Jenže za vším stojí jasný vzkaz klubového vedení silné konkurenci: „Chceme zpátky do divize a nic neponecháme náhodě,“ jako by hlásal do regionu jeden z favoritů.

PŘED STARTEM JARA: Remízoví králové chtějí zamezit dalším výkonnostním výkyvům

Náchodští po sestupu z divize prožili vynikající start podzimní části a z úvodních pěti kol nasbírali třináct bodů. Některé výhry sice patřily do kategorie šťastných, na to ale nebyl důvod brát zřetel. Horší už to bylo s druhou sérií pěti duelů. Ta totiž obsahovala hned tři porážky. První náraz přišel v Libčanech, za debakl bylo možné považovat prohru 0:3 v Solnici a rozhodně se nečekala domácí ztráta s jinak tápající Dobruškou.

Pokud můžeme ale podzim Náchoda opravdu rozdělit na tři třetiny, pak ta poslední byla ze strany mužstva asi nejlepší. Čtyři výhry a domácí bezbranková remíza zajistily týmu bronzový stupínek a z něho svěřenci kouče Martina Malého vlétnou do jara.

Cíl? „Jsme si vědomi postavení v tabulce a minimální ztráty na první místo, proto pro nás nemůže být cílem nic jiného než pokusit se o návrat do divize,“ hlásí vedoucí mužstva Michal Malý.

Z podzimní sestavy Náchodské nikdo neopustil. Do klubu se vrátil Jakub Petřík a velkými posilami by mohlo být trio polských fotbalistů Kacper Wolak – Kamil Mlodziński – Kamil Mariusz Kudasiewicz. Mimochodem každý z nich přišel na jiný post.

PŘED STARTEM JARA: Podzim ukázal, že Týniště patří do středu tabulky. Co jaro?

Nechme se tedy překvapit, jak se Náchodští popasují s konkurencí a teď už i s rolí postupového favorita. Vstup do jara obstará domácí duel s Lázněmi Bělohrad, týden na to vyrazí tým k derby do České Skalice. Nejatraktivnější jarní bitvy čekají mužstvo ve 23. kole doma proti Solnici a ve 29. kole na půdě Police nad Metují.

FK NÁCHOD (3. místo, 32 bodů) Soupiska – brankáři: František Baláž (1987), Jiří Hladík (1997), Matěj Kumprecht (1994). Obránci: Kacper Wolak (2002), Daniel Král (1996), Lukáš Knap (2005), Josef Locker (1999), Martin Punar (1992), Ladislav Kudláček (1991). Záložníci: Kamil Mlodziński (1997), Oliver Zabrzeski (2004)), Denis Hrubý (2003), Adam Čejchan (2004), Jakub Petřík (1999), Jan Havlena (1998), Patrik Simon (1991), Dominik Nejman (1992), Martin Hanuš (2004), Josef Vančák (2001), Marek Brich (1995), Matěj Jahoda (1999). Útočníci: Michal Rojšl (1993), Kamil Mariusz Kudasiewicz (2004), Martin Malý (1990). Realizační tým – trenér: Martin Malý. Asistent trenéra: Patrik Simon. Vedoucí týmu: Michal Malý. Masérka: Irena Krátká. Manažer: Václav Pohl. Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Wolak, Mlodziński, Zabrzeski (Polsko), Petřík (návrat)

Zbývá dodat, že speciální příloha FOTBALOVÉ JARO vychází v regionálních Denících v Královéhradeckém kraji tento čtvrtek 7. března a čtenář v ní najde soupisky všech účastníků krajského přeboru. Nechybí informace z oddílů hrajících Českou fotbalovou ligu nebo divizi C. Samozřejmostí jsou cíle trenérů mužstev z I. A třídy nebo obou skupin I. B třídy, nechybí fotbalový kvíz ani spousta fotografií z podzimu. V neposlední řadě jarní jízdní řád krajských soutěží a detailní pohled na stav okresních soutěží na Náchodsku, Hradecku, Trutnovsku, Jičínsku i Rychnovsku.

PŘED STARTEM JARA: Na papíře dvacet hráčů, v přípravných duelech sotva jedenáct