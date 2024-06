Dlouho, dlouho. Co vím, tak zhruba do páté hodiny ranní. Nevím snad o nikom, kdo by šel do práce, dovolenou měli snad úplně všichni (směje se).

Jak jste se na finálový duel těšil a splnil nakonec vaše očekávání?

Těšil jsem se hrozně moc. Celý týden jsem měl v hlavě jenom to, jak na konci finále zvedám pohár nad hlavu. Hrozně moc jsem to chtěl zažít. Už jenom kvůli našim fanouškům, kterých zase přijelo mraky. Finále moje očekávání ještě předčilo, atmosféra byla neuvěřitelná, přál bych to každému zažít.

Zcela upřímně, byli jste outsiderem a výkon, jaký váš tým podal, málokterý z diváků očekával. Nepřekvapili jste tak trochu i sami sebe?

Ano, většina lidí nás logicky za outsidera brala, ale já osobně jsem si tohle vůbec nepřipouštěl. Věřil jsem, že se o to můžeme porvat a když jsme si na hřišti krátce po začátku zápasu potvrdili, že se Solnicí jde hrát, nalilo nám to energii a sebevědomí. Ale abych pravdu řekl, tenhle tým mě snad nikdy nepřestane překvapovat. Vždycky, když už mám pocit, že jsme narazili na vrchol, přijde něco ještě lepšího.

Střelecká bilance Jana Kypra v sezoně I. A třída: 26 odehraných zápasů -> 26 nastřílených branek

Pohár hejtmana: 5 odehraných utkání -> 6 nastřílených branek

Dalo by se třeba i říct, že tohle byl nejkvalitnější zápas za dobu, co dres Železnice oblékáte?

Abych řekl pravdu, tak asi ano. Všichni kluci zahráli fantasticky. Myslím, že jsme byli více než rovnocenným soupeřem takovému klubu, jako je Solnice, která převyšuje kvalitu krajského přeboru.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Chlumečtí sedláci loupili v Rychnově. Černý Petr v držení Jičína

Takřka po celý zápas celý váš tým působil nadupaným dojmem. Co stojí za skvělou fyzickou připraveností mužstva?

Upřímně, já vlastně ani nevím. A když se nad tím zamýšlím, tak je to vlastně neuvěřitelné. Celou sezonu hrajeme ve třinácti až čtrnácti lidech. Většina kluků hraje víkend co víkend devadesát minut a za poslední dva měsíce nás čekalo snad šest nebo sedm anglických týdnů. A pak přijedeme na finále a tam předvedeme takhle fyzický výkon. Zase musím před všemi kluky smeknout.

Hrálo se v krásném areálu TJ Velichovky před skvělou kulisou. Jak moc vám pomohli vaši fanoušci a jak se vám líbily pozápasové oslavy?

V první řadě bych chtěl moc pochválit organizátory. Velichovky byly více než důstojným místem pro pohárové finále. No a naši fanoušci… Kdo na zápase byl, ten musel vidět, jak moc pro lidi v Železnici fotbal znamená. Jsem hrozně vděčný za to, že můžu hrát pro tolik lidí, kteří pro železnický fotbal žijí. Pozápasové oslavy s nimi pak jenom potvrdily, že jsme jedna velká rodina. Pro mě to byly ty nejhezčí oslavy v životě a upřímně nevím, jestli ještě někdy zažiju něco tak krásného. Byla to čistá euforie, radost, a to všechno s úžasnou partou lidí, kterou jsem nikde jinde nezažil.

Podpora fanoušků ze Železnice byla po celé finálové utkání vynikající.Zdroj: Lubomír Douděra

Vy jste v mládeži hrával fotbal v Lomnici nad Popelkou. Kudy vedly vaše kroky do Železnice?

Tohle je trochu delší příběh, pokusím se ho zkrátit. Jako malý jsem hrával fotbal i hokej, zhruba do deseti až dvanácti let. Pak bylo potřeba se rozhodnout, kterému sportu se budu věnovat naplno a se kterým skončím, protože oboje už stíhat nešlo. Tenkrát vyhrál hokej, a tak jsem zhruba na sedm let fotbal úplně opustil.

Kdy a proč se to pak tedy zlomilo?

S hokejem jsem skončil zhruba v sedmnácti letech. Nemělo to v Lomnici hlavu ani patu. Nikdo si tu nevážil odchovanců a pořád mi jen někdo lhal a sliboval něco, co nemůže splnit. Zhruba dva měsíce předtím, než jsem skončil s hokejem, mě kontaktoval vedoucí železnického týmu Pavel Kozák, jestli bych nepomohl tamnímu dorostu. Bohužel v tu dobu jsem to časově nemohl stíhat, ale po konci s hokejem jsem se Pavlovi ozval zpátky, přišel na první trénink a teď jsem za to strašně moc rád.

Jan Kypr (druhý zleva), nejlepší hráč finálového utkáníZdroj: Lubomír DouděraHádám, že jste v klubu spokojen, při pohledu na letošní střelecké statistiky by se ale daly očekávat letní nabídky na nové angažmá. Umíte si je představit a bránil byste se jim?

Samozřejmě, jsem tu moc spokojen. Vážím si toho, že můžu hrát v Železnici, a hlavně jsem hrozně vděčný za partu, jakou tady máme. Nabídky si představit moc neumím, protože jsem nikdy žádnou nedostal (směje se). Upřímně si ale úplně neumím představit, že bych Železnici opouštěl. Mým cílem je si s Železnicí zahrát krajský přebor. Proto si ani moc neumím představit nabídky z této soutěže, protože tu chci rozhodně hrát za Železnici. A jestli mám aktuálně kvality na vyšší soutěž, to nevím. Určitě bych si chtěl někdy zahrát výš, ale ideálně se Železnicí. Mám to tady rád.

Král střelců McDonald's Cupu je z Pardubic, hraje za Hradec a cílí na dres Realu

Na cestě za pohárovou trofejí jste z cesty odklidili čtyři účastníky krajského přeboru. Cítíte sami, že na elitní soutěž v regionu je Železnice připravena a zbývá tak jen dokonat postup?

Nechci předbíhat. Pohárové zápasy jsou často o něčem trochu jiném, než je pak dlouhodobá soutěž. Přeci jen všechny zápasy jsme hráli doma a v týdnu, to určitě mohlo hrát svoji roli. Ale osobně si myslím, že připraveni jsme. Loni nám postup těsně utekl, ale myslím, že nám to ve finále spíše pomohlo. Tým se ještě zlepšil a posunul, jsme teď určitě víc připraveni než loni. O složitosti krajského přeboru ale vypovídá i to, jak si v něm letošní rok vede loňský vítěz I. A třídy, který bude do posledního kola bojovat o udržení. Takže před krajským přeborem máme určitě respekt.

Pohárová cesta k vrcholu TJ Sokol Železnice –> předkolo: Stará Paka 7:0, –> 1. kolo: Dvůr Králové nad Labem 1:0, –> Osmifinále: Dolní Kalná 3:0, –> Čtvrtfinále: Jaroměř 4:1, –> Semifinále: Libčany 2:0, –> Finále: Solnice 1:1, na penalty 4:1.

Zbývají vám poslední dva kroky. Ty bývají nejtěžší. Jak těžké bude po pohárovém finále najít síly na mistrovské finále?

Myslím si, že najít síly nebude těžké. Výhra ve finále poháru nám všem dala do zbytku sezony hrozně moc pozitivní energie. K postupu potřebujeme ve zbývajících dvou utkáních získat tři body. Všichni bychom to moc chtěli dotáhnout na domácím hřišti hned v neděli proti Třebechovicím. Ale určitě je nám jasné, že to nebude nic jednoduchého. Věřím, že přijde zase hodně skvělých fanoušků, kteří nás dotlačí ke třem bodům. To by byla pohádka.

Na závěr odbočím od regionálního fotbalu. Už za týden startuje EURO 2024. Jak moc věříte českému nároďáku a které týmy to podle vás dotáhnou až do finále?

Pevně věřím, že zvládneme postoupit ze skupiny. První místo to asi nebude, ale o druhé se doufám porveme, no a pak se může stát cokoliv. Na více než čtvrtfinále nás ale nevidím. Osobně si myslím, že daleko půjde domácí Německo a určitě také Francie s Anglií. Jeden z těchto tří týmů EURO podle vyhraje. Kdybych měl říct svůj tip, bude to Francie.

Zisk poháru oslavili fotbalisté Železnice se svými příznivci, kteří jim ve Velichovkách vytvořili doslova domácí prostředí.Zdroj: Lubomír Douděra