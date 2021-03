Pořádně napjatá atmosféra panovala při volbách nového vedení Okresního fotbalového svazu Rychnov. Proti sobě se totiž postavily dvě strany, které mají na fotbal jiný pohled.

Novým předsedou se nakonec stal těsně zástupce F-evoluce Luboš Michalec, jenž ve volbách porazil svého protikandidáta Miroslava Martínka (18:15 na hlasy). Kluby z Rychnovska si tak zvolily změnu. Jak se Michalcovi bude dařit v křesle předsedy, ukáží následující čtyři roky.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že budete předsedou OFS Rychnov?

Měl jsem z toho smíšené pocity. Někteří kandidáti se v emocích postarali o dusnou atmosféru voleb.

Kdy a proč jste se rozhodl kandidovat?

Původně jsem o tom už neuvažoval, ale po aféře se zatčením Romana Berbra se mi ozvali kamarádi a lidé se stejným náhledem na fotbal. To mě přesvědčilo, abych se zapojil do příprav na volby, že budu kandidovat na předsedu OFS z toho vyplynulo až později.

Ptám se proto, že v nedávné minulosti jste se o tento post dvakrát neúspěšně pokoušel a původně jste už potřetí kandidovat ani nechtěl. Proč to tehdy ani jednou nevyšlo?

Poprvé to bylo překvapení kandidaturou podanou poslední možný den. Nebyl čas na nějaké zákulisní přípravy, ale i tak jsem prohrál o jeden hlas. Podruhé už volební štáb Miloše Židika nic neponechal náhodě a kluby si předem pojistili.

Byly letošní volby jiné v souvislosti na aféru kolem Romana Berbra?

Samozřejmě. Všichni známe fotbalové aféry z posledních let. Tato kontroverzní postava je symbolem systému, který je produkoval a fungoval ve fotbale na všech úrovních. Ať už bývalé vedení okresního fotbalového svazu bude tvrdit cokoli, byli to právě členové VV OFS, kdo ho svými hlasy drželi tak dlouho u moci.

Pomohla vám hodně podpora Fotbalové evoluce a také internacionála Ivo Ulicha, který je na Rychnovsku známou osobností?

F-evoluci jsme sledovali od jejího vzniku. Když se naskytla příležitost k osobnímu setkání, rádi jsme ji využili. Následovala asi dvouhodinová neformální diskuse s Vladimírem Šmicrem, Rudolfem Řepkou a Tomášem Neumannem, kde jsme probrali možnosti další spolupráce. Ta probíhá i v současné době. Ivo Ulich je jedním z podporovatelů F-evoluce a jistě nám přinesla hlasy i skutečnost, že se hlásíme ke stejným principům. Za to mu děkuji.

Jakou máte vizi pro následující období ve funkci? Co budete chtít změnit?

Naší prioritou je práce s mládeží, nastavení pozitivních vztahů mezi kluby a celkové ozdravení ovzduší okresního fotbalu. Nastavit VV OFS jako servisní organizaci pro kluby, která nepůsobí jen direktivně.

Na co se hned jako první vrhnete po nástupu do čela OFS Rychnov?

V první řadě musíme převzít agendu od bývalého vedení OFS. Následovat by měla první schůze VV spojená s řadou administrativních úkonů a sestavením jednotlivých komisí.

Jak to vidíte s dohráním letošní sezony?

Abych byl upřímný, špatně. Dříve než po Velikonocích nelze předpokládat nějaké rozvolnění. Když k tomu připočtu, že od povolení k pokračováním v soutěžích bude nutná dvou až třítýdenní tréninková příprava, pak nám do konce června moc termínů nezbývá. Mládežnické týmy by mohly absolvovat sérii jednorázových turnajů, u dospělých bude snaha odehrát minimálně polovinu zápasů.

Může podle vás mít dlouhé covidové období neblahý vliv na fotbalové kluby v regionu?

Nejen v našem regionu. U mládeže je možné, že se od počítačů a mobilů již někteří k fotbalu nevrátí (půl roku nikdo z nich pořádně netrénoval). U dospělých v nižších soutěžích mnozí starší hráči nebudou chtít dále pokračovat v kariéře. To je ale katastrofický scénář. I v této době je nutné věřit, že se děti vrátí ke sportu s ještě větším elánem. A že i dospělým bude pohyb chybět.