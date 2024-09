PEČOVATEL / PEČOVATELKA domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby Diakonie ČCE – středisko Náchodsko vyhlašuje výběrové řízení na pozici: pečovatel/pečovatelka domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby. Pro naši organizaci hledáme pohodového kolegu na pozici pečovatele (pozice je vhodná pro ženy i muže). Přijďte pracovat do různorodého týmu lidí, kdy základem je společná práce celého týmu střediska s cílem pomáhat na profesionální úrovni – vytvářet každý den podmínky pro to, aby se naši klienti cítili „jako doma“. Vaší náplní práce bude: zajišťovat každodenní péči o klienty – pečovatelská činnost; pomoc s mobilizací a aktivací pacientů; asistence klientům při jejich aktivitách během dne; dokumentace provedené práce; zajišťovat dodržování hygienických norem a předpisů v každodenním chodu; komunikovat s ostatními členy týmu a vedením organizace; přicházet s nápady na inovace, které nás posunou dál; práce ve dvousměnném provozu (denní, noční). Očekáváme od Vás: min. SOU s odbornou způsobilostí k výkonu pracovníka v sociálních službách (výhodou další specializace v oblasti sociálních služeb / zdravotnictví výhodou /ověřené potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání) – kurz PSS možné dodělat při zaměstnání; trestní bezúhonnost /originál výpisu z RT/; znalost běžného kancelářského software (MS Office); znalost programu IS Cygnus výhodou; znalost standardů kvality v sociálních službách, orientace Z. č.108/2006 Sb., výhodou; praxe v sociálních či zdravotních službách výhodou; organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost; pozitivní, trpělivý a empatický přístup k týmu i klientům; dovednost přirozené a srozumitelné komunikace; schopnost efektivně řešit problémy, psychická odolnost. U nás najdete: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení (nástup ihned nebo dle dohody); nástupní mzdu hrubého 28.000 Kč, po zkušební době osobní ohodnocení; podporu dalšího vzdělávání a růstu; možnost se aktivně podílet na zefektivňování kvality našich sociálních služeb – vize tým, kde se profesionálně pomáhá nejen našim klientům, ale i sobě navzájem. Do výběrového řízení se můžete přihlásit zasláním životopisu a stručného motivačního dopisu na e-mail: hlouskova@diakonienachodsko.cz poté budete kontaktování. Budeme se těšit na Váš životopis a na setkání s Vámi. 28 000 Kč

