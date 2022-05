Dvěma góly se pod to podepsal jednadvacetiletý záložník Richard Kuneš, jenž do mužstva přišel v zimě z Libčan. Za tento počin byl nejprve vybrán do sestavy kola KP, aby následně z nominované jedenáctky ovládl webovou anketu Deníku o Hráče 25. kola, v níž získal nejvíce hlasů od čtenářů.

Jak si ceníte vítězství v anketě?

Určitě mi to udělalo radost. Začínám cítit, že se zase konečně po delší době trošku chytám. A také jsem se konečně i v dresu Třebše trefil do černého. Takže na to koukám rozhodně jenom pozitivně a jsem moc rád, že lidé pro mě hlasovali.

Překvapilo vás to, nebo jste průběžně sledoval, jak si vedete?

Vyloženě jsem to nesledoval, ale kluci hned do skupiny na facebooku posílali, že jsem v nominaci. Měl jsem tedy trochu přehled, že by to mohlo přijít.

Do nominace jste se dostal díky duelu v Chlumci, který jste otočili z 0:2 na 4:2. Navíc jste dal dva góly. Byl to nezapomenutelný zápas?

Jo, bylo to super. Pro nás to hlavně bylo i těžké, protože nám chyběla hromada hráčů. O to víc to bylo příjemnější vítězství, že jsme byli schopni se potom semknout a otočit nepříznivý stav 0:2.

Šlo z vašeho osobního pohledu o jedno z nejlepších utkání, které jste odehrál v dospělé kategorii?

Myslím si, že by se to tam asi zařadit dalo. Určitě.

Váš tým po třech výhrách naposledy prohrál doma s Jaroměří (1:3). Co bylo příčinou?

Těžko říct, každopádně ten zápas se nám úplně nepovedl. Odskakoval nám balon, nedařilo se, podle mě jsme měli trošku i problém s komunikací, minimálně v prvním poločase, jak jsme dostali ty góly (dva – pozn. aut.). Prostě tenhle duel nám vůbec nesedl.

Určitě se budete chtít vrátit na vítěznou sérii. Nyní hrajete znovu v domácím prostředí, hostíte Červený Kostelec, kterému se v poslední době nedaří. Může to být zrádný mač?

Každý zápas může být zrádný. Domnívám se, že krajský přebor je dost vyrovnaný. Každý soupeř může překvapit. V minulém kole Hořice porazily Bydžov, takže člověk nikdy neví. Nicméně doufám, že to vezmeme zodpovědně, zamakáme a zase si spravíme chuť.

V průběžné tabulce vám patří šesté místo. Odpovídá to vašim výkonům?

Já bych řekl, že snad i jo. Myslím si, že určitě máme kvality na to být někde kolem pátého místa.

V zimě jste se vrátil po čase do Třebše. Předtím jste byl v Libčanech. Teď pravidelně hrajete, říkal jste, že jste se dostáváte do herní pohody. Prospěl vám návrat?

Rozhodně. Toho rozhodnutí vůbec nelituju. Ani nevím, po kolika letech jsem se vrátil zpátky do Třebše, kde jsem začal. Už jsem cítil, že byl na to správný čas. V Libčanech jsem neměl zrovna ideální herní vytížení a B tým tam hraje hodně nízkou soutěž, ve které pro mě úplně nebylo možné se rozehrát. Popravdě jsem třeba ani nečekal, že bych hned ze začátku za Třebeš v krajském přeboru nastupoval až takhle. Spíš jsem si myslel, že se budu muset rozehrát v B týmu. Takže jsem hrozně rád za to, že dostávám dostatek prostoru. Jak už jsem říkal, cítím na sobě, že už se do toho zase začínám dostávat.

Co vás oslovilo a přilákalo k návratu do Třebše? Říká se, že tam je dobrá parta. Byl i tohle jeden z faktorů?

Určitě. Rozhodl jsem se takhle sám. Přišel jsem za trenérem Kinclem, že bych chtěl změnu a že cítím, že by bylo fajn se vrátit do Třebše, tak jestli by se mě tam zase ujali. Samozřejmě chvíli trvalo se domluvit, ale nakonec to bez problémů dopadlo. Trenér i kluci mě bez problému přijali zpátky a jsem fakt šťastnej, že tu možnost mám.

Jste relativně mladý (21 let). Máte nějaké další fotbalové plány, nebo tomu necháváte volný průběh?

Asi spíše ta druhá možnost. V tuhle chvíli mám primární cíl dodělat školu. Fotbal je tedy pro mě spíše takové odreagování a zábava. Od nějakých větších cílů jsem už od dorosteneckých kategorií trochu ustoupil. Ale samozřejmě se nebráním tomu, kdybychom třeba s Třebší někdy v budoucnu postoupili do vyšší soutěže.