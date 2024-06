/FOTO, VIDEO/ V Polici nad Metují se možná ještě teď na některých místech slaví povedená fotbalová neděle zakončená titulem přeborníka Královéhradeckého kraje. Zato naprosto odlišná nálada panuje v oddíle poraženého rivala. Předseda klubu Milan Vik a opora týmu Michal Rojšl dokonce přes sociální sítě poslali příznivcům modrobílých barev vzkaz.

Zápas 29. kola Votrok Krajského přeboru mezi Policí nad Metují a Náchodem zařadil do svého programu kanál ČT sport. | Foto: Michal Malý

Byla to v neděli v Polici nad Metují velká sláva. Místní fotbalisté před televizními kamerami přivítali sousední Náchod a před bezmála dvěma tisícovkami diváků bylo k vidění devět branek, když domácí fotbalisté přestříleli rivala výsledkem 7:2!

Spartak se skvělým a až nečekaným výsledkem přiblížil vítězství v aktuálním ročníku Votrok Krajského přeboru, které navíc o pár hodin později zpečetila zpráva z druhého šlágru 29. kola, v němž druhý tým tabulky Solnice prohrál na hřišti Dvora Králové nad Labem 0:2.

V Polici nad Metují vzali zprávu s nadšením, první místo tamním fotbalistům již nikdo nevezme. Navíc nejen fanoušci z čtyřtisícového města, ale i široká fotbalová veřejnost z Královéhradeckého kraje nyní věří, že klub kývne na příležitost zahrát si v příští sezoně celonárodně soutěž Fortuna Divizi C, ve které z regionu letos působí celky Trutnova, Slavie Hradec Králové a Nového Bydžova.

Zatímco v Polici se od nedělního odpoledne slaví, zcela opačně berou výsledek v klubu poražených. Fotbalisté Náchoda ještě před rokem hráli právě divizní soutěž, ze které společně s týmem Dvora Králové nad Labem po letech sestoupili.

Že se klub mávnutím proutku do divize nevrátí, to si náchodští činovníci představit uměli. Ostatně i v krajském přeboru je konkurence silná a sezona nebyla vůbec jednoduchá. Z dosavadních osmadvaceti zápasů odešel Náchod poražen pouze pětkrát, z toho dvakrát od obhájce trofeje Solnice.

Milan VikZdroj: FK NáchodVýsledek z Police nad Metují ale Náchodské výrazně zklamal. I oni sami se na televizní zápas těšili, debakl 2:7 však nikdo nečekal. A už v neděli po utkání z klubu zazněla dvě vyjádření, která mířila k fanouškům coby omluva. Jako první se na sociální síti vyjádřil předseda náchodského klubu Milan Vik, jenž nejprve připomněl rozdíl mezi oběma nedělními soupeři:

„Dnes se bohužel jasně ukázal rozdíl ve výkonnosti FK Náchod a Spartaku Police nad Metují. Pravdou je, že za Spartak nehraje žádný odchovanec, je tam několik cizinců s nadstandardními výkony a také hráči, kteří prošli například Slavií, Libercem atd.,“ napsal na začátku svého vyjádření Vik a záhy pokračoval.

„Na druhou stranu, my jsme hráli naivní a otevřený fotbal, což se nám při kvalitě soupeře škaredě vymstilo. Neproměnili jsme tři vyložené šance, soupeř zkušené trestal každou chybu. Chci Polici pogratulovat k postupu do divize, doufám, že jim entuziasmus a finanční prostředky vydrží i do dalších let,“ poblahopřál nejvyšší muž náchodské kopané rivalovi k postupu a na závěr nešetřil uznáním jak činovníkům z Police nad Metují, tak hlavnímu organizátorovi nedělního svátečního klání, jímž byla Česká televize.

„Obdivuji místní podnikatele za jejich podporu komunitnímu dospělému fotbalu, jednoznačně jsou příkladem, jelikož vložené prostředky to jsou opravdu nemalé!! Poděkování patří také pořadatelům a hlavně fanouškům, včetně těch náchodských, díky nimž se podařilo vytvořit rekord v návštěvě televizního utkání v projektu ČT sport ‚Můj fotbal živě‘. Utkání navštívilo více jak 1900 diváků,“ zakončil své prohlášení Milan Vik.

Reakce na příspěvek Patrik Winter: „To je na velké zamyšlení, takovou ostudu jako dnes, nepamatuju 45 let, co fandím FK Náchod.“

Michal RojšlZdroj: FK NáchodZa hráčskou kabinu pak poslal vzkaz náchodským příznivcům útočník Michal Rojšl: „Nejprve chci poděkovat všem fanouškům FK Náchod, kteří navštívili dnešní utkání. Po dlouhé době bylo pěkné vidět náchodské fans fandit v hledišti na fotbalovém utkání v takovém počtu a v klubových barvách, jako tomu bylo dříve. Zároveň ale se chci za celý tým omluvit za předvedený výkon. Ostuda, nic víc se k tomu nedá říct. Budu pevně doufat, že v příští sezoně vytvoříme konkurenceschopný tým, který se porve o šanci postoupit zpět do vyšší soutěže, kam minimálně Náchod patří. Ještě jednou všem děkuji,“ citoval Michala Rojšla facebookový profil FK Náchod.

Reakce na příspěvek Jerzy Jelen: „Nesouhlasím. Jako nezaujatý divák říkám, ostuda rozhodně NE! Jedno ‚nepovedené‘ byť televizní utkání nemůže vymazat fakt, že fotbal v Náchodě patří ve všech historických epochách k tomu nejlepšímu, co mohly generace diváků ve východočeském kraji spatřit. Vím, že žijeme nyní a historie nikoho nezajímá, ale historická bilance s Policí, co se umístění týče, bude po letošní sezoně 99:1! Tedy poprvé v historii bude Police v tabulce před Náchodem! Pro mne jenom jedna z nespočet epizod, který přináší fotbal v našem kraji.“

V každém případě, pro Spartak Police nad Metují bude mít soutěžní ročník 2023/2024 šťastný konec, jelikož už dvě kola před koncem má oddíl jistotu vítězství v soutěži a tím i zisku přebornického titulu. FK Náchod první sezonu po sestupu z divize dohraje na devadesát procent na konečném třetím místě.