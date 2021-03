Pátek 12. března byl velkým dnem pro okresní kopanou v podkrkonošském regionu. V trutnovském Hotelu Patria se konala Volební valná hromada Okresního fotbalového svazu Trutnov.

Hlavní protagonisté: dosavadní šéf zdejšího fotbalového regionu Marek Pilný a v roli vyzyvatele Jiří Skuček, dlouholetý trenér, v poslední době účastníka I. B třídy mužů ze Starých Buků, navrch také trutnovské mládeže.

Ostře sledované volby. Po celém Česku

Volby v Trutnově dávno před svým zahájením překročily hranice regionu. Byly sledované po celém Česku. Důvod? Osoba Marka Pilného je s ohledem na události z jara roku 2016 řekněme mediálně pranýřovaná. Opít se ve funkci čtvrtého rozhodčího a fotbalu ve své zemi udělat ostudu po celém světě? Chce se říct neodpustitelné.

To byste ale nesměli žít v České republice. Původní trest - doživotí, který krátce po činu v zápase Příbrami se Slavií vyřkl tehdejší předseda svazu Miroslav Pelta, se po patnácti měsících smetl ze stolu. Pilný se vrátil do rozhodcovského dresu, zároveň i do čela okresního fotbalu. Veřejnost nechápala. Pro tu fotbalovou ale nyní přišel čas se vyjádřit. Čas konat.

Do Trutnova se sjeli delegáti všech sedmatřiceti podkrkonošských oddílů. To oni měli rozhodnout. Bude v čele „jejich okresu“ stát člověk se škraloupem, který však pro zmiňované oddíly ve svém „revíru“ už od roku 2004 dělá maximum a práce je za ním neoddiskutovatelně vidět? A nebo dostane hlas opoziční Jiří Skuček?

Kuráž a ostrá slova oddílům nestačily

A kdo vlastně pan Skuček je? Tuto otázku si možná řada oddílových zástupců pokládala ještě při cestě na samotné volby. Ano, protikandidát je fotbalový trenér. Právě tak ho každý od zelených pažitů dobře zná. Navíc muž, který prokázal kuráž jít do boje proti dlouholetému šéfovi okresu.

Jenže při samotné valné hromadě se ukázalo, že hlásání do médií nebo na sociálních sítích, stejně jako ostrá slova před volbami nestačí. Vždyť v den voleb z očí do očí Jiří Skuček k voličům promluvit odmítl. Proti Marku Pilnému, jak vypovídá anketa Krkonošského deníku, by se přitom stejně jako pan Skuček, postavilo více než osmdesát procent veřejnosti.

Ti, kdo však měli rozhodnout, dospěli k jinému názoru. Alespoň tedy dvě třetiny z nich. Marek Pilný volby vyhrál. Vyhrál je suverénně 25:11. Ano, pouze jedenáct hlasů šlo proti němu, ten jeden, který v součtu postrádáte, byl pak neplatný.

Co rozhodlo o tom, že pětadvacet klubů zvedlo ruku pro Pilného? Krkonošský deník se o důvodech v nejbližších dnech rozepíše při podrobném ohlédnutí za trutnovskými volbami.

Slovo dostali zástupci jedenácti oddílů, které sympatizují s hnutím (F)evoluce, jež se snaží očistit český fotbal a podporováno velkými jmény (Lípa, Šmicer, Koller, Trojan…) zatím úspěšně mění zaběhnuté pořádky v okresech po celém Česku.

Vyjádří se ale i kluby, které daly hlas Marku Pilnému. Ač to velkému procentu lidí přijde zvláštní, také ony měli patřičné důvody pro své rozhodování.

Tak jako tak, vítězem je pro další čtyřleté volební období Marek Pilný a je jen na něm, zda se pokusí přesvědčit i ty, kteří ho letos nevolili nebo naopak dá činovníkům impuls k tomu, aby se za čtyři roky našel někdo, kdo jej z pozice předsedy OFS opravdu sesadí.

Kotyk: Stíny všech mediálně známých kauz nelze nevnímat



Vedle předsedy Okresního fotbalového svazu Trutnov se v pátek volilo šest členů výkonného výboru plus tři členové odvolací a revizní komise.



O post ve výboru usilovala dvanáctka jmen. Šestice se před volbami hlásila k Marku Pilnému, druhá polovina k Jiřímu Skučkovi.



Poté, co však svůj mandát obhájil Pilný, z voleb do výkonného výboru odstoupili Jiří Říha a Miroslav Seidel. Na šest míst tak zbylo deset kandidátů a co do počtu hlasů byl výsledek následující: 34 – Radek Kotyk, Karel Šiling, 29 – Pavel Hrubeš, 23 – Jiří Štěpař, 22 – Bohumil Kafka (všichni skupina Pilného), Stanislav Ježek (skupina Skučka).



Nedostačující počet hlasů pak obdrželi Pavel Matějka, Stanislav Mlejnek (oba 15), Jaroslav Švorc (13) a Richard Kocík (8).



V ORK budou v novém období působit Eduard Bednařík, Klaus Püschel a Zdeněk Tomšík.



Jedním z nováčků ve výkonném výboru se tak stal hrající funkcionář Baníku Žacléř Radek Kotyk, jenž si navíc své hlasy vysloužil i vystoupením na samotné valné hromadě. Hlasů nasbíral stejně jako stávající člen výboru Karel Šiling 34, tedy naprostou většinu. K volbám se pak vyjádřili pro Krkonošský deník.



„Jsem rád, že si kluby mohly vybrat ze dvou kandidátů. Sedmdesát procent okresních klubů si svobodně vybralo Marka Pilného a není důvod tuto volbu zpochybňovat nebo znevažovat. Už vůbec není na místě, že by se tak stalo z jakékoliv zavázanosti, strachu nebo jiných pohnutek,“ řekl Deníku Kotyk (na snímku) a k dění v Hotelu Patria dodal:



„Atmosféra byla napjatá, k čemuž, dle mého dojmu, přispělo několik novinových článků v den voleb. Průběh však byl velmi korektní, pochvalu zaslouží Petr Garček za způsob řízení valné hromady. Jirka Skuček nebyl dostatečně silným protikandidátem a jednoduše řečeno neoslovil. Zaslouží však velký respekt a pokud bude mít zájem pracovat pro OFS, určitě najde uplatnění. To stejné si myslím i o volbě do výkonného výboru. Lidí, kteří ve prospěch někoho jiného, ve svém volnu a zadarmo něco chtějí dělat, není nikdy a nikde dost. To všichni známe ze svých klubů. Moc mě potěšilo setkání s mým trenérem ve výběrech OFS Pavlem Liptákem, jemuž byla u příležitosti valné hromady předána Cena Dr. Václava Jíry, kterou obdržel v roce 2020.“



Vysoký počet obdržených hlasů Kotyka překvapil.



„Že jsem byl zvolen do výkonného výboru a především jakým počtem hlasů, mě upřímně překvapilo. Osobně to není o nějaké spokojenosti, stíny všech mediálně známých kauz nelze nevnímat,“ zmínil Radek Kotyk a na závěr se ještě dotkl tématu, které zaznělo na konci volebního večera.



„V závěru valné hromady zaznělo směrem k předsedovi OFS od Tomáše Grégra určité memento o nadhledu a budoucí spolupráci i s těmi, kteří se při volbě jednoznačně vymezili proti. Na to bychom měli pamatovat všichni, nejen předseda OFS.“

Další ohlasy

Jiří Štěpař, pokračující člen Výkonného výboru OFS Trutnov:

„Vážím si důvěry, kterou mi delegáti valné hromady dali a těším se na spolupráci s členy nového výkonneho výboru. Valná hromada proběhla v naprosto férovém a kultivovaném prostředí, přestože se mezi nás média snažila vrazit kliny a situaci vyhrotit. Předpokládám že moje funkce budou stejné jako v předešlém volebním období.“

Bohumil Kafka, pokračující člen Výkonného výboru OFS Trutnov:

„Svoji kandidaturu do VV jsem nejprve hodně zvažoval, nikdo mě nepřemlouval. Žijeme v časově náročné době a osobně mám dost starostí v rámci našeho klubu. Rozhodl jsem se kandidovat hlavně z důvodu, že jsem nechtěl, aby okres paralyzovali lidé, kteří doteď nepůsobili v rámci okresu téměř v žádné funkci a jediným jejich programem bylo 'chceme změnu', bez dalšího myšlenkového pochodu a smysluplného programu. Jednoznačný volební výsledek je důkazem, že to nebylo lhostejné ani ostatním klubům. Pokud se v budoucnu objeví lídr, od kterého to bude mít pomyslnou 'hlavu a patu', nebudu mít problém s předáním pomyslného žezla. S volebním výsledkem jsem spokojený, staronový předseda má silný mandát a do VV prošly nové tváře, za kterými stojí dobrá práce v klubech.“

Pavel Hrubeš, nově zvolený člen do Výkonného výboru OFS Trutnov:

„S výsledkem volby jsem sám osobně spokojený. Myslím si, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Valná hromada proběhla v poklidu, bez jakýchkoliv urážek a napadání, což jsem až tak nečekal, protože poslední dobou toho v médiích proběhlo dost. Na svou roli už se moc těším a hlavně na spolupráci s novými lidmi. Je to pro mě velká výzva!“