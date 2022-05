KP – sestava 27. kola podle Deníku: Janalík 2 (Vrchlabí) – Vincour 4 (N. Bydžov), Vaníček (Chlumec n. C. B), Krykorka 4 (Třebeš) – Bílek 2 (Dobruška), Gorol 4 (Jaroměř), Trejbal 2 (N. Bydžov), Votrubec 6 (Jaroměř) – Tomčík 2 (Vrchlabí), Dvořák 3 (Dobruška), P. Drozd 2 (Hořice).

Sešívaní musí do konce sezony nasbírat co nejvíce bodů a pak budou s napětím čekat, jestli by se i pro ně našlo v divizní společnosti místečko. Zájem ze strany hradeckého mančaftu by o to rozhodně byl, což z klubu už několikrát zaznělo.

Třetí Police nad Metují neudržela dvoubrankové vedení v Kostelci nad Orlicí a po remíze 2:2 uspěla až v penaltovém rozstřelu. „Do konce soutěže zbývají tři kola a vše máme ve svých rukách. Cíl je jasný – medailová pozice,“ uvedl Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

Jaroměř se rozjela až po hodině hry

O tři body v závěsu je čtvrtá Jaroměř, která doma porazila poslední Černilov 5:0. Branky začala střílet až po hodině hry. „Náš problém se opakuje – první inkasovaná branka nebo 70. minuta utkání nás zlomí a nedokážeme zápasy důstojně dohrát. Samozřejmě to souvisí s psychickým stavem týmu a tím, že nejsme schopni se sejít na trénink,“ pronesl Jaroslav Šlégr, kouč hostujícího celku.

CELEK Z MĚSTA POHÁDEK vyšel bodově naprázdno. Jičínští (v modrém) v Dobrušce dlouho sahali po dobrém výsledku, v závěrečné půlhodině ale odpadli a odjeli s přídělem 1:5.Zdroj: fotbalfoto.cz/Markéta VlachováO páté místo se zřejmě poperou chlumecká rezerva s Třebší. Chlumečtí po přestávce čtyřmi góly během jedenácti minut otočili duel s Rychnovem nad Kněžnou (5:2). „První poločas ploužák, druhý rokenrol,“ glosoval kouč domácích Richard Vlášek. Hosté za nerozhodnutého stavu neproměnili dvě megašance, v nichž je fantasticky vychytal gólman Němec.

„Těžko říct, jak by se zápas vyvíjel, kdybychom je za stavu 1:0 pro nás proměnili,“ zamyslel se Václav Brůžek, předseda rychnovského klubu.

Třebeš si poradila s trápícím se Červeným Kostelcem (3:1), byť musela o vítězství bojovat až do konce.

Jičín nedal šance, Dobruška trestala

Střed tabulky je hodně vyrovnaný. Oslabený Jičín se v Dobrušce držel poločas, zkraje druhé půle nedal za stavu 1:1 několik šancí, což domácí následně tvrdě trestali a závěr zápasu jasně ovládli (5:1). Díky tomu celek z města pohádek bodově dostihli.

Stejně jsou na tom i Libčany, které prohrály s o záchranu usilujícími Hořicemi 1:4. Hostům znovu pomohli futsaloví reprezentanti Drozdovi, oba dokázali vstřelit po jedné brance.

Vrchlabí ukončilo černou sérii

Naopak nejbližší konkurent Hořických doma opět selhal. Vysoká nad Labem nestačila na Vrchlabí (0:3), které tak přerušilo dlouhou sérii, kdy nebodovalo.

Co ještě víkend přinesl?

Čisté konto vychytali jen dva gólmani – vrchlabský Janalík a Prokhyra z Jaroměře. Jedenácté jarní kolo nepřineslo žádnou červenou kartu. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 40 branek. Hattrick nezapsal nikdo. Dva góly vstřelili třebešský Krykorka, Bílek s Dvořákem (oba Dobruška), vrchlabský Tomčík a Gorol s Votrubcem z Jaroměře.

Statistiky po sedmadvaceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 26 – Blažek; 24 – N. Bekera (oba Nový Bydžov); 20 – Klapkovský (Police nad Metují); 18 – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 16 – Krotil (Slavia Hradec Králové); 14 – Kocourek (Jaroměř); 13 – J. Matějka (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany), J. Pražák (Vysoká nad Labem), Pečenka (Slavia Hradec Králové), Ryšavý (Třebeš); 11 – Miloš Exnar ml., Votrubec (oba Jaroměř); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Hašek (Kostelec nad Orlicí), Dvořák (Dobruška).

Gólmani s vychytanými nulami: 9 – Mašek (Slavia Hradec Králové); 8 – Vacho (Police nad Metují), Strýhal (Nový Bydžov); 7 – Červenka (Jaroměř); 6 – Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí); 4 – Krejčí (Hořice); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Mäsiar (Jičín), Středa (Červený Kostelec), F. Effenberk (Dobruška), T. Finke (Rychnov nad Kněžnou), Němec (Chlumec nad Cidlinou B); 2 – Čábelka, Rolejček, Tošovský (všichni Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Pěnička (Dobruška), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Lehký (Nový Bydžov), Janalík (Vrchlabí), Šebesta; 1 – Syrový, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Zaal (Třebeš), Prokhyra (Jaroměř).