankář: Tomáš Matoušek (1989). Obránci: Miroslav Pups (1989), Jiří Sameljak (2000), Martin Vídeňský (1998), Matěj Kytlík (2002), Petr Brandejs (1999), Petr Klapal (1988), Ondřej Bečka (2002). Záložníci: Martin Plocek (2000), Jan Vilímek (1994), Lukáš Říha (1996), Daniel Cvejn (2002), Oldřich Filipi (1995), Jiří Ježek (1999). Útočníci: Ondřej Kotyza (1998), Jiří Cvejn (1994), Richard Dostálek (1996).

Realizační tým – trenér: Kamil Kaplan.

Změny – odchody: Jedlička (Týniště), Neubecker (Zdelov). Příchody: Filipi (Loko HK), Pups (Vamberk).

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU B

Tomáš Hrabík, trenér: „Covid tým přežil dobře. Cílem je vyhnout se bojům o záchranu, zapracovat mladé hráče a dělat radost fanouškům i sobě.“

Soupiska – brankáři: Ladislav Kukal (1993), Ondřej Němec (1997). Obránci: Jiří Špás (1999), Vojtěch Cholasta (2000), Daniel Šafránek (1998), Jan Vopátek (1987), Milan Tichý (2003), Miroslav Kučera (1994), Ondřej Jansa (2003). Záložníci: Pavel Pilař (1987), Jakub Veselský (1994), Vojtěch Kycelt (2000), Jakub Hartman (1994), Vojtěch Doležal (2000), Lukáš Heger (2001), Lukáš Pánek (1986). Útočníci: Petr Staněk (2001), Jakub Mrázek (1994), Vojtěch Kříž (2002).

Realizační tým – trenér: Tomáš Hrabík. Asistent: Richard Vlášek. Vedoucí: Antonín Branský.

Změny v kádru – odchody: Feichtinger (Dobruška). Příchody: Pánek, Mrázek (oba Nepolisy).

FK JAROMĚŘ

Miloš Exnar, předseda: „Stav našeho kádru po covidové pauze je myslím dobrý, i když nám poslední kola Poháru AGRO CS nevyšla úplně dle představ. Cíle budou i do přeborové sezony stejné. Bavit fotbalem diváky i sebe a být v tabulce co nejvýše.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Červenka (2001), Patrik Linhart (1999). Obránci: Martin Michálek (1986), Jiří Poděbradský (1982), Ondřej Častvaj (1998), Adam Horák (1995), Aleš Pohořálek (1999), Ondřej Toman (1999). Záložníci: Radek Gorol (1984), Matěj Exnar (1993), Daniel Valášek (1998), Martin Čenovský (1992), Jan Bano (1998), Daniel Votrubec (1999), Miloš Exnar (1999). Útočníci: Zdeněk Kocourek (1999), Matěj Petráček (1999).

Realizační tým – trenér: Miloš Exnar. Hrající asistenti: Jiří Poděbradský, Radek Gorol. Vedoucí: Evžen Zvolánek. Zdravotnice: Michaela Zvolánková.

Změny v kádru – odchody: Kořínek (Solnice), Hykš, J. Filip, J. Emlar, L. Emlar (vš. Velichovky), Vach (Smiřice). Příchody: Linhart, Pohořálek, Kocourek, Votrubec (vš. Olympia HK), Bano (Dobruška).

TJ SOKOL TŘEBEŠ

Vlastimil Krykorka, vedoucí mužstva: „Tým je v pohodě, hlavně proto, že jde o partu kluků, která spolu táhne na hřišti i mimo něj. Proto byla asi největším problémem minulých měsíců snížená možnost společných akcí s fyzickým potkáváním. O to více se kluci těšili na hřiště a do tréninkového, zápasového, ale i společenského rytmu, do kterých se s chutí zakousli. Na jaře jsme odehráli 14 zápasů, takže vše v pohodě. V realizačním týmu, ani hráčské základně k žádným zásadním změnám nedošlo, soupisku pro podzim ovlivňují jen zranění, pracovní vytížení a postupné začleňování nadějných dorostenců. Nezměnili se ani jednotné mzdy – všichni za klobásu, tedy když zvítězí. Novinkou je, že klobásu lze směnit za dvě piva. Na hvězdy si u nás nehrajeme. Na co jsme nejvíce hrdí je kolektiv – parta která se dovede podpořit a táhne za jeden provaz.“

Soupiska – brankář: Mikuláš Heřman (1995). Obránci: Daniel Tesař (1996), David Hruška (1992), Jakub Kudrna (2000), Ondřej Kunc (1999). Záložníci: Petr Majer (1993), Ivan Kosyak (1995), Martin Štajer (1994), Michal Krykorka (1995). Útočníci: Michal Ryšavý (1999), Jan Fridrich (1999).

Realizační tým – trenér: Petr Kincl. Vedoucí mužstva: Vlastimil Krykorka.

Změny v kádru: žádné. Tým bude doplňován o hráče B týmu a dorostu dle výkonnosti a zdraví.

SK ČERVENÝ KOSTELEC

Robert Hanuš, trenér: „V jakém stavu je tým po covidové pauze ukáže čas. Určitě jsme rádi, že se nám podařilo podruhé v řadě díky té pandemii udržet KP. Počítali jsme s alternativou, že se soutěž dohraje a myslím si, že jsme byli dobře připraveni, což jsme potvrdili vítězstvím ve skupině Poháru AGRO CS. Cíl je jasný – chceme hrát pohledný fotbal, pohybovat se konečně v klidném středu tabulky a nezabývat se starostmi o sestup. I když budeme muset díky přestavbě odehrát domácí duely v nedaleké Rtyni.“

Soupiska – brankáři: Pavel Středa (2000), Jiří Drapač (2000), Josef Macek (2002). Obránci: Petr Bárta (1983), Dominik Vejman (1991), Daniel Veseleňák (1998), David Hála (1982), David Hlava (1990), Matěj Tipelt (2000), Patrik Kratěna (1984). Záložníci: David Petrů (1995), Marek Srkal (1988), Pavlo Prokop (1985), Lukáš Rudolf (2001), Dominik Hepnar (2002), Josef Malina (2002), Filip Neuman (2001), Sebastián Stelzig (1997). Útočníci: Zdeněk Mudroch (2001), Milan Kováčik (1991), Jakub Hundák (1995), Kristián Čáp (1992).

Realizační tým – trenér: Robert Hanuš. Asistent: Petr Bárta. Vedoucí týmu: Pavel Barták. Kondiční trenér a zdravotník: Nikola Dusová.

Změny v kádru – odchody: D. Poláček (V. Poříčí), M. Barták (Upice). Příchody (možné): Jan Škoda (Kolín), Lukáš Hlava, Jan Čejchan (oba Náchod).

FK ČERNILOV

Martin Šmied, sekretář: „Těžko předjímat. Příprava, ne naší vinou, nebyla ideální. Odešel trenér Chasák, jenž se spolupodílel na úspěšném období. Držíme se filozofie s odchovanci, škoda že se nepodařilo dotáhnout ještě dva přestupy. Hrou a výsledky chceme přilákat více diváků.“

Soupiska – brankáři: Jan Šebesta (1992), Jan Maléř (1989). Obránci: Petr Benák (1993), Vojtěch Hrubý (1992), Pavel Charous (1993), Tomáš Schwarzer (1989), Lukáš Daněk (1999), Vojtěch Svatoň (2001), Jan Franc (2001), Matyáš Václavíček (2000), Tomáš Urban (1989). Záložníci: Michal Šmied (1997), Ondřej Etflaiš (1996), Jakub Hušek (1992), Tomáš Matoušek (1991), Jan Harig (1985), Jan Hrubý (1988), Tomáš Bešík (2004). Útočníci: Tomáš Markovič (1996), Jiří Vydarený (1986), Vojtěch Hovorka (2002).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Šlégr. Vedoucí mužstva: Petr Benák st.

Změny – příchody: Franc, Václavíček (Slavia HK).