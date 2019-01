Královéhradecko - Fotbalový Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje: Třaskavé derby na Rychnovsku si nenechalo ujít 427 diváků!

Ještě v minulé sezoně hráli na Rychnovsku okresní přebor. Nyní jsou fotbalisté Javornice postrachem všech soupeřů v celém kraji.

V I. B třídě skupiny B jsou po čtyřech kolech druzí (10 b.) a v Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje se prodrali už do čtvrtfinále! Poté, co před týdnem v 1. kole senzačně vyklepli přeborovou Jaroměř 4:0, v dalším dějství zdolali Týniště nad Orlicí hrající I. A třídu 2:1. Okresní derby před rekordní návštěvou (427 diváků!) rozhodli v euforii gólem v 91. minutě.

„Jak jinak než sportovní senzací nazvat náš další postup. Před týmem smekám. Kluci dokázali něco, v co věřil asi málokdo. Vrcholem všeho pak byla rekordní návštěva,“ rozradostnil se na krajském fotbalovém webu Tomáš Krunčík, trenér javornického zázraku.

Vedoucí týnišťského mužstva Lukáš Ráček i přes prohru a vyřazení děkoval hostujícím hráčům za nasazení a bojovnost. „Určitě za to mohla i neuvěřitelná divácká kulisa, kterou můžeme nejenom my domácím závidět,“ vyzdvihl atmosféru, díky které měl zápas velmi dobrou úroveň až do úplného závěru.

Ve středu se hrálo ještě dalších pět zápasů druhého osmifinálového kola krajského poháru mužů. Zbývající dva duely se dohrají po dvě následující středy.

Výsledky 2. kola (osmifinále)

Dobruška – Vysoká nad Labem 2:0 (2:0). Branky: 36. Čopík, 45. Kořínek.

Lokomotiva Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou 3:1 (1:0). Branky: 30. vlastní (Počtýnský), 55. Havlíček, 60. D. Drozd – 72. Reichl.

Javornice – Týniště nad Orlicí 2:1 (1:1). Branky: 11. Krejčí, 91. Jakub Kráčmer – 23. Jedlinský.

Broumov – Nové Město nad Metují 2:0 (0:0). Branky: 68. O. Gago, 86. Kotyza.

Hořice – Jičín 2:4 (2:2). Branky: 13. Pečenka, 34. Kněžourek – 2. Míka, 23. a 90. Nálevka, 89. vlastní (Krejčí).

Lázně Bělohrad – Libčany 0:1 (0:1). Branka: 11. Mokrý.

Černilov – Kunčice (hraje se ve středu 12. září od 17 hodin).

Bílá Třemešná – Vrchlabí (hraje se ve středu 19. září od 16.30 hodin).

Čtvrtfinále je naplánováno až na jarní část soutěžního ročníku 2018/2019.