Středeční odpoledne nabídlo krom dalšího zápasu českého nároďáků na hokejovém šampionátu v Praze také semifinálové duely Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Výhody domácího prostředí v nich dokázaly využít celky Solnice a Železnice.

Radost fotbalistů Solnice chvíli po závěrečné penaltě proměněné Markem Vítkem byla ohromná. | Foto: Eva Šebová

V Solnici se hrál doslova šlágr, v němž se potkaly dva aktuálně nejsilnější celky Votrok Krajského přeboru. Devadesát minut branku nepřineslo a o postupujícím musel rozhodovat penaltový rozstřel. Ten se před rokem stal domácím fotbalistům ve stejné fázi poháru osudný, když vypadli na hřišti hradecké Slavie, tentokrát ale „Solnická meruna“ mohla slavit.

VOTROK KP: Místo auta na parkovišti trefil Matějka síť. V Jičíně chvála arbitrům

Svěřenci trenéra Potužníka byli totiž v pěti sériích bezchybní a postupové razítko jim zajistila závěrečná trefa Marka Vítka (5:3).

Fotbalisté Libčan v ŽelezniciZdroj: Sokol ŽelezniceNa hřiště předního účastníka I. A třídy, do Železnice, vyrazili pro postup fotbalisté Libčan. Tížily je absence v sestavě, navíc domácí celek prokazoval od úvodních minut dostatečnou porci entuziasmu, se kterou chtěl zaskočit dalšího protivníka z vyšší soutěže.

Povedlo se. Tým kouče Blažeje dostal do vedení v 56. minutě Miller a pojistku přidal sedm minut před koncem střídající Burgert, jenž byl v té chvíli na hřišti jen dvě minuty.

Libčany tak pohárovou soutěž stejně jako loni opouštějí jen krůček před finálovou bránou, naopak Sokol se vedle vrcholícího boje o účast v krajském přeboru může těšit na velký svátek. Bitvu se Solnicí svede ve středu 5. června na hřišti Velichovek.

„Road to Velichovky“ Solnice – Meziměstí 11:2, – Černilov 2:0, – Kostelec nad Orlicí 3:2 – Police nad Metují 0:0, na penalty 5:3. Železnice – Stará Paka 7:0, – Dvůr Králové nad Labem 1:0, – Dolní Kalná 3:0, – Jaroměř 4:1, – Libčany 2:0.

A pozor, oba finalisté stále mohou slavit sezonní double. Solnice je dál ve hře o vítězství ve Votrok Krajském přeboru, Železnice zase z druhého místa pošilhává po triumfu v I. A třídě! Finiš krajského jara bude na Královéhradecku stát za to.

DIVIZE: Remíza po bleskové odpovědi na trefu Hamrů. Kouč Marks svěřence chválil

Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje

– semifinále:

SK Solnice – Spartak Police n. M. 0:0, penalty 5:3

Fakta – rozhodčí: Vlachynský. ŽK: 1:3. Diváci: 170. SK Solnice: Lehký – R. Ptáček, Dymák (67. Krolop), M. Ptáček, D. Volf, Jaroš, M. Jedlička, Nejman, Motl (88. Nosek), D. Valášek, L. Pavlíček (46. M. Vítek). Spartak Police nad Metují: Vlk – Durbin, P. Franc, Gilian, O. Havrda, M. Moravec, Routek, Spišák, Lehkobyt, Camara, Makarenko.

Ohlasy na utkání

Pavel Potužník, trenér Solnice: „Ve vyrovnaném zápase dominovaly obrany. Silný vítr v zádech nám v prvním poločase pomáhal, ale naše šance jsme nevyužili. Ve druhé půli se hra vyrovnala, ale obrany pracovaly na obou stranách spolehlivě. V penaltovém rozstřelu se štěstí přiklonilo na naši stranu, a tak můžeme slavit premiérový postup do finále krajského poháru.“

Karel Klimeš, předseda oddílu Police n. M.: „Duel prvních celků krajského přeboru branku nepřinesl, a tak o postupujícím musel rozhodnout penaltový rozstřel. Domácí tuto loterii zvládli a postupují tedy do finále. Za týden přijedeme znovu, ovšem to už bude jiný příběh. Gratuluji soupeři k postupu do finále.“

Budíček v pravý čas. Úvod z říše snů i hattrick uzdraveného snajpra = kanonáda

TJ Sokol Železnice – SK Libčany 2:0 (0:0)

Fakta – branky: 56. Miller, 83. Burgert. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 4:1. Diváci: 149. TJ Sokol Železnice: M. Puš – Bucek (70. Mestický), A. Starý, L. Haken, T. Odvárko – J. Šťastný – Klouza, Míka (81. F. Burgert), Miler (89. Š. Kracík), Barták – Kypr. SK Libčany: T. Finke – Mařas (78. Obst), T. Buriánek, Studýnka, M. Novotný, Korenčík (39. Tyrych), M. Holubec, A. Chromek, F. Havrda, Čihák, J. Petřík.

Ohlasy na utkání

Vladimír Blažek, trenér Železnice: „Řekněme, že jsme si splnili svůj sen a cíl. Teď už může být jen nadstavba.

Fotbalisté Sokola Železnice si zahrají finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje.Zdroj: Sokol ŽelezniceByli jsme si vědomi, že výrazně kvalitní kádr Libčan prochází zdravotními deficity a samozřejmě bereme toto vítězství s pokorou. Duel jsme odmakali, občas i na hraně, určitě nám pomohly i naše šťastné chvíle ve 48. minutě. Musím vyzdvihnout výborný výkon Odvárka, který nepustil do hry výborného Čiháka. Do Velichovek se těšíme my i naši fanoušci. Před kluky opět smekám.“

František Bárta, sekretář Libčan: „Předně gratulujeme soupeři k výsledku a k postupu. My jsme opět zdravotně mínus tři hráči (mimochodem jsem to tipoval už při příjezdu). Závěrem chci ještě vyzdvihnout slušivé úbory rozhodčích a jejich moderní telekomunikační zařízení.“