„Po dvou nevydařených mistrovských utkáních jsme se dnešním výkonem alespoň částečně omluvili našim fanouškům. Nutno dodat, že oba týmy nastoupily v kombinovaných sestavách, kde zejména mladí hráči sbírali pohárové zkušenosti,“ hodnotil výhru Kostelce nad Orlicí proti Rychnovu nad Kněžnou (10:0) domácí Kamil Kaplan.

Z poháru ale ve středu vypadli i další tři účastníci Votrok Krajského přeboru. Kupříkladu aktuální lídr tabulky Jičín. Také ten poslal do Vrchlabí mladý tým, na druhou stranu sympaticky omlazená sestava se sešla i na straně soupeře a tak byl k vidění velmi zajímavý zápas před výtečnou kulisou.

Favorit vyhrál první poločas 2:1, ve druhém ale naprosto vypadl z role, domácí prostřídali a sami dokázali nastřílet hned pět branek (6:2).

close info Zdroj: FC Vrchlabí zoom_in Vrchlabští fotbalisté slavili postup s fanoušky.„K zápasu jsme jeli s hráči širšího kádru a B mužstva. V prvním poločase jsme měli více ze hry a zaslouženě ho těsně vyhráli. Po přestávce jsme svými chybami dostali domácí do hry a nakonec odjíždíme s vysokou porážkou,“ hodnotil duel vedoucí hostujícího mužstva Jiří Klaban.

Nečekalo se ani vypadnutí Hořic. Ty se představili na půdě nováčka I. A třídy v Kopidlně a po nerozhodném poločase rozhodl o vítězství domácích v 90. minutě svou druhou brankou v utkání Miloš Kovář (2:1).

„Gratulace soupeři za předvedený výkon. Byla to parádní bitva se šťastným koncem pro domácí. Obrovské poděkování všem našim hráčům, co dnes nastoupili,“ řekl k atraktivní partii hrané před bezmála třemi stovkami diváků hořický lodivod Pavel Procházka.

A do třetice úspěch outsidera. Přihodil se v Černilově, kam přijel pro povinný postup tým Červeného Kostelce. Jenže vše bylo jinak. Domácí vstřelili dvě branky už v prvním poločase, po pauze odskočili až do stavu 4:0 a na něm se do konečného hvizdu nic nezměnilo.

close info Zdroj: FK Kopidlno zoom_in Fotbalisté Kopidlna si zahrají 2. kolo Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje.

„Povedl se nám vstup do utkání a to nám nalilo krev do žil. Po několika šancích jsme do konce poločasu přidali jednu branku a ve druhé půli další dvě. Zápas beru jako další možnost se více sehrát a i díky výsledku se na hřiště dostala celá lavička. Za podporu děkujeme fanouškům,“ radoval se po postupu do dalšího kola domácí kouč Jaroslav Kosina.

To hostující Petr Garček už tolik spokojený nebyl. „Náš soupeř v utkání předvedl velmi dobrý výkon a zaslouženě po vysokém vítězství postupuje do dalšího kola. Nám se utkání hrubě nepovedlo.“

Ve zbylých duelech postoupila favorizovaná mužstva. Rozdílem dvou branek vyhrály Lázně Bělohrad v Dětenicích, Třebeš na půdě hradecké Olympie a Jaroměř ve Skřivanech. V ostatních zápasech byly výsledkové rozdíly vyšší, když suverénně nejvíc branek nasázeli hráči Vysoké nad Labem před 230 diváky Javornici (9:1).

„Hosté si s námi hráli po celý zápas chvílemi i v tréninkovém tempu jako kočka s myší. Pro některé naše hráče dobrá škola, pro jiné vzhledem ke skóre méně příjemný zážitek. Velké poděkování Pepému (Josef Petr), který se obětoval a vlezl do branky. Pohár máme tedy za sebou. Gratulace hostům k pohodlnému postupu. My se přepneme opět do soutěžního módu a předpokládám, že v neděli v Provodově už bude na hřišti opět stará dobrá Javornice,“ hodil neúspěch za hlavu trenér poražených Tomáš Krunčík.

Obhájce pohárové trofeje Sokol Železnice na úvod uspěl v Českém Meziříčí, kde po vcelku vyrovnaném poločase vyhrál vysoko 7:2.

„Chtěli jsme splnit tři základní atributy, hrát maximální počet minut s hráči, kteří prozatím příliš základ neokusili, rozložit zátěž mezi další členy kolektivu a přitom postoupit do osmifinále. Vše se podařilo, což kvitujeme. Domácí tým měl velmi zajímavé prvky v ofenzívě, utkání odehrál se vztyčenou hlavou a děkujeme hostitelům i za prostředí a atmosféru duelu. Svým svěřencům děkuji za přístup a postup mezi šestnáctku nejlepších,“ zhodnotil zápas kouč vítězů Vladimír Blažej.

Čtyři zápasy byly kvůli podmáčeným terénům odloženy, když se nehrálo ve Velichovkách, Kunčicích, Kosičkách a na hřišti hradecké Lokomotivy.