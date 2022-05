Kdo nahoru, kdo dolů? Hradecko sleduje divizi, Pardubicko je relativně v klidu

Živo bylo i na opačném pólu tabulky. Ve hře o záchranu oživili šance hráči Kobylic, kteří trefou z 90. minuty porazili rezervu Dvora Králové nad Labem 4:3, dva body si ze souboje proti Dolní Kalné odnesli fotbalisté Jiskry Kocbeře, naopak opět prohrál žacléřský Baník.

Krajská soutěž I. B třídy skupina A

V Železnici se jednalo o duel dvou mužstev z popředí tabulky a svou úrovní utkání rozhodně nezklamalo. „Utkání mělo velmi dobrou kvalitu. I přes prohru nemám klukům co vytknout. Vstřelili jsme úvodní branku, domácí sice do poločasu stav otočili a v úvodu druhého vedení ještě navýšili, ale ani to nás Železnice - Úpice (4:2)Zdroj: Roman Vlačihanepoložilo. Aktivní hrou jsme dosáhli snížení stavu na rozdíl jediné branky a až do poslední minuty jsme soupeře nenechali vydechnout. Uklidnění pro domácí přišlo až v nastavené minutě, kdy jsme vsadili vše na jednu kartu. Železnici gratuluji k zaslouženému postupu,“ hodnotil sympaticky střetnutí, které oddíl z Jičínska vyhrál 4:2, hostující lodivod Radek Kaplan.

Ještě větším šlágrem byl souboj druhého Miletína na půdě třetí Nové Paky. A zde se trochu překvapivě zrodil jednoznačný výsledek 5:0 ve prospěch domácího celku. Nutno však zmínit, že hosté k utkání přijeli v silně okleštěné sestavě, čehož si všiml i soupeř.

„Hosté k utkání dorazili bez několika hráčů základní sestavy, které nahradili hráči B mužstva. Sice je naše vítězství přesvědčivé a zasloužené, ale i hosté měli několik nadějných situací, při kterých nás podržel brankař Vočka,“ chválil gólmana kouč vítězného mužstva Václav Horák.

Za utkání dvou mužstev z horní poloviny tabulky lze považovat i souboj Staré Paky se Skřivany. Také tady se úplně nečekala jednoznačná výhra hostitelů (8:3). Hattrickem se na ní podílel nejlepší střelec soutěže Dan Wojcik.

„Konečně jsme přetrhli šňůru nepodařených utkání. Soupeř chtěl hrát i při nepříznivém výsledku fotbal. Děkuji všem domácím hráčům za odvedený výkon a nápravu reputace,“ radoval se po utkání předseda domácího klubu Jaroslav Bíl.

Porážkou 0:2 v podkrkonošském derby s Vrchlabím B si zřejmě krajská vrata definitivně zavřel žacléřský Baník. V utkání přitom nebyl o moc horším týmem, ba naopak. „Myslím si, že tentokrát prohrálo lepší mužstvo. Bohužel jsme neproměnili několik vyložených šanci. Na druhou stranu jsme soupeři darovali dva góly po našich hrubých chybách. Jinak musím kluky za předvedený výkon pochválit,“ hodnotil utkání trenér Baníku Dušan Poláček.

Do penaltových rozstřelů dospěly zápasy hrané v Jičíně a Bílé Třemešné. Jičínská rezerva přišla proti Kopidlnu o vítězství 15 minut před koncem, kdy proměnil pokutový kop hostující Sedláček. Soupeř pak byl šťastnější i v penaltovém rozstřelu.

Kocbeře svedly tuhý boj s Dolní Kalnou, kdy hosté třikrát vedli, aby nakonec z utkání brali pouze bod (3:3). Při rozstřelu zazářil domácí gólman Pavel Žák.

Třebeš slaví postup! Opočno přijelo do Stěžer v devíti lidech, dohrávalo v sedmi

Remíze 3:3 byli blízko i protagonisté zápasu mezi Kobylicemi a Dvorem Králové nad Labem B. Za nerozhodného stavu pak mohl v 90. minutě udeřit hostující Suk. Tutovku neproměnil a z protiútoku o výhře domácího mužstva rozhodl Haupt.

„V prvním poločase jsme měli častěji míč na kopačkách, nicméně inkasovali jako první. Do přestávky přišla odpověď a pak i zasloužené vedení. Ve druhé půli ukázali větší touhu po vítězství domácí, kteří tak byli odměněni vedením 3:2. Deset minut před koncem nastalo po krásné kombinaci vyrovnání a v 90. minutě mohl být dokonán obrat, místo toho z protiútoku dali vytouženou branku domácí - jak se říká ‚nedáš, dostaneš‘. Soupeři gratulujeme ke třem bodům,“ pronesl k utkání hostující kapitán Jan Prokůpek.

24. kolo: Železnice – Úpice 4:2 (2:1). Branky: Kypr 2, Míka, Klouza – Kábele, Luštinec. Nová Paka – Miletín 5:0 (2:0). Branky: J. Kuchta 2, Máchát z pen., Truneček, Jisl. Stará Paka – Skřivany 8:3 (3:0). Branky: Wojcik 3, J. Taneček 2, Rolf, Sochor, D. Luňák – Vysuček, Kofránek, D. Blažek. Žacléř – Vrchlabí B 0:2 (0:1). Branky: Mlejnek, P. Kraus. Kobylice – Dvůr Králové nad Labem B 4:3 (1:2). Branky: Nový 2, Dudek, Haupt – Žaba, Prokůpek, M. Otradovský. Kocbeře – Dolní Kalná 3:3 (1:2), na penalty 3:2. Branky: Kilevník z pen., P. Matějka, L. Novák Jiřička 2, Z. Tauchman. Jičín B – Kopidlno 1:1 (0:0), na penalty 3:5. Branky: Kosejk – T. Sedláček z pen.