Za pár dnů (11. září) oslaví 21. narozeniny. V mládežnických kategoriích hrával v obraně. Tehdy ještě oblékal dres České Skalice. Nyní už tři roky působí v Červeném Kostelci, kde se mezi dospělými přesunul do útoku.

A nyní se mu začalo nebývale dařit, především střelecky. Fotbalista Matěj Tipelt v posledních třech utkáních krajského přeboru vsítil sedm branek. Když koukneme na fakt, že v elitní krajské soutěži do té doby vstřelil pouze dva góly, tak je to vskutku zajímavá vizitka.

Sám forvard říká, že nikdy nebyl žádným šutérem a že za jeho současnou produkci mohou především spoluhráči svými skvělými přihrávkami.

Cítíte se ve formě? V poslední době vám to tam padalo.

To se asi nedá říct, že bych se cítil ve formě. Kluci mi to tam prostě skvěle dávají a já se jenom dobře postavím. Mám asi dobrý výběr místa, takhle bych to viděl. Ale je to pěkné.

Kde se taková střelecká potence najednou vzala?

Za tři roky, co jsem v Červeném Kostelci, jsem dal dva góly. Teď jsem jich dal už sedm, takže vůbec nevím, kde se to vzalo.

Nejlepší střelci krajského přeboru: 7 – Tipelt (Červený Kostelec); 5 – Klapkovský, J. Matějka (oba Police nad Metují), Pečenka (Slavia Hradec Králové), M. Hofman (Libčany); 4 – N. Bekera (Nový Bydžov).

Nebýval jste třeba v mládeži nějakým střelcem?

Vůbec. Tam jsem spíš byl v roli obránce, který to tam vzadu jakoby čistil. Nikdy jsem nebyl žádný střelec.

Kdy došlo k přeměně z obránce na útočníka?

Když jsem přišel do Kostelce před těmi třemi lety, tak tam byl ještě trenér Petr Liška. Tehdy jsem byl ještě dorostenec, ale chodil jsem už vypomáhat áčku a na začátku jsem byl v pozici útočníka. Pak nebyl útočník, tak jsem hrál také vepředu. A potom už jsem hrál prakticky pořád v útoku.

Teď už jste tedy napevno útočník?

Teď asi zatím jo (usměje se).

Nikdy jste se nepovažoval za kanonýra, ale teď vám to tam napadalo náramně. Lákalo by vás držet se v popředí pořadí střelců až do konce sezony?

To by bylo samozřejmě moc hezké. Určitě udělám maximum pro to, abych tam figuroval co nejdéle. Je to pěkný pocit.

Soupeři už vědí, že jste nějaké góly vstřelil. Počítáte s tím, že obránci si vás budou více všímat a budete to mít těžší?

Vůbec nevím, asi si budou obránci dávat větší pozor. Netuším, jestli jim to třeba bude trenér říkat.

Matěj Tipelt (č. 9, v červeném) v přípravném utkání na půdě divizního Trutnova.Zdroj: archiv M. T.

Vašemu týmu se skvěle povedl vstup do sezony. Daří se vám výsledkově i herně. Co se změnilo oproti předešlým sezonám?

Určitě je dost znát přínos hráčů, kteří přišli v létě, ti to hrozně zvedli. Odešel trenér, který byl u týmu delší dobu. Kluci, co to teď mají, tak se v tom fakt vyznají a dělají pro klub docela hodně. I tréninky se nám hodně zvedli.

Vyhráli jste třeba v Polici, s Vysokou, ve Vrchlabí. I díky tomu jste považováni za černého koně soutěže. Myslíte, že můžete po celou sezonu nahánět i ty největší favority v popředí tabulky?

Ano, myslím si, že určitě budeme ty přední týmy nahánět. Proti nim by nám to mohlo jít, ale naopak proti mužstvům ze spodku tabulky to bude horší, abychom je nepodcenili a podobně. Každopádně ty přední týmy můžeme hodně potrápit.

Své domácí zápasy teď hrajete ve Rtyni v Podkrkonoší. Jak vám to tam zamlouvá?

Ve Rtyni je nádherné hřiště, podmínky jsou tam také výborné, navíc to máme kousek. Trénovat tam můžeme před domácím zápasem, což nám vyhovuje. Jinak trénujeme normálně v Kostelci. Je to všechno blízko, takže to je paráda.

Na stadionu v Červeném Kostelci probíhá rekonstrukce?

Přesně tak, stadion se rekonstruuje, bude tam nová tribuna i zázemí včetně kabin.

Jak dlouho budete v azylu? Kdy byste se mohli vrátit do svého stánku?

Předpokládá se, že by to mohlo být nějak koncem jara.