/FOTO/ Jarní část nejvyšší krajské soutěže fotbalistů za sebou má tři odehraná kola a Deník tentokrát přichází s obsáhlým ohlédnutím za devatenáctým kolem. Zajímavostí je dosavadní bilance B týmu třetiligového Chlumce nad Cidlinou. Dvě utkání a pokaždé výsledek 0:0. O dalším víkendu tým čeká duel na půdě České Skalice a dle slov chlumeckého trenéra již další gólově nudné představení nehrozí.

Před utkáním Náchoda s Týništěm nad Orlicí panovala v obou táborech dobrá nálada. Po zápase byli však očividně spokojenější hostující fotbalisté. | Foto: Michal Malý

Dva bezbrankové zápasy nabídlo kompletní 19. dějství VOTROK Krajského přeboru mužů. V obou se přitom dle papírových předpokladů očekávala vítězství domácích mužstev. Jenže vysoce favorizovaný Náchod nedokázal vyzrát na obranu Týniště nad Orlicí dirigovanou gólmanem Ottmarem a rezerva třetiligového Chlumce nad Cidlinou nenašla recept na bojovníky z Lázní Bělohrad.

Domácího prostředí naopak využily vedoucí dva celky soutěže. Lídr z Police na Metují pokračoval ve střeleckých manévrech z Rychnova nad Kněžnou a tentokrát si podal soka z Třebše, jemuž nadělil sedmigólovou masáž.

V Rychnově nad Kněžnou dopadlo utkání jasně.Zdroj: FC Spartak Rychnov nad KněžnouTo útočníci Solnice na jaře střeleckým arsenálem šetří, na tříbodové zisky jim ale pokaždé stačí dvě branky, což potvrdil i souboj s nebezpečnou Jaroměří.

Po nadějném startu do jara zůstali tentokrát bez bodu tři silně namočené týmy ve hře o záchranu. Jičín doma nestačil na Libčany, Hořice dovezly hladkou porážku z Rychnova a Červený Kostelec neprožil ideální odpoledne proti Dvoru Králové nad Labem (0:1).

Jako velmi zajímavý se jeví program jubilejního 20. kola. Velikonoční víkend totiž výrazně prověří vedoucí trio na čele tabulky. Náchod se představí v prestižním derby na hřišti Jaroměře, Solnici přivítají doma Libčany a lídr z Police nad Metují zajíždí v sobotu na půdu exdivizního Dvora Králové nad Labem.

VOTROK Krajský přebor - 19. kolo

Police nad Metují – Třebeš 7:1 (4:1). Branky: Camara 3, Fotr 2, Topolnytskyi, Moravec - J. Zeman z pen. Rozhodčí: Horský. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Milan Hejnyš, vedoucí mužstva Police nad Metují: „Utkání rozhodl povedený vstup, kdy jsme již v deváté minutě vedli 3:0. Zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou a těší nás povedená koncovka. Na závěr děkujeme Sokolu Třebeš za vstřícnost s přeložením utkání do Náchoda na umělou trávu a kdykoliv v budoucnu tuto ochotu v případě potřeby oplatíme.“

Vlastimil Krykorka, vedoucí mužstva Třebše: „Domácí nás ve všech činnostech jasně převyšovali. Navíc jim to ještě lepilo. Od porážky by nás nezachránila ani kompletní sestava. Byl to fičák - ve 22. minutě 4:1! Přesto chci ale kluky pochválit za to, že ani za beznadějného stavu utkání nezabalili. Bojovali a snažili se hrát fotbal až do konce. A i to je důležitá devíza pro příště.“

Solnice – Jaroměř 2:1 (1:1). Branky: M.Vítek, D. Volf - Bano. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Pavel Potužník, trenér Solnice: „Začátek nám vyšel a vstřelili jsme úvodní branku. Pak jsme nepochopitelně přestali běhat, kazili lehké přihrávky, což soupeř využil k vyrovnání. Do druhého poločasu jsme prostřídali sestavu a hned po pěti minutách jsme šli opět do vedení. Škoda dalších nevyužitých pološancí. Hru jsme sice kontrolovali, ale hosté stále hrozili z brejků. Do konce zápasu se již nic nezměnilo, a tak po trošku utrápeném výkonu jsme dokázali udržet domácí neporazitelnost.“

Miloš Exnar, trenér Jaroměře: „Domácí si vytvořili větší počet šancí než my, proto je jejich výhra zasloužená. My jsme měli nejlepší pasáž hry od třicáté minuty první půle. Po změně stran jsme však na ni nenavázali a převážně jsme se bránili tlaku domácích.“

Náchod – Týniště nad Orlicí 0:0. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 4:2. Diváci: 98.

Michal Malý, vedoucí mužstva Náchoda: „Po celé utkání jsme byli lepším týmem, měli jsme převahu a hostům umožnili pouze několik akcí z rychlých protiútoků. Bohužel jsme se nedokázali prosadit proti hlubokému obrannému bloku, proto jsme zaznamenali druhou jarní ztrátu.“

David Holman, trenér Týniště nad Orlicí: „Zápas se budu snažit hodnotit objektivně, v utkání jsou emoce, napětí a vidíme věci zkresleně, tak píši po zhlédnutí celého zápasu znovu. Hráčům chceme poděkovat. Skvěle jsme pracovali do defenzivy, zodpovědně, organizovaně. Domácí vyjma střely ze třiceti metrů a závaru bez zakončení po standardních situacích tutovou šanci neměli. Naopak my jsme měli především ve druhé půli možnosti na vstřelení branky. Dvě byli tutové, přesto bod s pokorou bereme a jsme za něj rádi. Špičkový výkon rozhodčích.“

Gólman Týniště nad Orlicí Radim Ottmar vychytal nulu na hřišti jednoho z hlavních aspirantů na titul přeborníka Královéhradeckého kraje.Zdroj: Michal Malý

Rychnov nad Kněžnou – Hořice 3:0 (1:0). Branky: Zajíček, Lihařík, Široký. Rozhodčí: L. Tryzna. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Václav Brůžek, předseda Rychnova nad Kněžnou: „Jen naše střelecká nemohoucnost a skvělý Mašek v brance zabránily tomu, aby byl zápas rozhodnutý již v poločase. Naštěstí se nám podařilo v úvodu druhého dějství náskok pojistit a utkání dovést k zaslouženému vítězství. Děkuji týmu za předvedený výkon.“

Pavel Procházka - trenér Hořic: „Objektivní zhodnocení od pana Brůžka. Dnes nám zápas vůbec nevyšel. Domácí nás nepustili do žádné šance a předčili nás ve všech fotbalových činnostech. Pochvalu si zaslouží i rozhodčí. Gratulace soupeři dnes to byl jeho zápas.“

Jičín – Libčany 1:2 (0:1). Branky: V. Matějka - J. Semerák, Čihák. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (Machačný). Diváci: 50.

Jan Drusan, asistent trenéra Jičína: „Po tragickém prvním poločase se hosté dostali do vedení. Ve druhé půli se síly na hřišti vyrovnaly, ale bohužel štěstí nám nepřálo. I těm pár divákům, co sledovali zápas v tomto šíleném počasí, děkuji a chválím trojici rozhodčích.“

František Bárta, sekretář Libčan: „Před pár diváky se nehrál nadstandardní fotbal. Přesto pár šancí k vidění bylo. Víc jich bylo na naší straně a tak se nakonec zrodilo naše zasloužené vítězství.“

Jičín versus Libčany (1:2)Zdroj: Jiří Klaban

Dobruška – Česká Skalice 1:2 (1:1). Branky: J. Moník - M. Diviš, Rompotl z pen. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 1:3. Diváci: 100.

Milan Petřík, trenér Dobrušky: „Začali jsme špatně a soupeře dvakrát vychytal Pěnička. Pak jsme převzali iniciativu, ale z dobrých šancí využili jen jednu. V závěru poločasu jsme dali trošku prostoru Divišovi a ten to umí potrestat. Druhý poločas jsme tlačili, ale na dobrou obranu jsme i svojí naivní hrou a špatným zakončením dojeli. Soupeř toho využil a v závěru po brejkové situaci nám zadělal na průser pro domácí diváky.“

Petr Liška, trenér České Skalice: „Na těžkém terénu jsme začali zápas velmi dobře. Do dvacáté minuty jsme byli lepším mužstvem a vytvořili si dvě tutovky. Poté jsme inkasovali a Dobruška převzala inciativu. Naštěstí se nám zásluhou Diviše podařilo do poločasu srovnat. Ve druhé půli se krom terénu zhoršilo i počasí a domácí měli převahu, my jsme z bloku vycházeli do brejků. Na konci se k nám přiklonilo štěstí, kdy jsme penaltou po faulu na Pípka rozhodli o naší výhře 2:1.“

Červený Kostelec – Dvůr Králové n. L. 0:1 (0:0). Branka: Trnka. Rozhodčí: Vlachynský. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (81. Vejman). Diváci: 200.

Petr Garček, trenér Červeného Kostelce: „Utkání se nám vůbec nepovedlo a výhra hostů je zasloužená. Dlouho nás držel ve hře náš brankář, ale hosté v závěru využili krátkou přesilovku. V závěrečné minutě jsme bohužel v naši jediné šanci odmítli vyrovnání.“

Zbyněk Dujsík, trenér Dvora Králové nad Labem: „Připisujeme si zasloužené vítězství. Byli jsme v utkání lepším týmem a vypracovali si i více brankových příležitostí. Nakonec zápas rozhodl nekompromisní ranou Lukáš Trnka. Máme samozřejmě ze tří bodů radost, ale kdybychom proměňovali šance, mohli jsme být v závěru utkání klidnější.“

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem měli z vítězství v Červeném Kostelci velkou radost.Zdroj: Jiří Pelák

Chlumec nad Cidlinou B – Lázně Bělohrad 0:0. Rozhodčí: Klement. ŽK: 7:4. Diváci: 120.

Richard Vlášek, trenér Chlumce nad Cidlinou B: „Další tým ze spodku tabulky, stejný vývoj i výsledek. Ke vstřelení branky jsme byli blíže, ale pokutový kop, samostatný nájezd ani další šance nám k tomu nestačily. Chyběl klid a štěstí. Korektní soupeř byl dobře organizován, takticky zkušený a rozhodně ne defenzivní, měl i šance ke skórování a odjížděl asi s bodem spokojen. Věříme, že si jej vezmeme zpět u nich v další sezoně. Mladý hlavní rozhodčí hodně žlutil, ale utkání kontroloval. V příštím zápase vypustíme Krakena, přeparkujeme autobus a musí to už přijít.“

Tomáš Marek, trenér Lázní Bělohrad: „Domácí měli asi více ze hry, ale brankové příležitosti byly na obou stranách. Nakonec gól nepadl a tak utkání skončilo remízou. Bodu z Chlumce si velmi vážíme.“