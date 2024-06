Malý zázrak, proč to slovo nepoužít!? Vždyť ještě před dvěma lety se ve Velichovkách hrál okresní přebor. Následoval přesun do kraje, v první sezoně skvělé šesté místo a teď velký triumf.

V krajské soutěži I. B třídy jste za dva roky nastřílel 48 branek. To je úctyhodné číslo. Býval jste vždycky kanonýrem? Jak se vám dařilo v předchozích působištích?

Já hlavně ne vždycky hrál na útočných pozicích, moje začátky byly spíš ve středu hřiště. Až čase jsem se posunul na ofenzivnější posty, ať už levé křídlo nebo útočníka. Musím říct, že v předchozích působištích se mi střelecky takhle nedařilo.

Co se týče střelby branek, Velichovky se v sezoně spoléhaly především na vás a Martina Kilevníka. Jak se vám spolupracovalo s tak zkušeným fotbalistou?

Už jsem to zmínil i v předchozích rozhovorech, s Kilem je radost hrát. Je to velmi zkušený hráč, od kterého se rozhodně mám co učit.

POSTUP! Velichovky slaví výhru v I. B třídě a v příští sezoně si zahrají A třídu

Po loňském šestém místě vám skvěle vyšla už podzimní část. Bylo v zimní pauze vítězství v soutěži a tím i postup výš tématem pro velichovský oddíl?

Podzimní část sezony se nám z mého pohledu vydařila. A myslím, že hodně. V zimní přípravě jsme se hlavně soustředili na to, abychom ve stejném tempu pokračovali i na jaře a neztráceli nějak zbytečně body.

Soutěž se vám vyhrát podařilo, ale snadné to na jaře rozhodně nebylo. Kdy vám třeba zatrnulo, že by snaha mohla přijít vniveč a první místo by spadlo do klína jednomu z konkurentů?

Zcela upřímně, nikdy jsem nezažil, že by o prvním místě rozhodovalo až poslední kolo. Nejvíc mi určitě zatrnulo při utkání s Meziměstím, kam jsme přijeli pod velkým tlakem, s nutností vyhrát a získat tři body (Velichovky duel předposledního kola prohrály 1:2 - pozn. aut.).

Jak už jsem zmínil, střelecky jste tým táhl. Vzpomněl byste si, která z těch třiceti sezonních branek byla vůbec nejpovedenější?

Jako první se mi vybaví gól proti Předměřicím. Trefil jsem to z trestného kopu po devadesáté minutě. Díky této brance jsme vyrovnali na konečných 2:2 a zbytek už si každý může pustit na videu (směje se).

Nemohu se nezeptat. Kopete čas od času i penalty. Už jste ji někdy zahrál a proměnil jako váš jmenovec v Bělehradě?

Občas penalty kopu, to je pravda, ale nikdy jsem necítil potřebu ji právě takhle zahrát. Takže ne, vršovický dloubák jsem dosud nikdy nezkoušel (usmívá se).

NA LIBOTOV CUPU ZBÝVÁ JEDNO VOLNÉ MÍSTO!

Letní turnaje v malé kopané. Vyberte si z bohaté nabídky Krkonošského deníku

Marek Panenka s gólmanem Tomášem MertlíkemZdroj: TJ VelichovkyTeď vás čeká letní přestávka, kterou ale vyplní Lázeňský pohár. A ten hostí Velichovky. Jak se těšíte a co pro vás tenhle turnaj znamená?

Na Lázeňský pohár se samozřejmě moc těším. Tam jde vždycky hlavně o stmelení týmu a udělat si chuť na začátek nové sezony. Nebylo by vůbec špatné turnaj vyhrát a užít si s našimi fanoušky ještě jednu pořádnou oslavu.

Měření sil s týmy z vyšších soutěží tu pro vás bude skvělou přípravou na novou sezonu. Hádám, že konkurence v I. A třídě se nebojíte.

Do I. A třídy půjdeme určitě s respektem ke všem našim soupeřům. Půjde nám hlavně o tom, abychom navázali na výsledky i hru z předchozího roku. Nemám důvod nevěřit, že se nám to povede a v soutěži budeme hrát důstojnou roli.