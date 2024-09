Tomáš Otradovský dnes 08:00

Čtyřiadvacetiletý Dušan Hůlek rozhodl v neděli o jediných mistrovských bodech, které mohl o víkendu získat jakýkoliv tým z Náchodska. Do hry v soutěžních bojích totiž zasáhli pouze fotbalisté Nového Města nad Metují. Sám hráč pak v rozhovoru pro Deník prozradil mimo jiné i to, v kolik hodin šel před zápasem spát a co v této sezoně znamenalo ponížení pro celý novoměstský klub.