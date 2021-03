Jezdci v poslední době zaznamenali obrovský progres. Stojí za tím Steven Gerrard. Hráčská legenda Liverpoolu vede Rangers na trenérské lavičce. Stačí mrknout na vizitku z letošní sezony. Ve skotské lize mají dvacetibodový náskok před městským rivalem Celtikem a s velkým předstihem si zajistili mistrovský titul, po deseti letech. Tím zároveň ukončili devítiletou nadvládu právě Celtiku. Ve dvaatřiceti zápasech 28x vyhráli, 4x remizovali a ani jednou neprohráli! Tahle bilance budí respekt.

Pravda, je to sice „jen“ skotská liga, která asi nemá takovou úroveň, ale celek z Glasgow válí i v Evropské lize, kde rovněž bez porážky vyhrál základní skupinu D (4 výhry, 2 remízy) a v prvním kole play off nasázel belgickým Antverpám devět branek (4:3 a 5:2)!

Přesto je tu jeden tým, který zná recept, jak Rangers porazit. Ve skotském ligovém poháru je ve čtvrtfinále (16. prosince) vyřadil St. Mirren po výsledku 3:2.

Skotské mužstvo není plné velkých hvězd či známých jmen, přesto je v něm jeden fotbalista, který by i českému fanouškovi mohl něco říct. Ianis Hagi. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč je synem legendárního Rumuna Gheorghe Hagiho alias Maradony z Karpat. A vyniká jak jinak než kopací technikou, po tátovi. Není to tak dlouho, co se v zápase dvakrát trefil krásnými střelami, navíc pravou i levou nohou.

A ještě jedna zajímavost z minulosti, Rangers byli v roce 2012 kvůli obrovským finančním problémům a dluhům přeřazeni až do čtvrté ligy. Dokázali se z toho však oklepat, vzpamatovali se a začala cesta vzhůru. Jsou teď už na vrcholu své výkonnosti?

Soupeř to bude rozhodně kvalitní, minimálně stejně jako v předešlém kole Leicester. Slavia ale rozhodně není bez šancí na postup, ba naopak, vždyť má taktéž parádní formu.

Jak projít do čtvrtfinále?

1. DOMA NEINKASOVAT. Tenhle model se už Pražanům několikrát osvědčil. Udržet doma nulu, to je alfa a omega úspěchu. Na druhou stranu když vyhrajete 4:1, tak asi inkasovaný gól nebudete tolik řešit.

2. MÍT POKORU K SOUPEŘI. Není to žádný věhlasný protivník, o to víc možná bude tenhle dvojzápas těžší. Rangers hrají sice „pouze“ skotskou ligu, která kvalitou neoslňuje. Ale vždycky se říkalo, že oba celky z Glasgow patří spíše do anglické Premier League, kde mohou stabilně hrát střed tabulky či dokonce o poháry. Sešívaní si rozhodně nesmí myslet, že když přešli přes Leicester coby třetí nejlepší anglický tým současnosti, tak teď by to také neměl být problém.

3. NAČÍST HRU SKOTŮ. Úkol pro hlavního kouče Jindřicha Trpišovského a jeho realizační tým. Hra Skotů není moc čitelná, přesto se dá nějakým způsobem zmapovat. V současnosti nejlepší český trenér je však výborným stratégem, což už několikrát ukázal, tak se mu to snad povede i tentokrát.

4. ROZBOŘIT SEBEVĚDOMÍ SOKA. O tom, že Jezdci jsou v pořádném laufu, netřeba hovořit. Prostě tomu tak je, jsou jak se říká na vítězné vlně. Jak jim srazit hřebínek? Nepříjemně napadat, dotírat, všemožně „kousat a škrábat“, zkrátka být nepříjemní, aby se podařilo nalomit sebevědomí a nervovou soustavu Skotů.

5. STANDARDNÍ SITUACE. Proti Leicesteru nerozhodovaly, ale teď tomu může být přesně naopak. Před svojí brankou musí být slávisté maximálně koncentrovaní, nesmí si dovolit sebemenší zaváhání. Při útočných standardkách by měl hrát prim Nicolae Stanciu, který je teď ve velmi dobrém rozpoložení, nejen co se týká kopací techniky. Když se sejdou jeho lahůdkové míče s dobrým a správně načasovaným náběhem, může z toho pramenit ohrožení soupeřovy branky.

6. NESROVNÁVAT RANGERS S CELTIKEM. Devět posledních let platilo, že byl Celtic úplně jinde než Rangers. Jenže letos se karta obrátila. Gerrardův celek šlape jako dobře namazaný stroj. Určitě se tak jedná o zdatnějšího soupeře, než jakým byl na podzim mátožný Celtic pro Spartu. Z tohoto dvojzápasu nelze vycházet.

7. BÝT AKTIVNÍ. Bylo by dobré nečekat, co udělá soupeř, nenechat ho hrát a získat sebevědomí. Občas k tomu bodne i presink na soupeřově polovině, což Kuchta a spol. umí. Naopak snažit se ostrovanům vnutit svůj styl hry.

8. VYPOŘÁDAT SE S AGRESIVITOU. Bude to bolet, o tom žádná. Steven Gerrard byl proslulý nejen svojí vynikající kopací technikou, ale i tím, že občas dokázal někoho pěkně přepálit. Skotskému týmu se přezdívá Jezdci, což asi sedí. Jejich hra, to je jízda po zadku plná skluzů a důrazných střetů. S tím se prostě musí počítat. A ideální je jít na to stejnou cestou, rozhodně neuhýbat.