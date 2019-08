Fotbalisté Náchoda hostí v 1. kole MOL Cupu Žižkov. Trutnov dohrává předkolo, dorazí Přepeře.

Předkolo fotbalového MOL Cupu: FK Náchod - Horky nad Jizerou 3:0. | Foto: Michal Malý

Dvěma zápasy ve středu pokračuje MOL Cup. V rámci prvního kola přivítá divizní Náchod velmi atraktivního soupeře a to druholigovou Viktorii Žižkov. Utkání se hraje v Bělovsi od 17.30 hodin. O půl hodiny později začne v Trutnově zápas předkola, kde domácí tým hostí Přepeře. Pokud by se povedlo Trutnovu přes třetiligového nováčka přejít, čekal by ho v prvním kole rival ze Dvora Králové nad Labem.