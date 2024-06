Tak slavit jsme začali už v kabině. Pak jsme se přesunuli do restaurace Pod lípou, kde jsme měli společnou večeři, a nakonec jsme byli v Hradci Králové ve městě. Označit jednoho tahouna by bylo těžké, všichni jsme za to zatáhli asi tak stejně (směje se).

Dlouho to přitom nevypadalo na veselý konec. Tým z Vysočiny měl zápas zpočátku pod kontrolou. O jak silného soka šlo?

Ano máte pravdu. Vysočina si hrála svoji hru, přesně jak nám trenéři říkali, vůbec nic nevypustili a hrozili z brejků. Byl to ve finále opravdu těžký soupeř.

Sice jste prohrávali 0:2, vše ale mohlo vypadat už po prvním poločase jinak. Asi víte, na které dvě situace narážím.

Ano vím. Při první šanci jsem dostal od hezký balon od Marcela Štěpánka, kdy jsme šli dva na jednoho. Udělal jsem kličku gólmanovi, ale nakonec mi to ještě stihl chytit obránce. No a k té zahozené penaltě: Věřil jsem si, chtěl jsem pomoci týmu, bohužel se mi to ale nepovedlo a šli jsme do kabin za stavu 0:1.

Po neproměněné penaltě vám jistě přišla vhod poločasová přestávka. Jaká slova v šatně padala?

Ani bych neřekl, že přestávka nějak pomohla. Spíš mě kluci v kabině povzbudili, že se nic neděje a že to přijde ve druhém poločase. Za to jim moc děkuji, protože jak se ukázalo, měli pravdu.

Jenže v 65. minutě jste podruhé inkasovali. Leckteré mužstvo by to zabalilo. Jak jste to vnímal na hřišti vy?

Je tomu tak, většina mužstev by to asi udělala. Ale my jsme skvěle vystřídali a od té doby si myslím, že jsme soupeři nic nedovolili.

Po nevídaném obratu slaví reprezentanti Královéhradeckého kraje postup na kvalifikační turnaj UEFA Region's Cupu.

Během devíti minut se vám hlavně povedlo stav dokonale otočil. Jak byste jednotlivé trefy popsal?

Tak vlastně první gól padl po krásném centru od Víti Horčičky na zadní tyč, kdy jsem chtěl míč trefit na předek, což se taky povedlo. Při druhé brance šlo o skvělou akci Drobase (Filip Drobný – pozn. aut.), který mi balón předložil před prázdnou a já ho už jen doklepl do sítě. No a třetí trefa? Tam šlo o nakopnutý míč za obranu soupeře, která udělala chybu a já jen loboval gólmana.

V závěru ještě soupeř tlačil, dožadoval se i pokutového kopu. Byly to velké nervy?

Jo, závěrečný tlak tam soupeř měl, ale nějak jsme to ukopali a mohli začít slavit.

Národní pohár už vám neutekl. Kam tento úspěch řadíte a jak budete na hřiště v Nasavrkách vzpomínat?

Tento úspěch samozřejmě stavím hodně vysoko. V Nasavrkách jsem dosud nikdy nehrál, možná už ani nikdy hrát nebudu, takže vzpomínat se mi na tamní hřiště bude určitě hezky.

Do kvalifikačního turnaje UEFA Region's Cupu zbývá dost času. Těšíte se?

Určitě. Těšíme se všichni. Včera jsme si užili zápas i následné oslavy a zvlášť po nich se určitě každý těší, až se s klukama zase potkáme v jednom dresu.

Řada hráčů už s reprezentováním České republiky na tomto turnaji má své zkušenosti. Bavil jste se o nich třeba s Jakubem Vaníčkem nebo jinými spoluhráči?

Ještě ne, ale určitě se o tom ještě pobavíme. Pro spoustu kluků to bude premiéra, takže nějaká ta rada se jistě bude hodit.

Reprezentovat Českou republiku bude už brzy také náš nároďák. Jak věříte týmu kouče Ivana Haška a kdo podle vás šampionát vyhraje?

Tak hezké by pro naši reprezentaci byl alespoň postup do čtvrtfinále, jako tomu bylo posledně, ale uvidíme, na co budou výkony a výsledky týmu stačit. Evropským šampionem se podle mě stane Belgie.

