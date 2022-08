Ostropalby na úvod sezony: České Meziříčí dalo venku deset branek, Opočno devět

KRAJSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE: Tak už to konečně vypuklo. Na krajských stadionech se rozběhl nový ročník mistrovských fotbalových soutěží. A hned v úvodu se bylo na co dívat. Co nejzajímavějšího se na stadionech událo?

STŘELECKOU SLINU chytili v úvodu nové sezony hráči Českého Meziříčí (v tmavém, na snímku z loňské sezony) i Opočna (ve světlém). | Foto: fotbalfoto.cz/Markéta Vlachová