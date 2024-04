/FOTO/ Čtyřiadvacáté dějství Votrok Krajského přeboru nabídlo na čtyřech stadionech vítěznou radost pro hostitelské celky. V polovině případů ale domácí týmy nevyhrály a pokaždé se tak stalo v duelech, kde šlo o hodně. Jak o body potřebné k postupu do divize, tak v přímé bitvě o záchranu.

Podívejte se na sestřih branek z utkání Dvora Králové nad Labem proti Lázním Bělohrad. | Video: Renata Jírová

Předně se znovu změnila situace na čele tabulky. Lídr z Police nad Metují po minulé bodové ztrátě z domácího prostředí hladce vyhrál v Týništi nad Orlicí a po naprosto nečekaném zaváhání Solnice s Dobruškou má zpět mírný náskok se zápasem k dobru.

Třetí Náchod zvládl šlágr kola v Třebši a dál je ve hře o první příčku. Na dně tabulky pak vykřesali naději fotbalisté Hořic, kteří před 450 diváky vyplenili půdu arcirivala z Lázní Bělohrad. Výhru 3:1 jim zajistilo střelecky plodné futsalové duo David Drozd & Pavel Drozd, které si v předchozích kolech plnilo reprezentační povinnosti.

A mimochodem: Jičín doma na jaře jako první přehrál rezervu Chlumce nad Cidlinou a taktéž si výrazně pomohl v boji o záchranu nejvyšší krajské soutěže.

Votrok Krajský přebor, 24. kolo

Týniště nad Orlicí - Police nad Metují 0:4 (0:1). Branky: Camara 3 (jedna z pen.), O. Havrda. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 1:1. Diváci: 170. Čtyřicet minut vzdoroval domácí tým lídrovi tabulky, pak ale favorit spustil střelecké manévry a především zásluhou hattricku Damaniho Camary zapsal šestnáctou výhrou v sezoně. „Na závod s Lamborghini jsme dorazili s porouchaným Superbem,“ hlásil po utkání domácí kouč David Holman. Předsedu hostujícího klubu Karla Klimeše zase potěšil „vynikající fyzicky atraktivní fotbal“.

Kterým směrem se vydají fotbalisté Police nad Metují? Zatím to vypadá na Fortuna Divizi C.Zdroj: archiv Deníku

Solnice - Dobruška 1:1 (0:1). Branky: M. Jedlička - Doucek. Rozhodčí: M. Pilný. ŽK: 0:4. Diváci: 120. V Solnici se od zápasu druhého celku tabulky s osmým čekala sázkařskou terminologií řečeno jasná jednička, papírové předpoklady ale vzaly za své už v 5. minutě, kdy udeřil hostující Doucek. Domácí sice po hodině hry dokázali vyrovnat, více jim ale soupeř nedovolil. Ve čtvrté minutě nastaveného času navíc hosté přežili i pokutový kop. „Soupeř byl po většinu utkání více na míči, ale do šancí jsme ho moc nepouštěli. V závěru už tlak domácích sílil, ale ustáli jsme to i při hodně přísné penaltě,“ radoval se po zápase kouč Dobrušky Milan Petřík.

Třebeš - Náchod 0:3 (0:0). Branky: Locker, Zabrzeski, Brich. Rozhodří: P. Dorotík. ŽK: 3:1. Diváci: 140. Po bezbrankovém poločase hosté rozhodli šlágr kola ve svůj prospěch v úvodu druhé půle. „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, ve druhém se projevila větší fotbalovost hostí,“ uznal po konečném hvizdu vedoucí mužstva Třebše Vlastimil Krykorka.

Libčany - Rychnov nad Kněžnou 3:0 (1:0). Branky: P. Čihák 2, M. Hofman. Rozhodčí: Nagy. ŽK: 2:3. Diváci: 182. Druhý souboj dvou tabulkových sousedů skončil naopak výhrou domácího celku. Jako klíčové se staly dvě branky Pavla Čiháka ve 25. a 79. minutě. „V utkání jsme si ke skórování vytvořili několik šancí, ale v zakončení jsme byli nedůrazní. Na druhé straně inkasujeme hodně laciné góly, a proto nemůžeme pomýšlet na bodový zisk,“ láteřil po utkání rychnovský lodivod Miroslav Rücker.

Jičín - Chlumec nad Cidlinou B 2:1 (1:1). Branky: Fidrich, Zugar - Dítě. Rozhodčí: Horský. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Rezerva Chlumce se po čtyřech nerozhodných výsledcích zbavila nálepky remízového krále, na dvě výhry ale v Jičíně navázat nedokázala. Předposlední tým tabulky sice v utkání prohrával, trefami Fidricha se Zugarem ale stav otočil a po pěti porážkách v řadě mohl slavit vítězství. „Dnešní výsledek bychom mohli dát za vinu špatnému terénu, únavě nebo dalším atributům. Rozhodující však byla domácí hladovost po vítězství a jejich jednoduchý fotbal založený na nakopávaných míčích,“ nehledal výmluvy kouč poražených Richard Vlášek, jenž pochválil nasazení soupeře.

Jaroměř vs. Červený KostelecZdroj: Václav MlejnekJaroměř - Červený Kostelec 5:1 (2:1). Branky: Kocourek, Pohořálek, Bano, Bajer, Kudrnáč - J. Škoda. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 2:0. Diváci: 80. Jednoznačný výsledek se zrodil v Jaroměři, odkud si vysokou porážku odvezli fotbalisté Červeného Kostelce. Jejich trenér Petr Garček rozhodně své svěřence nechválil. „Utkání se mi těžko hodnotí, posledních třicet minut bylo z naší strany šílenství a rezignace na fotbal. Domů tak bohužel odjíždíme zaslouženě bez bodů a ještě s bůrem.“

Česká Skalice - Dvůr Králové nad Labem 2:0 (0:0). Branky: Tipelt, Hanel. Rozhodčí: M. Martínek. ŽK: 0:4. ČK: 0:1 (54. Olawoyin). Diváci: 220. Fotbalisté České Skalice na jaře o body obrali Polici nad Metují, Solnici i Náchod a velmi blízko remízovému výsledku byli také proti exdiviznímu Dvoru Králové nad Labem. Soupeř ale vyloučením Olawoyina z 54. minuty nabídl domácím víc než další bod a toho hostitelé využili dvěma trefami v závěrečné čtvrthodině.

Královédvorský stoper Tunde Smith Olawoyin právě z rukou rozhodčího Martínka vidí červenou kartu.Zdroj: archiv Deníku

Lázně Bělohrad - Hořice v Podkrkonoší 1:3 (1:3). Branky: J. Loner - D. Drozd 2, P. Drozd. Rozhodčí: Kohout. ŽK: 3:1. Diváci: 450. Nejsledovanějším soubojem bylo jičínské derby ze suterénu tabulky. Výrazně lépe jej v Lázních Bělohrad zvládli fotbalisté Hořic, kteří před vynikající kulisou vyhráli jak poločas, tak I celý zápas 3:1. „Derby jsem zvládli herně i výsledkově. Přítomnost dvojčat v sestavě je jasně rozdílový faktor, ale i ostatní hráči hráli skvěle,“ chválil tým předseda hořického klubu Josef Vydra.

Už ve středu dojde k dohrávkám 17. (Chlumec nad Cidlinou B – Dvůr Králové nad Labem) a 18. kola (Jaroměř – Jičín), ve víkendovém programu 25. dějství pak budou za šlágry považována utkání Dobruška vs. Náchod, Chlumec nad Cidlinou B vs. Solnice a Hořice vs. Česká Skalice.