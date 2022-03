I díky jeho produkci je celek z Rychnovska zatím jasným lídrem I. A třídy a míří za postupem do krajského přeboru. „Rozhodně se tím netajíme,“ potvrzuje Deníku.

O víkendu jste porazili Kunčice s přehledem 6:0, jak jste zápas viděl?

Ze začátku se mi utkání zdálo docela nervózní, měli jsme na nás docela dost nepřesných přihrávek, ze kterých plynuly ztráty. Uklidnil nás první trošku šťastný gól, který dával po dorážce stoper Michael Lebeda. Poté už jsme na kopačkách měli klid a soupeře jsme po celý zápas do ničeho nepustili.

Do jara jste vstoupili dvěma jasnými výhrami 4:1 a 6:0. Znamená to, že budete pokračovat v podobné jízdě jako na podzim?

Určitě. Měli jsme velmi dobrou přípravu na jaro. Byli jsme na zimním soustředění, kde se běhalo. Pak jsme absolvovali i herní soustředění. Všichni makáme a táhneme za jeden provaz. I proto si myslím, že naše výhry budou pokračovat.

Jste suverénně první, cílíte jednoznačně na postup do krajského přeboru?

Rozhodně se tím netajíme. Chceme postoupit a jdeme si za tím. Nekoukáme se za sebe, ale už jenom před sebe. Nenecháme si to nikým vzít.

V čele máte náskok už osmi bodů, může vás ještě vůbec někdo ohrozit?

Myslím, že už to máme jenom ve vlastních rukou a nohou. Na ostatní se neohlížíme.

Jak je možné, že jste v soutěži tak dominantní? Co vám nejvíce funguje? Čím to, že ostatní tak převyšujete?

Náš mančaft celkově funguje jako jeden tým. Je tam dobrá parta a máme i velmi kvalitní jednotlivce. To bych určitě nechtěl opomenout.

Jaké jsou v Solnici podmínky pro fotbal?

ŽOLÍK-STŘELEC. Solnický Martin Valášek (vpravo).Zdroj: Eva ŠebováLuxusní! Takové podmínky, kterých se nám tady dostává, nemá mnoho týmů ve vyšších soutěžích. Starají se tu o nás jako o vlastní (směje se). Za to patří vedení klubu a všem lidem kolem velký dík. V tomhle můžu mluvit za celý tým.

Do posledního zápasu jste naskočil až v 66. minutě, přesto jste stihl dát hattrick. Jak k tomu došlo?

Ani bych neřekl, že to bylo mým vydařeným výkonem, spíše mi to kluci dobře připravili. Kvalitní přihrávky spoluhráčů bych vyzdvihl v první řadě. Dá se říct, že já už jsem to pak měl jednoduché. Nebo jednodušší než obvykle. Asi jsem se trošku ukopnul (usmívá se).

Jednalo se spíše o rychlejší brejky?

Jasně, byly to kolmé přihrávky do otevřené obrany, z čehož padly dva góly. Další branka byla po centru z pravé strany, kdy jsem to měl ze vzduchu také trochu snazší.

Pomohl vám také fakt, že jste byli ve vedení, obrana Kunčic otevřenější a soupeřovi hráči už trochu rezignovaní?

Ano, soupeř byl už pak vzadu otevřenější, hráči byli asi i unavení, protože Kunčice k nám přijely v jedenácti lidech. Zkrátka to už pak byl od nich takový odevzdanější styl fotbalu.

Zkusil byste přesně popsat všechny svoje góly?

U první branky jsem dostal parádní kolmici za obranu a šel sám na gólmana. Naznačil jsem pohyb doleva a brankáře obešel po pravé noze, takže zakončení bylo do prázdné branky. Druhý gól přišel po centru z pravé strany, kdy jsem nabíhal do vápna a ze vzduchu jsem míč dobře trefil. Poslední moje branka padla znovu po přihrávce za obranu. Na levé straně jsem pak míč zasekl na pravou nohu a gólmana jsem překonal střelou do protipohybu.

Kolik za čistý hattrick zaplatíte do kasičky?

Abych řekl pravdu, tak přesně nevím, za kolik hattrick máme, ale něco tam asi bude. Jenom doufám, že to bude co nejméně (směje se).

V obou jarních zápasech jste nastoupil až ve druhém poločase, i tak jste vždy dokázal skórovat. Řekl jste si o místo v základu?

O poločasové přestávce mi trenér řekl, že si o místo v sestavě řeknu tím, že dám za třicet minut tři branky. Jeho přání bylo mým rozkazem (zasměje se). Teď se jen nechám překvapit, jestli kouč umí své trenérské slovo dodržet a v dalším mači nastoupím v základu.

V posledních třech duelech jste dal coby žolík šest branek. Vyhovuje vám tahle role? Nebo byste radši hrál pořád od začátku?

No (zamyslí se), s přibývajícím věkem to v danou chvíli už beru nějak jinak. Je pravda, že mi ta role žolíka začala sedět, takže mi to jakoby úplně nevadí. Trochu se mi to i zalíbilo. Když nad tím přemýšlím, tak jsem se v tom docela našel (usmívá se). Ale uvidíme, jak to bude dál.

Teď vás čeká souboj prvního s druhým týmem tabulky – domácí šlágr s nedalekým Týništěm. Je to na Rychnovsku bráno jako velké derby?

I. A TŘÍDA nabízí o víkendu šlágr jara. Vedoucí Solnice přivítá v okresním derby druhé Týniště nad Orlicí. Hraje se v neděli od 15.30 hodin.

Jsou tady určitě větší derby, ale myslím si, že to bude mít velkou prestiž a rozhodně i velký náboj. Možná v tom utkání budou i trošku vyhrocenější okamžiky. Musíme se tedy soustředit, abychom tomu nějakým způsobem nepodlehli.

Oba týmy dávají spoustu branek. Dá se i v tomto ostře sledovaném zápase očekávat nějaká divácky atraktivní přestřelka?

Těžko říct. Domnívám se, že to bude zápas „nahoru – dolů“ a bude jenom na hráčích, jestli příležitosti, které se jim naskytnou, budou proměňovat. Takže klidně by z toho mohla být i nějaká přestřelka.

V mládežnických letech jste působil v Náchodě, Hradci Králové či Letohradě. Co vám to do fotbalové kariéry dalo?

Projít v mládežnických letech více týmů, zahrát si různé soutěže, to je pro každého fotbalistu strašně důležité. Ať už ve sbírání fotbalových zkušeností, nebo v získávání různých pohledů na jednotlivé situace. Nedílnou součástí toho všeho je také navazování nových kontaktů a hlavně kamarádů.

Co pro vás fotbal nyní znamená?

Dříve pro mě znamenal téměř všechno, ale s přibývajícím věkem a hlavně i únavou se mi v životě priority trochu mění. Už to tolik neprožívám a jdu si zahrát spíše pro zábavu.

Máte nějaký fotbalový vzor?

V minulosti jsem sledoval spoustu výborných fotbalistů. V čele byl vždy Cristiano Ronaldo, který je pořád top. V současnosti už světový fotbal tolik nesleduji.

Zdroj: Deník