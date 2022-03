„Nebude to vůbec jednoduché, ale po takto rozehraném podzimu náš cíl nemůže být jiný než postup do divize,“ říká jasně Petr Průcha, hlavní kouč bydžovského mužstva, které během podzimu ztratilo pouze jediný bod na půdě právě Slavie.

Vysněný cíl nejlepšího střelce krajského přeboru? Postup s Bydžovem do divize

Ta má sice manko, ale rozhodně nic nevzdává. Prakticky už po skončení podzimu hlásila, že rivalovi nedá nic zadarmo. „V jarní části nás čeká stíhací jízda za Bydžovem,“ pronesl tehdy Václav Pišta, asistent trenéra Sešívaných. „Chceme bojovat o přeborníka kraje,“ potvrzuje nyní Milan Krempa, vedoucí hradeckého mužstva.

Nováček a postup? Ne

Takže se nabízejí dvě varianty vývoje. Bude novobydžovská suverenita pokračovat i na jaře? Nebo dojde ke stíhací jízdě Slávistů? Nikdo jiný asi do boje o postup nezasáhne. Nováček z Jaroměře měl sice úžasný podzim, ale víc než třetí místo se asi od něj nedá očekávat.

Boj o postup do divize? Nic nebalíme, Bydžovu to nenecháme zadarmo, říká Mašek

Na opačném pólu tabulky bude záležet, jak se bude dařit týmům z Královéhradeckého kraje v divizi a kdo případně spadne. K sestupu z KP je však zřejmě již odsouzen Černilov.

Solnice: pokud vydrží defenzíva, půjde výš

Luxusní náskok. Fotbalisté Solnice na podzim dominovali I. A třídě. Prohráli pouze jednou v penaltovém rozstřelu, jinak sbírali výhru za výhrou. Jejich náskok se zastavil na sedmi bodech, když na ně z uctivé vzdálenosti kouká Česká Skalice. Tým kolem střelce Luboše Pavlíčka má nakročeno za postupem do krajského přeboru. A rozhodně by si to zasloužil.

V první polovině sezony zdobila celek z Rychnovska hlavně skálopevná obrana. Pouze devět inkasovaných branek v šestnácti odehraných duelech mluví za vše. O druhé postupové místo to vypadá na velký boj mezi Týništěm (41 bodů) a Českou Skalicí (42 bodů). Naopak největší starosti se záchranou budou mít bezpochyby Nepolisy. Ty na podzim nezískaly jedinou výhru za tři body. Velké Poříčí navíc soutěž v její polovině opouští.

Udrží lídři svoje postavení?

A co nejnižší krajská soutěž I. B třída? Ve skupině A má komfortní náskok v čele Železnice. Tým vedený zkušeným koučem Vladimírem Blažejem pokukuje směrem nahoru. I. A třídu by si fanoušci Železnice užili po 18 letech.

Skupina B má taktéž jasně rozdané karty. Pětibodový náskok drží po podzimu rezerva Třebše, kterou stíhá nováček ze Stěžer. O bod méně má rezerva hradecké Slavie, poté už jsou rozestupy větší.