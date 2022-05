Dvaadvacáté dějství A skupiny krajské soutěže JAKO I. B třídy nabídlo řadu pestrých výsledků, mezi nimiž hrají prim dva duely, ve kterých padlo devět branek. Vůbec největší gólový rozdíl mezi dvěma mužstvy nabídl souboj vedoucí Železnice s předposlední kocbeřskou Jiskrou. Domácí si rekordní výhrou definitivně zajistili postup do I. A třídy, ačkoliv do konce ročníku zbývá odehrát ještě čtyři kola.

„Zápas se hrál v módu 'přitáhnout, povolit, přitáhnout'. V podstatě bylo za osmnáct minut hotovo. Poté se hrála hluchá pasáž až do 65. minuty, závěr utkání jsme opět odehráli pro diváky. Soupeř nás dokázal po jistou část duelu zpomalit i vykolejit, ale právě jen po jistou část. Kde nás nedokázal ubránit, to byly standardky a křídelní akce. Klobouček dolů před Danem Bartákem, zranění nosu mu nezabránilo dát dva góly a asistovat u dalších. Postup je hotov, po konci zápasu se odehrávalo završení se skvělými fanoušky,“ ohodnotil dění na hřišti trenér vítězného celku Vladimír Blažej, jenž Železnici posunul do I. A třídy po dlouhých osmnácti letech.

Postupové oslavy se odkládají. Bydžovský suverén překvapivě prohrál v Hořicích

Devět branek nabídl také duel mezi rezervou Dvora Králové nad Labem a Skřivany (6:3). Domácí na tříbodovou výhru čekali deset (!) kol, proti Slavoji však ukázali, že se jim na tohoto soupeře v sezoně daří. Ve Skřivanech totiž Dvoráci na podzim vyhráli 8:3!

Dvorská rezerva po utkání se Slavojem SkřivanyZdroj: Renata Jírová

„Nenapadá mě absolutně nic, co by mohlo omluvit naši prohru. V prvním poločase jsme předvedli jednoznačně nejhorší výkon jara. Na hřišti jsme působili jako mátohy a jenom přihlíželi jednoduchým rychlým kombinacím soupeře. Ačkoliv jsme se ve druhé části vzchopili a snížili na rozdíl jediné branky, výkon jsme korunovali v závěru dalšími chybami. Je třeba se omluvit všem našim fanouškům, kteří vážili cestu v hojném počtu nás podpořit,“ zlobil se po zápase kouč hostů Jiří Suchánek.

Za týmem Železnice si druhé místo pojistili fotbalisté Miletína, kteří výbornou formu potvrdili vítězstvím 4:0 na horké půdě Staré Paky. Jak ale uznal vedoucí hostujícího mužstva Antonín Kraus, soupeř si tak vysokou porážku nezasloužil.

„První poločas byl vyrovnaný. Nám se podařilo proměnit penaltu a tak se odcházelo do šaten za stavu 0:1. Druhá půle byla herně v režii domácích, ale branky jsme stříleli my. Pro soupeře je výsledek možná krutý, ale fotbal se hraje na góly a ne na umělecký dojem.“

Na třetí příčku poskočil tým Nové Paky, který v atraktivním souboji výsledkem 3:2 přetlačil na jaře výborně hrající Dolní Kalnou.

„Utkání se mi hodnotí těžce. Porážka mrzí, nebyli jsme totiž horším týmem, v úvodu jsme si ale dali dvě vlastní banky a pak museli dotahovat. Ve druhé polovině prvního poločasu jsme byli lepší, ale i přes několik vyložených šancí jsme dokázali pouze snížit. Druhý poločas byl vyrovnaný, nám však chyběla fotbalová kvalita. Domácí zvýšili z přísné penalty, naše snížení již přišlo příliš pozdě,“ zhodnotil duel zklamaný hostující lodivod Tomáš Navrátil.

Tři porážky, dvě velmi kruté. Dvůr pět kol před koncem hazarduje se záchranou

Ač Dolní Kalná odešla poražena, její pronásledovatelé ze spodku tabulky se jí bodově nepřiblížili. Vedle Kocbeří prohrály také Žacléř (doma s Kopidlnem) a Kobylice (doma s Vrchlabím). Jediný gól rozsoudil bitvu B týmu Jičína a Úpice. Hosty o prodloužení vítězné série připravila branka domácího Kanavala ze 13. minuty.

„Domácím musím poblahopřát k vítězství. I když jsme měli po většinu utkání míč na našich kopačkách, naráželi jsme na zaparkovaný autobus domácích u jejich vápna. Bohužel naše finální fáze nebyla v takové kvalitě, abychom tento blok překonali. V závěru jsme hru sice otevřeli, ale ani toto nevedlo ke vstřelení branky,“ litoval porážky úpický kouč Radek Kaplan.

Krajská soutěž I. B třídy, skupina A - 22. kolo

Železnice – Kocbeře 9:0 (4:0). Branky: Kypr 3, Š. Kracík 2, Barták 2, Klouza, L. Haken. Stará Paka – Miletín 0:4 (0:1). Branky: Hátle z pen., Němeček, Vondrouš, Rubeš. Nová Paka – Dolní Kalná 3:2 (2:1). Branky: vlastní (Z. Tauchman), Wolf, Machát z pen. – Drinka, J. Navrátil. Jičín B – Úpice 1:0 (1:0). Branka: Kanaval. Dvůr Králové nad Labem B – Skřivany 6:3 (4:2). Branky: Zlámal, M. Otradovský, Rejchrt, Rejl, Prokůpek, Mertlík – Schubert 3. Žacléř – Kopidlno 0:3 (0:2). Branky: Komárek, Sedláček, M. Kovář. Kobylice – Vrchlabí B 1:3 (1:1). Branky: T. Havlíček – M. Tauchman, Cink, Jech.