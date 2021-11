Fotbalisté v krajské soutěži I. A třídy si na závěr podzimu stihli předehrát úvodní jarní kolo, došlo tak k odvetám prvního dějství. Kunčice, Sobotka a Lázně Bělohrad této příležitosti využily a soupeřům oplatily předchozí porážky.

Titul podzimního krále potvrdil tým ze Solnice, na který si nepřišla ani slušně posílená rezerva Náchoda. Výbornou formu potvrdily také celky Týniště nad Orlicí a České Skalice. Oba tyto týmy soupeřům na závěr kalendářního roku připravily soupeřům předčasnou mikulášskou nadílku.

I. A třída

Solnice – Náchod B 4:0 (0:0), branky: 47. L. Mrázek, 51. P. Nosek, 74. a 78. M. Valášek. Rozhodčí: Miškář. ŽK: 1:1. Diváci: 111. Možná nejkvalitnější duel celého kola byl k vidění na hřišti Solnice. Lídr tabulky přivítal divizními borci posílenou rezervu Náchoda a oba soupeři na hřišti nechali maximum. Po Solnice - Náchod BZdroj: Michal Malýbezbrankovém poločase se domácím fantasticky povedl nástup do druhé půle a po trefách Mrázka s Noskem už si vedoucí tým tabulky nenechal vítězství vzít. „Co víc jsme si mohli přát, než skvělou podzimní jízdu zakončit soubojem s kvalitním soupeřem, který přivezl do Solnice mančaft posílený o divizní borce. Byl to z naší strany odmakaný a zaslouženě vítězný zápas,“ chválil si derniéru povedené podzimní části vedoucí domácího mužstva Milan Seidl.

Velké Poříčí – Česká Skalice 0:4 (0:3), branky: 22. Diviš, 36. Pípek, 44. Böhm, 71. M. Škoda. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Perfektní podzimní finiš vynesl fotbalisty České Skalice na krásné třetí místo I. A třídy a pomyslnou třešničku tým přidal i v jarní předehrávce, když si hravě poradil s outsiderem z Velkého Poříčí. Zatímco hosté si mohli po konečném hvizdu vískat, domácí kouč byl s výkonem svého týmu zklamaný. „Jsem obrovsky zklamaný, jak jsme k poslednímu zápasu podzimu přistoupili. Jestliže hrajeme o záchranu v soutěži, nemůžeme být v poločase bez žluté karty a prohrávat 0:3! Pokud chceme s výbornou Skalicí sehrát vyrovnaný zápas, nemůžeme bránit hráče na pět metrů a pak se každému souboji vyhnout a hru nepřerušit,“ soptil po utkání trenér Zdeněk Samko.

Kunčice – Nové Město nad Metují 2:1 (2:0), branky: 4. L. Ponikelský, 23. T. Zákravský – 50. vlastní (50. Fišer). Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (37. Lelek). Diváci: 199. Pouze domácí hráči stříleli góly v měření sil dvou soupeřů z horní poloviny tabulky. Kunčicím se povedl skvěle vstup do zápasu a brzké vedení tým nasměrovalo ke třem bodům. Hosté šli navíc už ve 37. minutě do deseti po vyloučení Lelka. Situaci brzy po pauze zdramatizoval vlastenec Fišera, ale na stavu 2:1 už se do závěrečného hvizdu rozhodčího nic nezměnilo. „Poslední zápas podzimu jsme nakonec zvládli. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, po přestávce to bylo takové neurovnané. Body však nakonec zůstaly doma a my tak završili vydařenou půlsezonu.“ pochvaloval si dění jak v utkání, tak po celý podzim vedoucí kunčického mužstva Zdeněk Šulc.

Týniště nad OrlicíZdroj: Miloš KittlerTýniště nad Orlicí – Broumov 9:1 (4:0), branky: 6., 32. a 87. M. Jedlička, 18. Forejtek, 26. Kos, 54. Nejman, 67. z pen. a 77. Kollár, 90. Holman – 63. J. Kotyza. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 2:2. Diváci: 135. Suverénně nejproduktivnější tým soutěže opět nahlas promluvil. Fotbalisté z Týniště si na podzim s řadou soupeřů nebrali servítky a posledním z otloukánků se stali hráči Broumova. Devět branek v jejich síti mluví za vše, hotovo bylo už o poločasové přestávce. „Utkání nám ukázalo dvě věci. Zaprvé Týniště je bez ohledu na tabulku nejfotbalovějším týmem v soutěži. No a zadruhé my se můžeme těšit ze svého postavení. Osmé místo je totiž nadstandard našeho kádru, na víc v současném složení nemáme,“ pronesl nejen k samotnému utkání hostující kouč Ondřej Zinke.

BroumovZdroj: Miloš KittlerSobotka – Roudnice 5:2 (3:2), branky: 2. a 15. z pen. Pavlíček, 10. T. Rejman, 58. J. Novák, 89. J. Kocourek – 20. a 37. T. Kučera. Rozhodčí: Turek. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Překvapení kola se zrodilo v Sobotce, kde domácím fotbalistům vyšel parádně začátek utkání. Favorit ještě na tři branky soupeře stihl dvěma trefami před pauzou zareagovat, po přestávce už si ale jeho soupeř výhru pohlídal a Roudnickým na cestu přibalil ještě dvě trefy. „Konec podzimu nás zastihl v nepohodě. Jak herní, tak hlavně personální. Pro nemoc a zranění nám chybělo několik hráčů základní sestavy a někteří hráli na postech, které jim nejsou vlastní. Když potom po patnácti minutách prohráváte 3:0, je skoro po zápase. Tento duel byl posledním na naší lavičce pro trenéra Frýdu. Děkujeme mu za spoustu práce, kterou tu vykonal a přejeme hodně zdaru v dalším působišti,“ zhodnotil duel asistent roudnického trenéra Zdeněk Mikan a připomněl loučení dosavadního kouče Frýdy.

Kanonýři I. A třídy



20 branek – Tomáš Kos (Týniště nad Orlicí). 16 branek: Luboš Pavlíček (Solnice). 15 branek: David Novák (Kunčice). 13 branek: Martin Šmíd (Nový Hradec Králové). 11 branek: Radek Kollár (Týniště nad Orlicí), Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad), Tomáš Kučera (Roudnice). 10 branek: Jam Forejtek (Týniště nad Orlicí), Martin Diviš (Česká Skalice).

Lokomotiva Hradec Králové – Nový Hradec Králové 1:1 (1:0), pen. 4:2, branky: 28. D. Drozd – 79. M. Šmíd. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (57. Konrád). Diváci: 100. Hradecké derby nabídlo v prvním poločase převahu Lokomotivy. Po pauze však domácím cestu za vítězstvím zkomplikovalo vyloučení Konráda po dvou žlutých kartách. Hosté přesilovku využili, ve 79. minutě se trefil kapitán Martin Šmíd a body se tak dělily. Druhý bonusový si domácí připsali v penaltovém rozstřelu, bodově se však na rivala v tabulce nedotáhli. „Soupeř byl ve slušné sestavě, což bylo pro kvalitu utkání jistě dobře. V prvním poločase byli domácí lepší a po zásluze se ujali vedení. Po pauze jsme začali aktivně, střídající kluci hru oživili a po vyloučení domácího hráče náš tlak vygradoval ve vyrovnání. Bojovný zápas tak skončil nejspíš spravedlivou remízou,“ řekl k zápasu hostující kouč Ondřej Kolář.

Trutnov B – Lázně Bělohrad 1:2 (0:2), branky: 70. Marcel Štěpánek – 21. Kiec, 33. P. Kazda. Rozhodčí: Šob. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Kdo by si jen pomyslel někde v polovině podzimní části, že trutnovskou rezervu od tápajícího mužstva z Lázní Bělohrad bude o zimní přestávce v tabulce dělit jediný bod. Leč je tomu tak. Výrazné herní i výsledkové zlepšení svěřenci trenéra Tomáše Marka potvrdili i v předehrávce 16. kola, kde tradičnímu rivalovi vrátili těsnou porážku z úvodu sezony. „Po prvním poločase jsme vedli o dvě branky, ale mrzelo nás, že jsme nevyužili příležitost ke vstřelení třetí. Naopak jsme inkasovali a závěr zápasu tak byl velmi nervózní. Nicméně branka již nepadla a tak si odvážíme z Trutnova cenné tři body,“ zhodnotil pěkné utkání hostující kouč Marek.

Nepolisy – Třebechovice 2:2 (0:2), pen. 3:4, branky: 62. Masák z pen., 73. P. Pokorný – 17. Věříš, 25. Dědeček. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 3:2. Diváci: 70. V Nepolisech se potkaly dva celky, které by na podzimní část sezony asi nejraději zapomněly. Hosté sice první poločas vyhráli rozdílem dvou branek, ve druhém ale naznačili, kde že je po celý podzim tlačila bota. Poslední tým tabulky srovnal na 2:2, v penaltách však obrat nedokonal. „První poločas jsme hráli velmi dobře a dali dva góly. Mohlo jich být i víc. Jenže ve druhé půli sklapla pověstná Csaplárova past a domácí se dotáhli nejprve z penalty, pak střelou z úhlu. Alespoň že následné penalty jsme už zvládli,“ pronesl k utkání vedoucí třebechovického mužstva Karel Bíl.