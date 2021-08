Také v letošní sezoně jsou oblastní soutěže mužů rozdělené na krajský přebor, I. A třídu a dvě skupiny I. B tříd. Ta áčková v sobotu a neděli odstartovala sedmi zápasy, které se obešly bez nerozhodného výsledku. Nejvyššího vítězství přitom dosáhla rezerva Vrchlabí.

Svěřenci trenéra Davida Votočka si pro suverénní výhru zajeli do Bílé Třemešné, kde už druhým rokem sídlí kocbeřská Jiskra. Ta na svého běhavého soupeře vůbec nestačila a podlehla mu na mokrém terénu krutě 0:5. Ostatně rozdílu mezi oběma soupeři si všiml i domácí trenér Vítězslav Šolc: „Výkon a výsledek je pouze reálným obrazem tréninkové docházky a vlastně celkového přístupu hráčů k fotbalové činnosti. Soupeř nás vyučil v jednoduchosti a účelnosti, zaslouženě vyhrál a my mu k tomu gratulujeme.“

Celkově se v 1. kole dařilo více hostům. Ambiciózní Miletín už v páteční předehrávce uspěl na půdě úpické Sparty, když o zisku třech bodů rozhodl dvěma góly v úvodním poločase. „Vstup do nové sezony se nám vydařil. Hlavně první poločas byl z naší strany kvalitní. Na začátku druhé půle jsme přidali třetí zásah a na našem vítězství už nic nezměnila jediná branka domácích,“ radoval se po utkání vedoucí hostujícího mužstva Antonín Kraus.

Výrok kola - Tomáš Navrátil, FK Dolní Kalná:

„Ve druhé půli hosté velmi brzy snížili a pak už byl jen otázka času, kdy utkání otočí, My jsme úplně fyzicky i fotbalově odpadli, soupeř vstřelil další dvě branky a zaslouženě zvítězil. Děkuji panu Krenčíkovi (delegát utkání - pozn. aut.) za to, že vnesl jasno do metodiky prokázání bezinfekčnosti. Pouhé přeposílání obecných pokynů je pro kluby nedostatečné.“

Vstup do první půle se povedl také týmu Skřivan na hřišti Jičína B. Zde měl zápas jednoznačného hrdinu. Byl jím kanonýr Radek Schubert. Autor tří branek potvrdil, že i letos bude v soutěži patřit k aspirantům na pozici nejlepšího střelce. Domácí přitom rozhodně nebyli odevzdaným soupeřem, což dokládají i slova jejich zklamaného kouče.

„Možná to vyzní až divně, ale můj pohled na utkání, které jsme prohráli 0:3, je takový, že kdybychom proměnili své gólové šance, tak jsme klidně mohli vyhrát. Bohužel jsme nedali ani jednu branku a soupeř byl efektivní až moc,“ láteřil jičínský Petr Beneš.

Největší drama se odehrálo v Dolní Kalné. Domácí celek soupeře z Jičínska v úvodu zaskočil a do šaten si nesl dvoubrankový náskok. Hned po pauze ale hosté začali skóre otáčet a čtvrt hodiny před koncem o obratu definitivně rozhodl Tomáš Klaban proměněnou penaltou.

Jeden z důvodů konečného výsledku nastínil vedoucí hostujícího celku Vladimír Hnát: „Ceníme si venkovního vítězství. Otočení výsledku svědčí i o určité síle mužstva. Měli jsme výhodu kvalitních střídání, což se i proti unavenějšímu soupeři ve druhém poločase projevilo.“

Jediný gól stačil na tříbodový zisk rezervě Dvora Králové nad Labem, která se ve výrazně oslabené sestavě představila v Nové Pace. I tak si dokázala vytvořit řadu brankových příležitostí, proměnit však dokázala jedinou, v 7. minutě rozhodl Dominik Žaba.

Program 2. kola (7. - 8. srpna) – sobota 10.15: Dvůr Králové nad Labem B – Jičín B. 17.00: Stará Paka – Žacléř, Skřivany – Kocbeře, Miletín – Dolní Kalná. Neděle 17.00: Železnice – Kopidlno, Vrchlabí B – Úpice, Kobylice – Nová Paka.

„Nečekané tři body, sestavu jsme lepili. Proti ne zrovna oblíbenému soupeři jsme ale odehráli velmi kvalitní utkání a zaslouženě zvítězili. Pokud bychom dokázali proměnit další šance, nemuselo to být drama až do konce,“ hodnotil duel dvorský lodivod Jiří Rejl.

Doma uspěly jen dva celky. Žacléřský Baník si hravě poradil se Spartakem Kobylice, když se dvěma góly blýskl Patrik Ondráško. „Bojovné a vyrovnané utkání rozhodlo proměňování šancí, naše mužstvo duel odmakalo,“ zdůraznil ve svém pozápasovém hodnocení trenér vítězů Dušan Poláček.

Vůbec největší překvapení se zrodilo na hřišti nováčka ze Staré Paky. Domácí tým v derby dvou mužstev z Jičínska představil sestavu plnou zkušených fotbalistů a ti ve spolupráci s dravým mládím na favorita platili. Ostatně jejich kvalitu uznal i trenér poražených Vladimír Blažej: „Hrát na úvod u nováčka s řadou kvalitních fotbalistů není žádný med. Nutno říci, že domácí vyhráli zápas zaslouženě, přehráli nás rychlostně. Na omluvu lze říci jen to, že nám rychlí hráči tentokrát absentovali.“

Výsledky 1. kola

Stará Paka – Železnice 4:2 (2:1), branky: 20. J. Taneček z penalty, 32. Wojcik, 52. D. Luňák, 80. M. Luňák – 10. Bucek, 82. Repka z penalty. Rozhodčí: Janota. ŽK: 2:2. Diváci: 200.

Žacléř – Kobylice 4:1 (2:0), branky: 2. vlastní (Vávra), 18. a 87. Ondráško, 55. M. Skála – 79. Jaupt z penalty. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 2:0. Diváci: 100.

Úpice – Miletín 1:3 (0:2), branky: 58. Hanzlík – 14. Lámr, 29. Kulina, 52. J. Hátle. Rozhodčí: Nožka. Hráno bez karet. Diváci: 200.

Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem B 0:1 (0:1), branka: 7. Žaba. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 3:3. Diváci: 60.

Jičín B – Skřivany 0:3 (0:2), branky: 10., 16. a 64. Schubert. Rozhodčí: P. Žák. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (79. D. Malý). Diváci: 80.

Dolní Kalná – Kopidlno 2:3 (2:0), branky: 12. Kalenský, 44. V. Dressler – 47. L. Klaban, 61. Schlesinger, 75. T. Klaban z penalty. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 2:2. Diváci: 99.

Kocbeře – Vrchlabí B 0:5 (0:3), branky: 7. Matěják, 13. a 35. M. Slavík, 79. D. Navrátil, 85. M. Votoček. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 1:0. Diváci: 55.