Obrat z říše snů! Parádní otočku z 0:3 na 4:3 dokonal svým gólem nestor Havlíček

Jan Winkler, vedoucí mužstva SK Týniště nad Orlicí:

Podali jsme soustředěný výkon. Vzhledem k síle soupeře jsme se snažili chytit úvod utkaní, což se nám povedlo. Poločasové vedení 2:0 mohlo být i vyšší, ale naše šance jsme nevyužili. V druhém poločase jsme se snažili hrát stejně a hrozit z brejků. Hosty jsme do vážnější situace nepustili, proto slavíme před skvělou kulisou další tři body.

Jiří Suchomel, trenér SK Libčany:

Věděli jsme, v čem je síla Týniště a několikrát jsme na to naše hráče upozorňovali. Bohužel se ukázalo, že to bylo úplně k ničemu. Kombinačně jsme byli určitě silnější, ale jinak nás soupeř předčil v nasazení a hlavně výborně zvládnutými brejky. Proto vyhrálo Týniště naprosto zaslouženě a my se musíme vrátit k tomu, co nám fungovalo s Hlinskem. Stoprocentní nasazení a ne to, co jsme předvedli v tomto duelu.