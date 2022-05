Zápas bych hodnotil kladně, sice jsme dostali rychle první branku, ale hned vzápětí jsme se z toho oklepali, a pak už byl zápas zcela v naší režii. Doma chceme dávat vždy co nejvíce branek, aby se v Polici na fotbale bylo na co koukat. Takže doufám, že si všichni přítomní užili neděli na polickém stadionu.

Vy jste v zápase zaznamenal hattrick, jak se zrodil?

První gól jsem dal po zpětné přihrávce Pavla France, druhý po takovém nedorozumění hostujících obránců. Třetí po pěkné přihrávce Felixe Awuku, kdy jsem pak udělal kličku obránci a míč uklidil za háčky dolního rohu.

Na svém kontě už máte dvacet branek, což je neskutečné číslo z toho pohledu, že na hřišti nehrajete přímo v útoku.

V předchozím rozhovoru jsem na tuto otázku odpověděl tak, že mým úkolem je primárně zaměstnávat obrany soupeře. Většinou nastupuji na levém křídle, ale někdy mě trenér Libor Vacho a jeho asistent Michal Bořek dají doprostřed zálohy, asi podle potřeby a aktuální taktiky. Druhý jmenovaný mě dokonce jednou postavil na chvíli i na levého obránce, snad se to nebude moc často opakovat (směje se).

Kolik za hattrick putovalo do týmové kasy?

Nejpřísnější pokladník v kraji Láďa Kudláček ještě žádné kasírování neavizoval, ale jak ho znám, zadarmo to nebude. Na sraz jsem ten den ještě k tomu přišel pozdě, protože s novou trenérskou dvojicí se u nás nastolují i nové pořádky. Na zápas musíme být na hřišti už hodinu a deset minut před. Dělá mi to občas problémy.

V tabulce jste se osamostatnili na třetím místě. Cíl je tedy jasný – udržet bednu?

Cílem je určitě udržet třetí místo. Myslím, že vzhledem k tomu, co hrajeme, je to adekvátní. Škoda některých zápasů, které jsme lacině ztratili. Mohli jsme to Bydžovu a hradecké Slavii udělat ještě trochu složitější.

Jste s postavením v tabulce spokojení nebo jste před sezonou pomýšleli výš?

Chtěli jsme hrát vršek tabulky, což zatím plníme. Hodnotit se bude na konci sezony.

Zbývá odehrát poslední čtyři duely, s čím do nich půjdete?

Myslím, že se nic zásadního měnit nebude, v soutěži se dle mého názoru už o moc nehraje, chceme určitě především bavit lidi fotbalem a udržet třetí místo.

V příštím kole hrajete v Kostelci nad Orlicí, jaký je to pro vás soupeř?

Do Kostelce nad Orlicí se těším, hraje se v sobotu na hezkém stadionu. Soupeř to pro nás ale bude jako každý jiný, myslím, že zápas bude vyrovnaný, jelikož Kostelci se v poslední době daří. Uvidíme, jakou zvolíme taktiku, každopádně budeme chtít vyhrát.

Říká se, že Spartak má nejlepší fanoušky v kraji. Je příjemné hrát před takovou kulisou?

Příjemné je, když posečete zahradu a dáte si pivo. Hrát v Polici, kde máme fanklub většinou v plné síle, je něco neuvěřitelného. Přál bych toto zažít každému, kdo dělá nebo dělal kolektivní sport. Náš fanklub je něco, pro co fotbal hrajeme. Netřeba dalších slov, čistá radost.

V týmu máte několik cizinců, jak kluci zapadli do české kabiny? A umí za to po vítězném zápase vzít u pivka?

Máme aktuálně čtyři cizince, díky tomu je v kabině spousta legrace a myslím, že zapadli více než dobře, jsou to naši kluci. David, Felix a Chizo (Mcdon) si pivko dají, ale že by to byli nějací pivaři, se asi říct nedá. Za to když se vytáhneme něco ostřejšího, to jim chutná. Musovi jeho náboženství pít alkohol nedovoluje, tudíž by se na něho ten nejvyšší zlobil. Vždycky když máme akci, říká: To jdete zase pít démona? Rozumějte alkohol (směje se).

Dlouho jste působil v Hradci Králové, co vám to do fotbalové kariéry dalo?

Do Hradce jsem šel dost brzo, bylo to pěkné sportovní období, zároveň ale hodně náročné na čas. Čím jsem byl starší, tím víc jsem fotbalem nechtěl trávit tolik času. Dalo mi to ale spoustu dobrých přátel, životních zkušeností a sportovních úspěchů, za což jsem nesmírně vděčný.

Co říkáte na letošní sezonu Votroků v první lize, kdy skončili na skvělém šestém místě? Sledoval jste jejich zápasy?

Hrát nadstavbu o titul asi předčilo všechny očekávání. Zápasy bohužel nesleduji v podstatě žádné. Doufám, že se kluci budou držet i v dalších sezonách, protože do Hradce určitě ligový fotbal patří.